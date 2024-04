Apito final não foi dado, e candidatura de Alysson parou

TODAS as notícias sobre alianças partidárias envolvendo PP-União Brasil e seus desfechos, não passaram até aqui de embriões de conversas. Foi a dedução que o BLOG chegou ao ouvir ontem o secretário Alysson Bestene (PP), foto, para quem de concreto só o que existe é que a sua candidatura a prefeito de Rio Branco até o momento está mantida. Mas ao longo da conversa deu para sentir que, nem ele tem essa firmeza de que a sua candidatura para a PMRB chegará nas ruas. “Tudo depende do partido e do governador Gladson”, chegou aafirmar. Só quem pode acabar com essa incerteza é o governador Gladson Cameli, quando der a sua palavra final sobre o assunto. Mas pelo que se nota, o Gladson parece não estar preocupado em resolver o calvário do PP a curto prazo. Essa decisão tende a ser empurrada até a convenção municipal, em julho. Ao que se nota, ele quer ver o que dirão as pesquisas para não pular na canoa errada e acabar em Manacapuru. Enquanto Alysson não der o apito final, a candidatura de Alysson Bestene continua parada.

O SONHO DO BITTAR

O SENADOR Márcio Bittar (UB) sonha e trabalha pelo seguinte cenário: o Gladson apoiar o prefeito Tião Bocalom; este ganhar, e em 2026 o Bocalom disputar o governo; com ele e o Gladson numa dobradinha para o Senado. O senador Alan Rick (UB) e a vice-governadora Mailza Assis (PP) estão fora desta foto do Bittar.

TIRO NO PÉ

HÁ UMA revolta generalizada entre os feirantes e permissionários do mercado Elias Mansour, ante a possibilidade de serem remanejados de suas instalações para o meio da rua , devido uma reforma que vai durar 12 meses, além do mandato do prefeito Tião Bocalom. Quando as coisas parecem que vão se encaixar para o Bocalom, ele mesmo faz questão de espatifar o ninho da pata.

TESE FANTASIOSA

FUI checar uma versão de aliados do Bocalom com o andar de cima do poder, se a composição para a vinda do deputado federal Eduardo Veloso (UB) ser secretário estadual e dar um mandato ao suplente Fábio Rueda (UB), é para abrir vaga ao Alysson Bestene (PP) para ser o vice na chapa do Bocalom, e ouvi: “É a tese mais fantasiosa e louca que já escutei”. Foi o que falou quem tem voz no poder.

A PROPOSTA É OUTRA

A PROPOSTA de fazer Fábio Rueda deputado federal (UB) é para trazer o União Brasil e apoiar a candidatura de Alysson Bestene (PP) a prefeito. Foi a informação que colhi com o dono da lancha. O que confirma a versão dada em publicação no ac24horas e outros sites.

NEM UM CENTAVO

POR TUDO o que tem acontecido neste intricado cipoal da candidatura de Alysson Bestene (PP) a prefeito, só vou acreditar em versões sobre o desfecho dessa história do PP ter ou não candidato próprio, depois que ver um movimento do Gladson Cameli ao seu favor, passar da teoria para a prática. Até o momento o que se viu foram meras afirmações. Não aposto nem um centavo em nenhuma versão sobre esse samba de pé quebrado.

SERÁ VERGONHOSO

CASO o PP não tenha candidato próprio estando no poder, o governador Gladson vai entrar na história como um gestor fraco, que não conseguiu montar uma candidatura a prefeito da capital do seu partido. Com prejuízo para sua imagem e ao PP. O tempo vai contar.

DORMINDO COM O INIMIGO

NA POLÍTICA, não duvido de nada. Mas não creio numa aliança do Gladson com o Bocalom. Seria como dormir com um inimigo do governo federal, como o senador Márcio Bittar (UB), principal coordenador da candidatura do velho Boca. O próprio Boca é inimigo visceral do Lula. Um estado pobre como o Acre pode se dar ao luxo de matar a galinha dos ovos de ouro, que é o poder central?

VOLTA DA HIBERNAÇÃO

QUEM quer voltar a ser vereadora, é a Roselane da Bicicleta. Será candidata pelo MDB. O seu maior projeto quando esteve como vereadora na Câmara Municipal de Rio Branco, foi criar o “Dia do Fusca”.

VÃO QUEBRAR A CARA

PELO que tenho escutado, os políticos que vieram para o PP na esperança de conseguir recursos do bolso do Gladson para suas campanhas e de seus candidatos, vão quebrar a cara. Se preparem para lidar com a verba de seus partidos.

PODE SER IMPRESSÃO

FOI CORTADA a linha do papagaio da vice-governadora Mailza Assis. É a dedução que se chega, porque não tem mais o protagonismo em atos oficiais, que teve no ano passado. Pode até ser mera impressão, mas é a imagem que passa.

JOGANDO NO LIXO

VAI ser como jogar na lata do lixo a sua boa votação, caso o deputado federal Eduardo Veloso (UB), aceite ocupar uma secretaria de estado sem a menor relevância no governo e para a população.

BARRADO NO BAILE

A CADA fala, a cada movimento, cada dia fica ainda mais claro que no projeto montado para o Governo e Senado em 2026, pela dupla senador Márcio Bittar (UB) e prefeito Tião Bocalom (PL), não há vaga para o senador Alan Rick (UB). Está barrado neste baile.

COMBINOU COM AS URNAS?

O DEPUTADO Manoel Moraes (PP) dá a fatura da eleição para a prefeitura de Xapuri, como liquidada pelo seu candidato. Prevê ganhar de lavada. Cabe uma pergunta: combinou com as urnas? Eleição costuma pregar peças.

DIFERENCIAL POLÍTICO

O CANDIDATO a prefeito pelo MDB, Marcus Alexandre, tem um diferencial político quando entra nos bairros: é conhecido e conhece as suas principais lideranças. É um fato que favorece a sua campanha.

NÃO AVANÇA

O MOVIMENTO do Pastor Henry Nogueira (PSOL) de querer ser candidato a prefeito, para não deixar a esquerda fora da disputa, não vai avançar. Não tem o apoio da Federação PSOL\REDE.

CADA UM CUIDA DE SI

O SENADOR Márcio Bittar (UB) não está errado em fazer articulações políticas que possam lhe favorecer em 2026. Na política, cada um cuida de si.

NÃO É DO GOVERNO

VEJO algumas críticas ao governo, pela precariedade dos ramais. Um ponto, para esclarecer: recuperar ramais é da responsabilidade das prefeituras, que não fazem sua parte.

VIDRAÇA INTEIRA

DE uma coisa, ninguém pode acusar até hoje a gestão do prefeito Tião Bocalom: ser desonesta. Não se conhece um ato de corrupção no seu mandato. Tem vários flancos, mas corrupção não é um deles.

QUEM ESCOLHE A NOIVA

O PRESIDENTE do MDB, Flaviano Melo, agiu com sabedoria ao deixar para o candidato Marcus Alexandre (MDB), escolher o vice da sua chapa. Quem escolhe a noiva é o noivo.

É MUITO CÔMICO

COLOCARAM o prefeito Bocalom de forma humilhante para fora do PP, e hoje um grupo do partido defende, ardorosamente, apoio à candidatura do Bocalom, que deve estar rindo e se deliciando com essa história. É muito cômica a atitude de alguns dirigentes do PP.

ESQUECENDO UM DETALHE

OS que começam a fazer articulações que deixam a vice-governadora Mailsa Assis de fora das simulações da disputa do governo, estão esquecendo de um pequeno detalhe: em 2026, ela tende a estar sentada na cadeira de governadora e com a caneta azul na mão. O buraco é mais embaixo.

TUDO É DISCUTIDO

NO MDB, existe um regulamento político que não se vê em outros partidos: toda a decisão passa antes por um debate entre o grupo dos “cabeças brancas”. Tudo muito democrático.

GOVERNO DIVIDIDO

O GOVERNO do Gladson se encontra dividido para prefeito: um grupo é por apoiar o Tião Bocalom; outro apoiar o Marcus Alexandre, e o terceiro que o PP mantenha a candidatura de Alysson Bestene.

FRASE MARCANTE

“A política pode ser o ato nobre de prezar pelos interesses da população, ou a infame arte de enganar a população para atender os interesses próprios”. Autoria desconhecida