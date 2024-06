PSD vai indicar Marfisa Galvão como opção para vice de Marcus Alexandre

CONVERSEI ontem com figuras importantes do MDB sobre a composição da chapa do candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB), e veio a confirmação tácita do que o BLOG já anunciou, de que o PSD vai indicar um nome do vice. E a escolha deve ser o nome da atual vice-prefeita Marfisa Galvão (PSD) – rompida com o prefeito Bocalom – que deverá ser anunciada na reunião dos partidos da coligação, no próximo dia 6 de julho. Os argumentos a favor do PSD foram o fato de com uma representante de vice na chapa, o partido terá condições de injetar dinheiro do Fundo Eleitoral na campanha; e Marcus sendo eleito contaria com os volumosos recursos das emendas parlamentares do senador Sérgio Petecão (PSD), que ainda tem quatro anos de mandato. A comunicação do PSB de que estava fora da aliança, como forma de forçar a escolha do ex-deputado Jenilson Lopes (PSB) como vice, não surtiu o efeito desejado de reverter o quadro a favor do nome de Jenilson Lopes (PSB) à vice. Pesou ainda a favor do PSD ser um partido com uma maior militância do que o PSB, que tem menor estrutura partidária. Se não houver um ponto fora da curva, extraordinário, o quadro está definido com o PSD indicando o vice de Marcus Alexandre (MDB).

AINDA NÃO ANUNCIOU

AINDA NÃO ANUNCIOU

EMBORA o assunto da escolha da vice corra solto nos bastidores do MDB no grupo dos cabeças brancas, o candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB), a quem caberá a palavra final, ainda não fez nenhuma declaração sobre o nome para vice, quer deixar para fazê-lo, no próximo dia 6.

NÃO FOI A ESTRATÉGIA CORRETA

NÃO FOI A ESTRATÉGIA CORRETA

O PSB não adotou a estratégia correta, ao achar que com a imposição para sua permanência na aliança do MDB, poderia conseguir apontar o vice. Deveria ter ido com seu nome para a mesa do debate.

NINGUÉM É DONO DOS VOTOS

NINGUÉM É DONO DOS VOTOS

O EX-DEPUTADO Jenilson Lopes (PSB) teve 32 mil votos para o Senado, na capital; mas foi num outro cenário. E ninguém pode se arvorar como dono de voto. O senador Petecão (PSD), por exemplo, teve na disputa do Senado mais votos que o governador Gladson; e quando disputou o governo teve uma votação baixa. Cada eleição é uma eleição.

NÃO QUER FALAR

NÃO QUER FALAR

TENTEI ontem falar com o ex-deputado Jenilson Lopes (PSB), que ficou de retornar a ligação, mas não o fez. Mandou apenas uma postagem dançando forró e quadrilha com senhoras de idade, na SOBRAL; junto com o presidente do PSB, César Messias.

VICE DEFINIDO

VICE DEFINIDO

PELO que senti em várias conversas ontem com lideranças do MDB, será tentado um entendimento com o PSB, para que continue na aliança, com a indicação do vice ficando de fora da pauta. Mesmo porque não há espaço para mais uma candidatura à PMRB, no campo dos partidos progressistas.

VAI RESPEITAR

VAI RESPEITAR

CONVERSEI ontem com o presidente do MDB, Flaviano Melo, que disse ser favorável ao diálogo com o PSB, mas disse que vai respeitar se o partido não quiser continuar na aliança com o MDB e optar por lançar candidatura própria à PMRB.

DADO COMO CERTO

DADO COMO CERTO

EM CRUZEIRO DO SUL, segundo boa fonte, já é dada como certa a indicação do advogado Tota Filho (PSD) para vice da Jéssica Sales (MDB). O nome do vice do prefeito Zequinha Lima (PP) ainda continua sem ser ventilado publicamente.

ÚLTIMA QUE MORRE

ÚLTIMA QUE MORRE

O ex-prefeito Vando Torquato (PSD) ainda acredita que pode se safar dos impedimentos políticos, e ser candidato a prefeito de Tarauacá. Terá que estar livre até 5 de agosto, último dia para as convenções municipais. A esperança é a última que morre.

FOI MASSACRADO

FOI MASSACRADO

FOI unanimidade na imprensa internacional: O Trump triturou o presidente Biden, no debate de ontem, na eleição para a presidência dos EUA. A idade pesou para o Biden com seu raciocínio lento e balbuciando as palavras.

NÃO SE PODE ESQUECER

NÃO SE PODE ESQUECER

NÃO entro no mérito de ser o candidato a vereador de Rio Branco da máquina municipal; mas não se pode deixar de citar ter sido o Joabe Lira o secretário destaque na gestão do prefeito Bocalom, atuando no comando da limpeza pública.

VOTO CONSOLIDADO

VOTO CONSOLIDADO

PELA pesquisa que vi esta semana (não se pode publicar por não estar registrada), a diferença do primeiro para o segundo colocado na disputa da prefeitura da capital deu uma boa ampliada. Mostra votos consolidados. Foi feita por um partido bolsonarista.

BASE DO AMOR

BASE DO AMOR

O PREFEITO Tião Bocalom tem dito que não vai lotear a prefeitura para ter apoio de partidos. Quem quiser vir é na base do amor. Só abriu as pernas para o União Brasil, que ganhou a secretaria de Saúde, numa negociação com o senador Márcio Bittar (UB) e o cacique Fábio Rueda (UB).

SITUAÇÃO DIFÍCIL

SITUAÇÃO DIFÍCIL

DEPOIS de massacrados e humilhados no acordão com o prefeito Tião Bocalom, comandado pelo senador Márcio Bittar (UB), que beneficiou o dirigente do UB, Fábio Rueda, e deixou de fora as demais lideranças da direita, como o senador Alan Rick (UB), Eduardo Veloso (UB) e Roberto Duarte (UB); não se sabe o que o trio dos deserdados vai fazer na eleição municipal da capital.

NÃO HOUVE

NÃO HOUVE

OS dirigentes do bloco de esquerda negam que tentaram ser cooptados pelo PSB, para formar num campo com candidatura própria para a PMRB.

CADA UM TEM AS SUAS

CADA UM TEM AS SUAS

CADA gestor tem a suas prioridades na gestão, mas têm problemas críticos a serem resolvidos nos bairros da capital, que mereceriam uma atenção primeira do prefeito Tião Bocalom, do que fazer fonte luminosa. Mas, tudo bem, cada um com seu cada qual.

MULHERES DO MDB

MULHERES DO MDB

Sirlene Luz, Thais América, Roselane Sports, Clarice Ruivinha, Neide Rocha, Tarcilia Dourado e Luziene Gomes, são as mulheres que vão disputar mandatos para vereadoras pelo MDB.

ERROS DE ESTRATÉGIA

ERROS DE ESTRATÉGIA

O EX-DEPUTADO Jenilson Lopes (PSB) é um político equilibrado, foi ativo no parlamento, tem o nome limpo, mas tem feito movimentos errados em suas estratégias políticas. Apostou errado quando foi para o palanque da direita com o grupo do Gladson na eleição para a PMRB, abandonando o grupo da esquerda, e sua candidata Socorro Neri foi derrotada pelo Bocalom. Foi candidato a senador numa aventura, sem ter uma estrutura de campanha. Foi bem votado, mas foi engolido na reta final por falta de aliados e recursos. E essa sua saída (ou ameaça) de abandonar a aliança do candidato Marcus Alexandre (MDB), também, não vai lhe levar a nenhum lugar. No atual cenário, não há espaço para uma candidatura própria pelo PSB.

TORNEIRAS SECAS

TORNEIRAS SECAS

DEPOIS da festa da mandioca, será a hora do prefeito Tião Bocalom cair na realidade, porque com o baixíssimo nível do Rio Acre, o racionamento é certo; e com ele, um desgaste popular inevitável com as torneiras secas. Foi um erro do Bocalom assumir o SAERB. Mas, como é uma cabeça dura, não aceitou nenhuma sugestão para deixar o sistema e seu desgaste com o governo.

FRASE MARCANTE

FRASE MARCANTE

"A felicidade do corpo consiste na saúde e a do espírito na sabedoria". Tales de Mileto.