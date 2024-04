Vanda diz estar pronta para desafio de ser vice de Alysson

A EX-DEPUTADA FEDERAL Vanda Milani (PSB) disse não ter recebido ainda nenhum convite para ser a vice na chapa do candidato a prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene (PP), mas caso isso ocorra estará pronta para o desafio. “Prometo todo meu empenho na campanha”, falou ontem Vanda ao BLOG. O secretário-geral do PSDB, André Hassem, confirmou ontem que o partido não vai abrir mão de apontar o vice na chapa do PP e confirmou a notícia em primeira mão do BLOG, de que os nomes como opções seriam o de Vanda Milani e o de Minoru Kinpara. André não quis entrar em detalhes como se dará o método de escolha do nome dentro do PSDB, mas o BLOG tem informações de outras fontes tucanas que a mais cotada é a deputada federal Vanda Milani (PSDB). “O Minoru tem muitos projetos a tocar na sua secretaria”, ponderou a fonte. O PSDB espera apenas o anúncio oficial pelo governador Gladson da candidatura de Alysson Bestene para a PMRB, para apresentar o nome que pretende emplacar como vice. Tudo caminha no sentido que seja Vanda Milani.

HORA DA VERDADE

O GOVERNADOR Gladson Cameli prometeu para hoje na sua chegada, anunciar de forma oficial o secretário Alysson Bestene como o candidato a prefeito da capital pelo PP. Se isso vai ocorrer ou será mais um falso rebate, só resta esperar a fala do Cameli.

BOAS MÃOS

UM PONTO o candidato Alysson Bestene (PP), já marcou: o de deixar de lado os aspones amadores que o cercavam, para ter a sua campanha comandada por um profissional bem-sucedido em articulações políticas, o presidente do diretório municipal do PP, Aberson Carvalho.

DESAFIO GIGANTE

MESMO com toda a sua bem sucedida experiência no comando de campanhas políticas, Aberson Carvalho não terá uma tarefa fácil, mas um desafio gigante de tentar fazer decolar a candidatura de Alysson Bestene, que patina nos seis por cento de aceitação nas pesquisas e tem uma grande rejeição popular. Outro desafio é o de unir todo o PP e o governo em torno do candidato, que vem sofrendo “fogo amigo” nos dois setores.

CANDIDATO DO SECRETÁRIO

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, está empenhado em fazer do seu aliado Ayache vereador de Rio Branco, em uma das chapas mais fortes desta eleição, que é a do PP. Na chapa não tem piaba, só piraíba.

EMPENHO PESSOAL

O SENADOR Petecão (PSD) vai precisar de um empenho pessoal para ajudar a chapa do PSD a eleger vereadores na capital. A sua composição tem poucos nomes de densidade eleitoral comprovada, o resto é complemento.

PROJETA O NOME

AO aceitar o seu nome como opção de vice indicada pelo PSDB, Vanda Milani faz um jogo com foco em 2026. Se Alysson ganhar com ela de vice, será o melhor dos cenários, se perder terá projetado, também, seu nome para ser candidata a deputada federal.

VIRALIZOU NO MEIO POLÍTICO

O que mais ouço no meio político sobre uma importante figura próxima do governador Gladson é de que, a sua palavra é um risco na água. Ontem, numa roda de parlamentares no salão da ALEAC, o tema de uma conversa era esse. É um tipo de comportamento que contamina a imagem do governo.

MEU PIRÃO PRIMEIRO

NÃO há nada de ilegal a vice-governadora Mailza Assis proteger o noivo (sic) Madson Cameli lhe dando um alto cargo no governo. Em tempo de pouca farinha, o pirão da família (sic), primeiro. E a família que come unida, dorme com a barriga cheia.

NÃO ESPERAVA

UM amigo próximo do prefeito Tião Bocalom revelou ontem que, seu humor piorou, porque não estava nos seus planos, continuar aparecendo em todas as pesquisas atrás do candidato ao MDB, Marcus Alexandre. Considera todas as pesquisas como “mentirosas,” segundo essa fonte.

CONSUMO INTERNO

TIVE acesso nesta semana a duas pesquisas, uma de um instituto caseiro sobre uma eleição na fronteira; e outra de um instituto de renome nacional, sobre a capital. O resultado de ambas foi a lógica. Como não foram registradas, não podem ser publicadas.

E NADA, É MESMA COISA

CITAR DEPUTADOS apoiando esse ou aquele candidato a prefeito da capital não tem em sua maioria esmagadora, nenhuma importância. Poucos destes deputados possuem base eleitoral em Rio Branco; e na campanha estarão nos municípios do interior, apoiando seus candidatos a prefeito.

PAGANDO PARA VER

COMO no jogo de Poker, o presidente do PDT, deputado Luiz Tchê, não fez chapa no partido e colocou o filho Felipe Tchê, na poderosa chapa de candidatos a vereadores do PP, e vai pagar para ver. O Tchê não é nenhum amador, costuma ter carta na manga.

NÃO CAIRAM NA REAL

A ELEIÇÃO já terminou, o Bolsonaro foi derrotado e ainda continuam a choramingar pelo país como se o resultado pudesse ser revertido no grito, em manifestações em que falam para uma bolha. Isso parece mais doença mental, que se fixa no irreal. Na democracia, se ganha e se perde uma eleição. Hora de cair na real.

COMBINAR COM O POVO

TUDO indica que, enfim, o Gladson vai se manifestar para valer no apoio à candidatura de Alysson Bestene (PP) a prefeito. Tudo bem, tudo bonitinho, agora falta combinar com o eleitor.

VOTAR NA COMPETÊNCIA

NADA mais medíocre, mais pequeno do que, se dizer que se vai votar nesse ou naquele candidato a cargo majoritário; por ser de esquerda ou de direita. No dia em que neste país se votar pelo quesito competência, com certeza teremos melhores prefeitos e melhores governadores. E ganhará a população.

NINGUÉM ESPERE

NÃO será para agora o MDB dizer quem será o vice na chapa do candidato a prefeito Marcus Alexandre. O nome a ser escolhido somente será anunciado próximo da data da convenção regional, em julho. Não adianta ninguém forçar por uma antecipação.

ELE QUER VOLTAR

CHICÃO BRÍGIDO, que já foi vereador, deputado federal, tentará voltar ao cenário político como candidato a vereador de Rio Branco. Competência e experiência tem de sobra.

QUADRO DEFINIDO

Alysson Bestene (PP), Emerson Jarude (NOVO), Tião Bocalom (PL) e Marcus Alexandre (MDB). Estão definidos os candidatos a prefeito de Rio Branco.

FRASE MARCANTE

“Ferro se malha enquanto está quente”. Ditado oriental.