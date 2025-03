Não existe lugar vazio

A manifestação feita pelo ex-senador Jorge Viana ao BLOG, de que os partidos que são de oposição ao governo terão que encontrar um nome para ser candidato a governador em 2026, de preferência não sendo do PT, segue a tradição do campo progressista de sempre ter nomes disputando cargos majoritários. Não se trata, no caso, de ganhar ou não a eleição, mas de marcar presença nos debates. Isso dará ao eleitor a opção de votar ou não votar em um dos candidatos da direita ao Palácio Rio Branco. Claro que, este nome — seja ele qual for – não entrará como favorito ou polarizando com as demais candidaturas, estas montadas em fortes estruturas. Mas, pelo menos, deixará a eleição menos chata. O bloco de partidos de esquerda em todos os momentos difíceis, desde os primórdios, sempre lançou candidaturas para governador e senador. Foram muitas derrotas e muitas vitórias. Na política, não existe lugar vazio (alguém sempre ocupa), por isso é correta a defesa do Jorge Viana de uma candidatura própria dentro do seu campo ideológico. É o velho ditado de que, quanto mais cabras, mas cabritos. Não pode é ter uma eleição com um discurso monocórdio da direita para os eleitores. Que venha então este candidato. E isso é bom para a democracia e para a pluralidade de ideias. E dará ao eleitor mais opções.

NÃO ESTÁ MORTO

O senador Sérgio Petecão (PSD) foi mal na disputa para o governo. Mas é prematuro dizer estar morto na disputa da reeleição. É outra eleição e com outro cenário. Costuma se reinventar.

NÃO SE GANHA O QUE SE TEM

Foi importante a vice-governadora Mailza Assis (PP) fazer o movimento de integração do secretariado na sua campanha. Como não se ganha o que já se tem, alguém precisa dizer ao seu coordenador de campanha, que este movimento tem de ser feito agora além dos muros palacianos, nos grotões, onde se encontra o povão.

NÃO VAI SE REPETIR

O ex-senador Jorge Viana (PT) admite que o seu partido foi “arrogante” quando lançou dois candidatos a senador, o que redundou na sua derrota. Seu partido não deve repetir o erro, e irá com os aliados, centrar forças para eleger o JV na eleição do Senado, do próximo ano.

PESA A SEU FAVOR

A votação que o Marcus Alexandre (MDB) obteve para a prefeitura de Rio Branco, boa parcela foi de votos pessoais, frutos da boa administração que realizou como prefeito da capital. Disputou uma eleição do tostão contra o milhão, e ainda saiu bem votado.

VAGA NA ALEAC

Marcus Alexandre (MDB) tem dito ser um “soldado do partido”. Mas se depender da sua vontade, disputará uma vaga na Assembléia Legislativa. O partido quer vê-lo brigando por um mandato de deputado federal. A saber se o MDB conseguirá montar uma chapa competitiva para a Câmara Federal.

RECLAMANDO AOS TUBOS

Um prefeito do Alto Acre tem reclamado aos tubos nas conversas de bastidores com os que lhe são mais próximos, da montanha de dívidas que recebeu de herança. Segundo a fonte, não se sabe até quando vai segurar na rodilha do pote sem quebrar. Está arrancando os cabelos.

ERRANDO NA DOSE

Pelas informações que chegam ao BLOG, erram na dose da avaliação os que imaginam o senador Alan Rick (UB) retirar a sua candidatura ao governo, para beneficiar um nome alternativo ou para a direita ter um nome único na disputa de 2026. Não tem nada a perder, pois se não ganhar, terá ainda 4 anos de mandato.

NADA ALÉM DISSO

Um dos “cabeças brancas” do MDB me revelou ontem que em relação à deputada federal Socorro Neri (PP), o que existe de concreto, é o desejo do partido de tê-la em seus quadros; e nada além disso. O resto é ilação.

CASA DA MÃE JOANA

A direção do MDB agiu certo ao decidir que não vai liberar ninguém com mandato para se filiar em outro partido, para disputar a eleição de 2026. Se não houver um fortalecimento partidário, vira Casa de Mãe Joana, com a sigla sendo usada como um mero trampolim.

NÃO ATRELADO

O vereador Zé Lopes (Republicanos) terá moral para fazer qualquer crítica sobre atos da prefeitura da capital, por um fato: não indicou e nem aceitou discutir indicar nomes para cargos na PMRB. Quem tem afilhado na gestão, nunca terá essa liberdade no falar.

CADÊ OS MOSQUITOS?

A pergunta acima foi enviada por um leitor, querendo saber quando é que virão os mosquitos da dengue modificados geneticamente, e quando começará o programa da sua soltura. Como não tenho o que responder, transfiro a indagação para o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths.

O PROBLEMA É O BOLSO

A população não quer saber qual é o PIB do Brasil, a sua situação fiscal, quer saber é dos preços abusivos dos alimentos da cesta básica. Enquanto o governo do Lula não resolver o problema do alto custo de vida, vai continuar amargando rejeição nas pesquisas. Qualquer compra básica num supermercado passa dos 500 reais. O que embala a rejeição do Lula, é porque toca no bolso da população. E isso não se resolve com as opiniões da palpiteira Janja. Além de que, seu governo atual não teve o embalo dos dois primeiros mandatos.

PARA SER REGISTRADO

O Acre teve na figura de Iolanda Lima a primeira mulher governadora do país. Teve também, a primeira senadora negra do Brasil, a médica Laelia Alcantara. Isso não deve ser esquecido, porque foram as pioneiras, quando era muito mais difícil galgar cargos políticos sendo mulher. Estas sim, representam as acreanas.

SALTO DE PIONEIRISMO

Iolanda Lima, por exemplo, foi a primeira governante do Acre a se preocupar com a violência contra as mulheres. No seu governo foi criada a Delegacia da Mulher, um marco contra o feminicídio.

SUMIRAM OS VALENTES

Na gestão do ex-presidente Bolsonaro, não foi aplicado um centavo de recursos para a melhoria da BR-364, no trecho entre Rio Branco-Cruzeiro do Sul. Os políticos do Juruá ficaram todos calados, só agora que viraram valentes nas cobranças ao governo federal? No mínimo, é cômico, muito cômico.

MUITO CEDO

É cedo para fazer cobranças aos prefeitos que não tinham mandato e foram eleitos. Muitos pegaram prefeituras destroçadas. Merecem um tempo de credibilidade antes de serem cobrados. Mal sentaram nas cadeiras.

COMO DISSE O PAPA

Como disse o Papa, em sua fala de ontem: “Continuem apostando nas mulheres”. Não devem ser lembradas apenas no dia dedicado a elas.

APENAS UMA MULHER

Pelo andar da carruagem teremos apenas duas mulheres disputando cargos majoritários em 2026: Mailza Assis de candidata ao governo, e Mara Rocha brigando por um mandato de senadora.

MESMAS CENAS

A torcida é para que não aconteça alagação. Nada mais doloroso do que ver famílias perdendo seus bens. Mas se houver uma cheia, vamos ver as mesmas cenas de políticos distribuindo sacolões e lamentando, uma condenável hipocrisia. É um filme que se repete todos os anos, fazendo politicagem com a desgraça alheia. As promessas de um combate estrutural para minorar as cheias, ficam nas mirabolantes promessas dos palanques eleitorais das campanhas.

BOM MANDATO

Quem cumpre um bom mandato voltado para melhorar o atendimento na saúde pública, é o deputado Adailton Cruz (PSB). Foi majoritariamente votado na categoria dos servidores da saúde, e os representa muito bem na ALEAC. Nunca deixa de fazer uma cobrança ao governo e a prefeitura a favor da classe e por novas conquistas.

BOM DOMINGO

Um bom domingo, com Deus ao lado.

FRASE MARCANTE

“Recompense a injúria com a justiça e a gentileza com gentileza”. Confúcio.