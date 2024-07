O foco é o Palácio Rio Branco

EM CRUZEIRO DO SUL e Rio Branco, serão travadas as principais batalhas políticas destas eleições municipais, por suas importâncias como maiores colégios eleitorais; e pelo fato de que os prefeitos eleitos podem ter influência na disputa pelo Palácio Rio Branco, em 2026. Por isso, o envolvimento dos grupos com nomes em potencial para tentar suceder o governador Gladson Cameli. MDB-PP- União Brasil e REPUBLICANOS e PL, são os partidos mais interessados nas disputas dessas prefeituras. Nas eleições de 2026, sem mandato, porque terá que deixar o governo para disputar o Senado, Gladson será mais um na multidão. E os prefeitos dos dois municípios é que devem assumir o protagonismo. Vencer a eleição municipal pode ser o primeiro passo para subir as escadarias do Palácio Rio Branco. Os partidos sabem disso.

O TROCO DO DITADOR

O LULA e sua turma passaram o tempo todo elogiando o ditador Nicolás Maduro, da Venezuela. Agora, Maduro deu o troco atacando o sistema eleitoral do Brasil, por ter sido contestado por Lula. Foi o troco da ingratidão do ditador Maduro, acho é pouco para os bajuladores petistas que sempre o preservaram.

ALGUÉM PRECISA CONTAR

ALGUÉM precisa contar ao prefeito Tião Bocalom (PL) que ele não é candidato pela oposição para ficar atacando o PT, que nem tem candidato para a PMRB. O que estará em julgamento na eleição é sua gestão. E não as gestões passadas.

NEM EXISTIRIA

O MAIOR adversário do prefeito Tião Bocalom nessa eleição é a sua cabeça dura, não escuta ninguém. Não fosse a habilidade e persistência do senador Márcio Bittar (UB), a aliança que o apoia nem existiria.

O PAÍS É LAICO

DESPROPOSITADO esse projeto do Pastor e vereador Arnaldo Barros (PODEMOS), que quer levar a Bíblia para as escolas municipais. Sua aprovação abriria as portas para que o Alcorão dos mulçumanos, o Torá dos Judeus, o kardecismo dos espíritas, os ensinamentos das religiões de origem afro e etc, terem o mesmo direito de estarem nas escolas. Só que o país é laico e o projeto é inconstitucional. E, se passar, será derrubado na justiça.

BEM VIVA

O governador Gladson Cameli tem que vigiar os passos de alguns açodados assessores nesta eleição, para não cometerem desatinos no uso da máquina estadual, o processo da Operação Ptolomeu, no qual o Gladson é Réu, está bem vivo. Tem de andar no fio da navalha na eleição.

NÃO SE ENTENDEM

OS ASSESSORES do governo e da prefeitura não conseguem se entender na condução da campanha do prefeito Tião Bocalom. É que a turma da prefeitura não estaria ouvindo ninguém e quer levar tudo por cima da pausada. Aliás, falta uma coordenação central na campanha do Bocalom.

NENHUM PESO

OS CANDIDATOS a vereador com experiência e vencedores de campanhas não perdem tempo em levar torcidas organizadas para as convenções de seus candidatos, mas se guardam para a campanha. Deixam para os novatos a algazarra. O visual nas convenções tem peso zero na decisão de uma eleição. A turma da antiga sabe disso.

PELO MENOS

HOJE, a Câmara Municipal de Rio Branco tem apenas duas mulheres como vereadoras, Elzinha Mendonça (PP) e Lene Petecão (UB). Mas, pelo potencial das atuais candidatas, a bancada do batom poderá aumentar para quatro ou cinco, na próxima legislatura.

SURPRESA EM CAPIXABA

A CANDIDATA a prefeita de Capixaba, Sara Frank (MDB), fez ontem a sua convenção municipal. Ela se transformou num problema para o atual prefeito, tal a sua aceitação. Sara é a vereadora mais votada do município. É altamente competitiva.

TERÁ QUE SE VIRAR

JÁ no Bujari, a candidatura do Michel (UB) está em franco crescimento, reconhecido até por quem não lhe apoia. O prefeito Padeiro terá que comer um dobrado para lhe derrotar.

PODEM ANOTAR

A CAMPANHA para a prefeitura de Sena Madureira será uma das mais acirradas e com ataques pessoais e violentos entre os grupos do prefeito Mazinho Serafim (PODEMOS) e do deputado federal Gérlen Diniz (PP). Anotem para conferir. Briga de gente grande.

NÃO FOI POR FALTA DE AVISO

SE o prefeito Tião Bocalom (PL) fosse um político que escutasse sugestões, ponderações, por certo não estaria passando o perrengue do colapso no fornecimento de água pelo SAERB, deveria ter deixado a bomba no colo do governador Gladson, que geria o sistema. Foi teimar em assumir o sistema, e trouxe o abacaxi para o colo.

GATO ESCALDADO

O senador Alan Rick (UB) não está na foto do projeto montado para 2026, caso o grupo do prefeito Bocalom vença a eleição. Sabe disso. E, como gato escaldado, já era para ter medo de água fria. Pode se queimar de novo.

NADA DEFINIDO

O DEPUTADO Afonso Fernandes (SOLIDARIEDADE) revelou ontem ao BLOG que não decidiu ainda quem vai apoiar para a PMRB, ao contrário do que se divulga. Não sei como os candidatos deixam solta uma das chapas mais competitivas para vereador da capital.

PODE FUNDAR UMA IGREJA

TUDO certo, o Pastor Henrique Afonso deverá assumir mesmo a chefia de gabinete da vice-governadora Mailza Assis. Como o gabinete da Mailza é o lugar do Acre que mais tem Pastor por metro quadrado, caso ela não vença eleição para o governo em 2026, poderá fundar uma igreja evangélica.

FARSA ELEITORAL

A ELEIÇÃO na Venezuela é uma farsa eleitoral, com a maioria dos candidatos da oposição presos e impedidos de concorrer à eleição. E o ditador Maduro ainda ameaça com um “banho de sangue” se perder a disputa. E ainda há quem continue batendo palmas para sua ditadura.

PURA HIPOCRISIA

NA CAPITAL, os puros dirigentes do PP dizem que a sigla não pode ter na sua aliança partidos de esquerda. Pura hipocrisia de seus dirigentes, em Tarauacá o PP e o PT estão na aliança que apoia a candidatura do médico Rodrigo Damasceno (PP) a prefeito. O mesmo ocorre em Cruzeiro do Sul. E, tome hipocrisia!

PODE FECHAR EM TRÊS

POR sua composição e pelo fato de ser beneficiada pelo chamado “voto de legenda”, a chapa do MDB pode eleger três vereadores em Rio Branco.

VICE NÃO É NADA

NÃO entendo a insistência do senador Márcio Bittar (UB) em querer indicar candidatos a vice-prefeitos em municípios do interior. Os donos da bola em 2026 serão os prefeitos em não os seus vice. O vice não é nada.

NÃO SE EXPLICA

O FATO do PDT não ter chapa de candidatos a vereador de Rio Branco, é o fato mais surreal dessa eleição; que não se explica, porque o partido sempre elegeu candidatos para a Câmara Municipal de Rio Branco. Indica que seu presidente, deputado Luiz Tchê, pendurou as chuteiras.

FRASE MARCANTE

“Escute mil vezes e fale uma só.” Ditado árabe.