As peças na disputa da prefeitura

Não vou citar os que apenas se colocam como opções, mas só os que se mostram como nomes que de fato postulam disputar a PMRB. Quem abre a fila é o prefeito Tião Bocalom (PP), que buscará a reeleição, mas ainda briga por legenda no seu partido. Agora no NOVO, o deputado Emerson Jarude, também, estará na disputa. Teremos ainda o ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB), de casa nova, após deixar o PT, que vem liderando as pesquisas. Outro nome que aparece no jogo da PMRB, é o secretário Alysson Bestene (PP), que fala ter o apoio do governador Gladson e da máquina estatal. E como candidato do grupo conservador da extrema-direita, outra peça no tabuleiro é o deputado federal Ulysses Araújo (UB).

É um leque de várias opções ideológicas. Falar em favorito quando não estamos nem no ano eleitoral, é querer ter bola de cristal. As pesquisas de 2024, é que vão dar um norte sobre o nome que caiu na simpatia popular e pode ganhar o cetro de prefeito. É cedo para prognósticos, o jogo não começou.

NÃO É TAPADA, É INTELIGENTE

A deputada Michelle Melo (PDT) chegou a uma boa avaliação política como vereadora, pela liberdade de cobrar e denunciar ações da PMRB. Não é tapada, é uma moça inteligente. Sentiu que ficar como líder do governo, só dizendo amém e sim senhor aos erros do governo ao qual se insere, lhe descaracterizaria politicamente e lhe tirariam a aura de uma parlamentar que cobra e denuncia erros de gestores públicos. Sua metralhadora giratória contra erros no governo disparada essa semana na ALEAC, foi para sair da posição de um fantoche e mostrar liberdade.

LIBERADO

Agora não tem mais a quem culpar. O deputado Emerson Jarude, que se filiou ao NOVO, só não será candidato a prefeito de Rio Branco, se não quiser. Se será eleito, isso é com o eleitor.

NÃO GOSTARAM

Pelo que ouvi ontem de alguns secretários, estes estão furiosos com a última fala na ALEAC da líder do governo, deputada Michelle Melo (PDT). Um deles chegou a comentar: “Aceitamos críticas de deputados da oposição, e não de quem se encontra num posto para defender o governo.”

“TÁ DIFÍCIL”

A frase acima ouvi ontem de um ex-parlamentar do PT, sobre a escolha de candidatos com chance para se eleger prefeito no próximo ano. Para ele, o PT não tem um candidato ainda que mostre ser competitivo nos municípios.

BOM TEMPO NO PURGATÓRIO

O PT ainda deve passar um bom tempo no Acre, no purgatório político. As suas principais lideranças envelheceram e não foram preparados novos quadros para novos tempos.

TUDO PARA REVITALIZAR

No MDB, as suas maiores lideranças estão de cabeça branca. Também não trabalhou por novas lideranças. O Vagner Sales, no Juruá. E o Flaviano Melo, em Rio Branco e municípios do entorno, ainda são as maiores lideranças do MDB. A entrada do Marcus Alexandre no MDB, pode ser o início de uma revitalização do partido.

CONTINUA NO JOGO

O ex-vereador Joelso Pontes, que está em pré-campanha para prefeito de Brasiléia pelo PP, disse ontem que, como pequeno, tem que correr, e que recebeu incentivo do governador Gladson para que continue sua cruzada política dentro do PP.

FAZENDO CHARME

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, continua fazendo charme político, e não anunciou em que partido vai se filiar. Tem convites do PDT, União Brasil e PP.

QUEBRAR O CICLO

Há décadas que o Alto Acre não tem um deputado federal eleito pela região. O último a conquistar o feito foi o Zico Bronzeado, pelo PT. Quem vai tentar quebrar o ciclo em 2026, é a prefeita Fernanda Hassem.

SEM MOTIVAÇÃO POLÍTICA

Se informaram para o governador Gladson Cameli que há motivação política no acampamento de despejados da invasão do Irineu Serra na porta da ALEAC, informaram errado. Se for lá, ele vai ver crianças, idosos, pessoas pobres e necessitadas, em situação deprimente esperando pela ajuda do governo que, para eles, não chegou.

NÃO TINHA O ACAMPAMENTO

Se as famílias despejadas tivessem tido seus problemas resolvidos pelo governo, por certo não estariam jogadas na porta da ALEAC, num cenário comovente. Quem duvidar, é só visitar o local.

DEU O CAPOTE

Várias foram as iniciativas de políticos, mas quem furou todos e foi o primeiro a anunciar o aumento de voos para o Acre – A GOL terá três voos diurnos para Brasília, a partir de novembro – foi o diretor da APEX, ex-senador Jorge Viana. O galo que canta primeiro, é o que leva a fama.

NÃO TEM NOME

O PSDB é um frango de leite que anda querendo cantar como galo. Não tem até aqui, como alardeia, um nome em Brasiléia e Epitaciolândia, que aparenta ter chance de se eleger prefeito. O resto é firula política.

O VICE É MEU, NINGUÉM TASCA

O deputado Nicolau Junior (PP), dizem os que circulam próximo dele, não vai abrir mão de indicar o vice na chapa do prefeito Zequinha, que deve disputar a reeleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Ambos, andavam afastados por pendências da última campanha.

VERBA FEDERAL

Só para esclarecer, o PAC, que vai financiar imóveis populares, é um programa do governo do Lula, e de nenhum governo estadual. Que isso fique bem claro. O máximo que um estado pode entrar é com uma contrapartida, como a doação de áreas para as execuções das obras.

CLIMA DE TERROR

A notícia de que vai haver cortes no quantitativo dos servidores terceirizados, segundo um empresário do setor, criou um clima de terror entre os contratados, com a dúvida se estarão ou não entre os demitidos.

É MUITO CÔMICO

É para rir! Só pode ser lavagem cerebral. No depoimento de um dos indiciados em atos de violência a favor da volta da ditadura militar, ele culpou a propaganda (fake news), por criar uma imagem que quem tivesse uma casa teria que dividir com quem não tem, se o Lula ganhasse. E falou que isso lhe virou a cabeça.

BOA NOTÍCIA

Uma boa notícia vinda do governo do Gladson: o secretário Aberson Carvalho anunciou que a Educação vai abrir um Edital de concurso para três mil e quinhentas vagas no órgão. Num estado onde grassa o desemprego, enfim, uma luz no fim do túnel.

ACLARANDO A SITUAÇÃO

Não se trata de nenhuma perseguição política, no caso da Ptolomeu. O caso é jurídico. Mas não se pode apontar o dedo de culpado para o governador Gladson, que não foi indiciado como réu e nem foi ainda ouvido. Enquanto alguém não é condenado, se aplica o preceito constitucional da presunção de inocência. Pode ser que venha a ser denunciado mais na frente pelo MPF, e vire réu. Mas até lá, nada muda.

FRASE MARCANTE

“Se queres ser liberto dos vícios, foge dos que dão mau exemplo”. Sêneca.