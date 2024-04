Candidatura de Alysson Bestene está mantida e Vanda e Minoru são opções de vice

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A FONTE do BLOG não poderia ser melhor. A reunião ocorrida em Brasília do governador Gladson com a deputada federal Socorro Neri (PP); secretário de Educação, Aberson Carvalho e o secretário Alysson Bestene (PP) teve vários desfechos. O principal foi que a candidatura de Alysson para a PMRB foi mantida e será reforçada com a coordenação ficando com o presidente do diretório municipal do PP, Aberson Carvalho. A opção para ser o vice da chapa vai orbitar entre o secretário Minoru Kinpara (PSDB) e a ex-deputada federal Vanda Milani (PSDB). Segundo a fonte, o governador Gladson deverá anunciar, oficialmente, até a próxima terça-feira a decisão tomada Outro ponto considerado positivo pela fonte foi o fato da reaproximação do governador Gladson com a deputada federal Socorro Neri (PP), que estavam afastados politicamente. “Saíram abraçados do encontro”, revelou a fonte. Na avaliação feita na reunião, foi que com todos os aliados unidos, a tendência da candidatura Alysson Bestene (PP) será a de crescer durante a campanha, para polarizar na cabeça da disputa da PMRB e chegar ao segundo turno. O que pesou a favor do novo cenário foi, também, que sem um candidato próprio a prefeito haveria um prejuízo para a chapa de candidatos a vereadores do PP, que perderia o chamado voto de legenda. Com Alysson Bestene com o nome sacramentado, o quadro eleitoral na eleição municipal fica completo. Agora é com o eleitor.

TINHA ANTECIPADO

JÁ tinha antecipado no BLOG que ninguém apostasse num rompimento político entre o governador Gladson e a deputada federal Socorro Neri (PP). Saíram do encontro em Brasília, num clima de confraternização. Em paz.

GRANDE PERDEDOR

O GRANDE perdedor foi o senador Márcio Bittar (UB), que vinha articulando nos bastidores com o dirigente do PP, Lívio Veras, para levar o PP a apoiar a candidatura do prefeito Tião Bocalom (PL).

O CARA DO BOCA

ATÉ QUE ENFIM, o prefeito Tião Bocalom encontrou alguém para lhe enquadrar; no caso, o senador Márcio Bittar (UB), que é tratado por ele como “Meu querido padrinho.” Nenhum passo é tomado na prefeitura e na candidatura do Velho Boca, sem a chancela do senador Bittar (UB).

ALAN RICK

COM o fortalecimento da candidatura de Alysson Bestene (PP), a tendência natural é ter o apoio do senador Alan Rick (UB). E, não será surpresa se os deputados federais Ulysses Araújo (UB) e Eduardo Veloso (UB), também, embarcarem na aliança com o candidato do governo Gladson.

COMANDO DA CAMPANHA

NO COMANDO da campanha e suas articulações políticas estará o secretário de Educação, Aberson Carvalho, que é um hábil articulador nos bastidores. Não tem nome melhor no PP.

MOVIMENTA MAIS

COM quatro candidatos a prefeito de Rio Branco, é bom para o eleitor, que terá um maior leque de escolha. No cenário estarão Emerson Jarude (NOVO), Marcus Alexandre (MDB), Alysson Bestene (PP) e Tião Bocalom (PL). Evita que a eleição para prefeito da capital seja plebiscitária.

CRESCE A POSSIBILIDADE

COM a candidatura de Alysson Bestene (PP) mantida, fica fortalecida a possibilidade do senador Sérgio Petecão (PSD) indicar o vice de Marcus Alexandre (MDB), que pode ser a vice-prefeita Marfisa Galvão (PSD).

É UM DADO

NÃO é nada científico, mas pode indicar como ficarão os que trabalham em táxis. Perguntei a um deles ontem durante uma corrida, que candidato a prefeito transita melhor na categoria, e ouvi a previsão: “O Marcus Alexandre, disparado”.

NOME DO PT

A VEREADORA Marinete Aquino (PT) deverá lançar a sua candidatura a prefeita de Brasiléia, na próxima sessão da Câmara Municipal.

OUTRA HISTÓRIA

SE VAI ganhar ou não a eleição, isso é lá com o eleitor. Mas a decisão do Gladson do PP ter uma candidatura própria para a PMRB, foi a mais acertada possível. Seria vergonhoso para um partido que está no governo, virar um puxadinho de outras siglas.

RACHADO NO MEIO

O União Brasil tende a disputar a eleição na capital rachado no meio, porque o senador Alan Rick (UB) vai apoiar a candidatura de Alysson Bestene (PP). Com o prefeito Tião Bocalom (PP) ficará apenas o senador Márcio Bittar (UB).

FOCO PRIORITÁRIO

O senador Sérgio Petecão (PSD) tem como foco prioritário no interior estar no grupo de oposição que vai tentar derrotar em Plácido de Castro o prefeito Camilo (PP). É um grupo da pesada.

IMPRESSIONADO

FALANDO no senador Sérgio Petecão (PSD), ele comentou com o BLOG que não esperava encontrar alguém que conhecesse mais os bairros do que ele; e diz que, neste quesito, o Marcus Alexandre (MDB), lhe supera.

CANDIDATO AO GOVERNO

QUEM transita bem nos bastidores da campanha do prefeito Tião Bocalom, garantiu ao BLOG de que ele será candidato ao governo em 2026, ganhando ou não a eleição para a PMRB.

O BICHO VAI PEGAR

NESTA eleição, onde o bicho vai pegar para valer, que pode redundar em uma campanha violenta, será em Sena Madureira; que terá no cenário da disputa de prefeito dois inimigos pessoais: prefeito Mazinho com seu candidato Alípio e o deputado federal Gerlen Diniz (PP). O bicho vai pegar.

CORREÇÃO

A CANDIDATA a vereadora Sheila Andrade disputará um mandato de vereadora pelo PL, e não pelo União Brasil, como publicamos.

GRUPO RESTRITO

O SENADOR Márcio Bittar (UB) fechou um bloco restrito para apoiar a candidatura do prefeito Bocalom, composto por ele e pelo presidente do diretório municipal do União Brasil, Fábio Rueda (UB). São os que distribuem as cartas na campanha.

RODADA DE MAIO

AS pesquisas de Maio para a prefeitura de Rio Branco, já vão dar um norte mais nítido do potencial de cada candidatura. Mas serão as pesquisas a partir de julho que darão um indicativo mais seguro sobre que candidato consolidou o seu voto.

MARGEM AUMENTOU

COMO não pode ser divulgada por sere de consumo interno e não estar registrada, uma nova pesquisa já apresenta o aumento da margem entre o primeiro e o segundo candidato a prefeito de Rio Branco.

FRASE MARCANTE

“O dinheiro pode tudo, só não pode mudar a sorte e evitar a morte”. Ditado português.