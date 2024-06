PSB fica isolado e Marcus Alexandre anuncia vice do MDB dia 6

O CANDIDATO a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), disse esta manhã ao BLOG que lamenta a saída do PSB da aliança partidária com o MDB; mas que respeita sua decisão de ter candidato próprio à PMRB. Marcus anunciou ainda que o nome do candidato a vice-prefeito da sua chapa deverá ser anunciado no próximo dia 6 de julho, e com tendência que a indicação venha do PSD do senador Sérgio Petecão (PSD), já que os dois partidos que disputavam a indicação do vice era o PSD e o PSB, e este saiu da aliança.

BLOCO DO EU SOZINHO

O PT E O PCdoB se recusaram a formar no bloco da rebeldia do PSB, optando por continuarem apoiando a candidatura de Marcus Alexandre. O presidente do PT, Daniel Zen; e, o presidente do PCdoB, Edvaldo Magalhães (PCdoB) falaram hoje ao BLOG que foram convidados para formar um blocão com o PSB para a disputa da PMRB, mas se negaram.

NÃO DEU RESPOSTA

MESMO tendo lido a mensagem do BLOG para lhe ouvir sobre o rompimento, o ex-deputado Jenilson Leite (PSB) não deu retorno sobre a decisão tomada pelo PSB. Nem sobre a pergunta se será ele o candidato próprio à PMRB pelo PSB.

ATAQUE EM BLOCO

A CHAPA esquentou para o coordenador de campanha do prefeito Tião Bocalom (PL), Frank Lima. Durante os últimos dias bateu boca com presidentes de associações de moradores; e ontem, vereadores da base do prefeito na Câmara Municipal de Rio Branco fizeram duros pronunciamentos contra a sua forma arrogante de tratar os aliados e querer ser mais que o prefeito. Houve durante o debate o pedido para que o prefeito Bocalom coloque outro coordenador de campanha, sob pena de sofrer prejuízos eleitorais.

NINGUÉM ENTENDEU

A DECISÃO do rompimento do PSB com o MDB, publicada ontem com exclusividade pelo BLOG, pegou os cabeças brancas do MDB de surpresa, já que o PSB nunca colocou como condicionante da aliança a escolha do ex-deputado Jenilson Leite (PSB) para vice na chapa de Marcus Alexandre (MDB). Chegou a fazer declarações pela imprensa que o seu foco era disputar o governo em 2026.

MARFISA GALVÃO

O BLOG tem informação segura que o PSD do senador Sérgio Petecão (PSD) indicará o vice na chapa de Marcus Alexandre(MDB) e que o nome deverá ser o da vice-prefeita Marfisa Galvão (PSD).

CANDIDATURA SUICIDA

A CANDIDATURA própria para prefeito de Rio Branco pelo PSB pode ser visto como um movimento suicida, já que não tem partidos para formar uma aliança para disputar a PMRB.

COM OS BURROS NA ÁGUA

OUVI esta manhã de um importante cabeça branca do MDB de que se o PSB pensa que o MDB vai aceitar a pressão do PSB como condicionante para voltar à aliança, deu com os burros na água, porque o MDB não fará nenhuma ladainha pela permanência do PSB.

MAIS UM ARRAIAL

NÃO se trata de nenhum movimento que vá deslanchar o empreendedorismo, o Festival da Macaxeira, festa bolada pelo empresário Marcelo Moura, como forma de tentar alavancar a candidatura do seu aliado Tião Bocalom. É um arraial público. Não tenho nada contra, cada um faz a festa que bem entender; a campanha política que bem entender; e o seu arraial, se assim quiser fazer. Festa faz quem quer e vai quem quer. Ponto.

NÃO TEM INFLUÊNCIA

O QUE é certo no Festival da Macaxeira, é que a sua realização não terá nenhuma influência no processo eleitoral da disputa da PMRB. Durante a campanha o debate será outro.

CIDADE ARRUMADA

UM AMIGO que esteve, recentemente, em Cruzeiro do Sul disse ontem ao BLOG que encontrou a cidade bem cuidada pelo prefeito Zequinha, com iluminação à LED. Me impressionou, disse ele sobre a impressão que ficou.

CALCULOU MAL

O PSB calculou mal o seu rompimento com o MDB. Esperava que os partidos que integram o bloco de esquerda aderisse ao seu movimento, e isso não aconteceu.

CORRIGINDO FATOS

O DEPUTADO Roberto Duarte (REPUBLICANOS) esclareceu ao BLOG que, quando apoiou a Marina Silva ela disputava a presidência pelo PSB. Ou seja: nunca apoiou o PT.

FRASE MARCANTE

“Na política nada é eterno, tudo muda”. Máxima da política mineira.