Petecão quer Marfisa Galvão como vice na chapa de Marcus

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) já definiu dentro do seu partido de que, na hipótese do governador Gladson Cameli não fazer uma aliança com o MDB para a disputa da prefeitura de Rio Branco, o PSD vai indicar ao MDB o nome da vice-prefeita Marfisa Galvão (PSD), para ser a vice na chapa do prefeito Marcus Alexandre (MDB). “Se o Gladson e o PP comporem uma aliança com o MDB, é lógico que o vice será indicado pelo governador, caso contrário o nome da Marfisa vai para a mesa, ela tem todo um trabalho nos bairros”, se posicionou o senador Petecão. Até o momento não se tem nem a decisão do governador Gladson se o secretário Alysson Bestene será ou não candidato a prefeito de Rio Branco.

NÃO GANHARAM NADA

ILUMINADOS (sic) próximos do prefeito Marcus Alexandre, de forma arrogante, acham que já ganharam a eleição. A campanha nem começou. Já vi muito “favorito” pegar a balsa para Manacapuru. E zebra sair vencedora. Está registrado na história.

NÃO É PARA AMADOR

NÃO queriam liberar ontem os nomes da chapa do MDB para vereador, sob o cômico argumento de “segredo”. É para rir. Talvez, queiram divulgar após acabar a eleição. Assessoria política de candidato a prefeito não é para amador. Que se mantenha, então, o segredo da chapa e o desejo de só publicar a sua composição após a eleição. Depois da eleição divulgo.

EMPURRANDO COM A BARRIGA

O GOVERNADOR Gladson continua empurrando a sua decisão se vai ou não apoiar para valer a candidatura de Alysson Bestene (PP), com a barriga. A decisão prometida para esta semana, flopou mais uma vez. É o Gladson sendo o Gladson de sempre.

CIRANDA\CIRANDINHA…

ENQUANTO o nó górdio desta novela não for desfeito, fica a dúvida se Alysson Bestene disputará ou não a PMRB. A embromação, não é boa para o Alysson e não é bom para o PP, que ficam amarrados para avançar na campanha. Virou uma brincadeira da ciranda\cirandinha…..

APOIOS DEFINIDOS

A DEPUTADA FEDERAL Antônia Lúcia (REPUBLICANOS) revelou em postagem ontem ao BLOG, quem apoiará para prefeito: Tião Bocalom em Rio Branco; Rosana Gomes, em Senador Guiomard; e, Leila Galvão, em Brasiléia.

PAUTA DA OPOSIÇÃO

O PREFEITO Tião Bocalom deu uma bela bandeira para a oposição usar na campanha: não vai construir as 1001 casas do chamado “Projeto Diginidade”, deixando para o próximo ano. O problema é saber se será ou não reeleito. Não tem bola de cristal.

BANCADA LIBERADA

COMO o PDT não terá candidato a vereador e nem a prefeito de Rio Branco, a bancada do partido na ALEAC se sente liberada para apoiar quem bem entender. É a Lei de Murici, cada um que cuide de si.

QUEBRA A DUALIDADE

A CANDIDATURA do deputado Emerson Jarude (NOVO), é salutar num ponto: quebra a dualidade do debate focado em Marcus Alexandre (MDB) e Tião Bocalom (PL). Se vai ganhar ou não é com os eleitores.

NOME NOVO

COSTUMO publicar nomes novos que estão tentando entrar na política, como forma de incentivo. Registro, pois, a candidatura do engenheiro Francildo Chaves a vereador de Rio Branco pelo MDB, a seu pedido. Renovar é essencial na política.

ALÉM DA MESMICE

O DEPUTADO Afonso Fernandes (PL) tem levando o seu mandato bem além das mesmices dos discursos na ALEAC. Atua na realização de uma jornada de integração e interiorização do desenvolvimento, a acontecer na capital nos dias 13 e 14 de junho, com a presença do Superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva. Afonso é uma grata surpresa desta legislatura.

A FOME BATE NOS LARES

O GOVERNO Lula até aqui fracassou no combate da fome e da miséria, que na campanha prometeu acabar no país. Aliás, esse novo governo do Lula não decolou na opinião pública, é o que mostram todas as pesquisas.

NÃO DIVULGO

AGRADEÇO a lembrança de quem mandou, mas não publico pesquisa para prefeito sem o registro no TRE-AC. Lei é para ser cumprida.

ESPETÁCULO VERGONHOSO

O CAMPEONATO acreano de futebol acabou quinta-feira, com a decisão acontecendo no esburacado gramado do Florestão. Enquanto isso, o nosso melhor estádio, o Arena da Floresta, continua fechado, num espetáculo vergonhoso. E lá se vão mais de 2 anos. Mas, salve o campeão Independência, para alegria do Macapá.

MAIS SOLTA

A DEPUTADA Michelle Melo (PDT) ficou mais solta no mandato após ser enxotada da liderança do governo. Fica bem melhor cumprindo um mandato independente, como agora.

DISPUTA INTERESSANTE

UMA disputa interessante deve acontecer em Senador Guiomard pelo comando da prefeitura, entre a prefeita Rosana Gomes (PP) e o ex-vereador Gilson da Funerária (PSD). Rosana cresceu muito neste fim de mandato e é um nome forte na briga pela reeleição.

UM REGISTRO HISTÓRICO

NUM governo, -existem as exceções – quem mais costuma abandonar o governador em fim de administração, são os mais próximos, já de olho no sucessor. O Orleir Cameli tinha toda a bancada federal, maioria esmagadora na ALEAC; e terminou o seu governo apenas com o então deputado federal Osmir Lima ao seu lado. O resto lhe abandonou. Cuidado, Gladson Cameli!

O QUE É A POLÍTICA….

QUANDO o PT estava no poder era uma briga para alguém conseguir entrar na sua chapa de candidatos a vereadores na capital, tal a quantidade de nomes fortes. A chapa do PT nesta eleição é bem fraquinha. Não tem mais cargo para dar, murchou. Assim é a política…..

DURA E CRUA REALIDADE

DEPOIS de ouvir a fala na ALEAC de operadores da área de segurança e um magistrado do Tribunal de Justiça, chega-se à triste conclusão que as facções criminosas cresceram, dominam bairros e tocam a lei do terror. Em que pese os altos investimentos do governo na Segurança Pública.

APENAS UM

OUVI ontem de um dirigente de um partido da Federação PT-PCdoB-PV, que a composição trabalha para eleger um vereador em Rio Branco. Eleger dois, pode ocorrer, mas só num ponto fora da curva.

DILEMA DO ALAN

DEIXADO de lado nas negociações políticas com o prefeito Tião Bocalom (PL), o senador Alan Rick (UB) torce para que a candidatura de Alysson Bestene (PP) se viabilize, para ancorar seu grupo na na chapa. Com o Marcus Alexandre (MDB) não se alia.

FRASE MARCANTE

“Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos”. Nelson Rodrigues, escritor e jornalista.