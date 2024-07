Bittar deixa Alan livre e vai disputar o Senado

O SENADOR Márcio Bittar (UB), descartou em conversas com jornalistas que esteja nos seus planos políticos disputar o governo em 2026. Para Bittar, não há como bater chapa com o senador Alan Rick (UB), que aparece bem em todas as pesquisas para o Palácio Rio Branco. E que ambos deverão estar no mesmo palanque, sendo ele como candidato à reeleição. Márcio Bittar (UB) deve ser o coordenador da campanha do ex-presidente Bolsonaro no Acre, se este puder ser candidato – se encontra hoje inelegível – ou de outro nome da direita que venha ser indicado como alternativa. O seu foco atual é trabalhar para tentar reeleger o prefeito Tião Bocalom (PL), com o foco principal em 2026.

FICARIA ESTAGNADO

AVALIO como positivo o deputado Emerson Jarude (NOVO) ser candidato a prefeito de Rio Branco. Um partido pequeno, como o NOVO, só pode se projetar na busca de crescimento e visibilidade, tendo candidatura própria, como essa para a prefeitura de Rio Branco. Se não vencer, ganha visibilidade pessoal e partidária.

APOIO ENCORPADO

A PASTORA Daniele Sousa, uma das principais figuras da igreja Assembléia de Deus Madureira, desistiu da sua candidatura a vereadora de Rio Branco, para apoiar a candidata Gabriela Câmara (PP), o que encorpa ainda mais a sua campanha por um mandato de vereadora.

PARCERIA ÉTICA

É COMUM acontecer divergência entre um prefeito e seu vice. Mas isso não ocorre em Senador Guiomard, onde a prefeita Rosana Gomes e seu vice Ney do Miltão trabalham afinados. A Rosana conseguiu superar a sua fase de rejeição e se tornou uma forte postulante a um novo mandato.

AO REI TUDO, MENOS A HONRA

O RBtrans tirou um ônibus da empresa Ricco de circulação, por irregularidades. Pois bem, a vereadora Elzinha Mendonça (PP) apresentou ontem na Câmara Municipal de Rio Branco um requerimento pedindo que a empresa apresente documentações e informações sobre seus ônibus. Para vergonha geral, o pedido não foi aprovado pela base do prefeito Bocalom. Esses são os nossos vereadores! Ao Rei, tudo: menos a honra.

VOTO DE MINERVA

O voto que decidirá a aprovação ou não do projeto será do presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Raimundo Neném (UB), que terá duas opções: ser a favor da liberdade de fiscalização dos vereadores e de que a população saiba o que se passa na empresa que presta serviços públicos; ou bajular o poder brecando o projeto. Não se trata de situação e oposição, se trata de informações de interesse coletivo.

MUITO MAIS IMPORTANTE

A MATÉRIA se torna ainda mais importante no momento em que a justiça de São Paulo determinou a busca e apreensão de 16 ônibus que estão circulando no Acre.

LUZ VERMELHA

O FATO do candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) liderar todas as pesquisas até aqui (o que vale é o recorte da pesquisa estimulada) feitas para a PMRB, inclusive, a mais recente do DELTA, acendeu a luz vermelha na campanha do prefeito Bocalom (PL), que esperava uma reação depois do Festival da Macaxeira e da inauguração e lançamento de uma série de obras. E não ocorreu. A aposta do Boca fica agora para a campanha.

PARA VALER

CAMPANHA na rua, para valer, só começa depois do dia 15 de agosto, último dia de prazo para o registro das candidaturas. Depois dos registros é que os blocos podem de fato ir para as ruas com todo o seu potencial.

45 DIAS DE CAMPANHA

NA VERDADE, dentro da legalidade, os partidos terão 45 dias para conseguir alavancar os seus candidatos a vereadores e a prefeitos.

APENAS CONFIRMARAM

VENHO registrando há tempo que a candidatura do empresário Chicão da Distribuidora (MDB) a prefeito de Mâncio Lima, era muito forte. As pesquisas que estão registrando a tendência, apenas confirmam o fato.

NÃO MENOSPREZEM

SABE mexer o doce numa campanha política, como poucos. A subida do Lula para 54 por cento de aprovação na pesquisa Quaest, mostra que não será fácil o candidato que vier do bolsonarismo lhe derrotar em 2026.

COMO FENIX

COSTUMO ver o senador Sérgio Petecão (PSD) ser dado como derrotado em campanha política, e ressurgir como Fenix; ganhando eleição. Por isso, é bom não lhe menosprezar na disputa do Senado em 2026, que teremos um outro cenário. E estamos muito longe da campanha para uma avaliação real.

O PRÓPRIO RECONHECE

RECENTE declaração do governador Gladson Cameli à imprensa, de que não tem poder de transferir votos, apenas confirma uma realidade. Seus votos são da sua simpatia, portanto, pessoais. Ainda bem que ele reconheceu isso publicamente.

APATIA EXPLICÁVEL

POUCOS deputados da base do governo têm seu principal nicho eleitoral na capital; a maioria tem seu reduto maior no interior. Por isso, ninguém espere que entrem de cabeça na campanha do prefeito Bocalom, estarão trabalhando no interior pelos seus candidatos a prefeito. É a chamada Lei de Murici, cada um que cuide de si.

OUTRA COISA

TODA base de governo é composta por políticos que recebem favores de quem se encontra no poder, e não atrelam os seus apoios a um candidato que tenha a simpatia de um governo. O apoio é pessoal ao dono do poder e não extensivo a mais ninguém. Um deputado só investe em algo que possa lhe dar retorno quando disputar a reeleição, ou fica neutro. Não joga uma moeda de 50 centavos numa campanha para agradar.

RECORTE IMPORTANTE

A REJEIÇÃO é um recorte importante ao se analisar uma pesquisa, porque seus números registram o espaço que o candidato a cargo majoritário tem para fazer crescer a sua candidatura.

ÚLTIMA LIDERANÇA

O QUE é a política. Do partido recheado de grandes lideranças, o PT ficou restrito a apenas um líder de importância eleitoral, o ex-governador Jorge Viana (PT). Os demais sumiram de cena depois que o partido deixou o poder. É o preço da não renovação.

DAS MAIS DIFÍCEIS

OUÇO sempre de políticos experientes que a eleição para vereador é uma das mais difíceis, pela grande concentração de candidatos num único nicho eleitoral.

FRASE MARCANTE

“Quando você falar, cuide para que as palavras sejam melhores do que o silêncio”. Ditado indiano.