Eleição para PMRB polarizou entre Marcus e Bocalom

TODAS as pesquisas realizadas no ano passado e este ano para a prefeitura de Rio Branco, repetem o mesmo cenário: polarização entre as candidaturas de Marcus Alexandre (MDB) – que lidera a preferência – e o prefeito Tião Bocalom (PL), cuja aceitação cresceu. As demais candidaturas de Emerson Jarude (NOVO) e Alysson Bestene (PP) não conseguiram chegar aos dois dígitos. Podem crescer e quebrar a polarização? Em tese podem, mas isso só poderá ser avaliado ao longo da campanha, que ainda não entrou no seu auge. As pesquisas que vão dar um melhor norte do potencial de cada candidatura serão as realizadas de maio em diante. O jogo da disputa para a PMRB não começou ainda a ser jogado. Um jogador importante não entrou ainda em campo, o governador Gladson Cameli. Não se sabe se continuará com a candidatura de Alysson ou levará o seu partido a fazer aliança com um dos adversários.

FICOU CARECA

EMPRESÁRIOS que prestaram serviços ao governo na EXPOACRE e carnaval, até hoje não receberam um centavo. Cansaram das promessas. De promessa, Santo Antônio ficou careca.

MOVIMENTO NO PP

HÁ um movimento no PP defendendo uma chapa formada pela deputada federal Socorro Neri (PP) e pelo secretário Minoru Kinpara (PSDB). Os defensores acham que a dupla começaria com dois dígitos.

ELEFANTES NA CASA DE LOUÇA|SE os articuladores políticos do governo em Cruzeiro do Sul, tivessem cumprido o acerto feito com o MDB, a Jéssica Sales (MDB) não seria hoje candidata a prefeita. Com a embromação, o único prejudicado na história foi o prefeito Zequinha (PP), que pagou um pato que não comeu.

O BURACO É MAIS EMBAIXO

“MUITOS bolsonaristas são Marcus Alexandre. Essa narrativa de quem é Bolsonaro é Bocalom, não cola. Eu mesmo sou Bolsonaro e sou Marcus Alexandre “. Neném Junqueira, empresário do agronegócio e fazendeiro.

MEU PIRÃO PRIMEIRO

FONTE não se revela. O prefeito Tião Bocalom acertou com o presidente do diretório municipal do União Brasil, Fábio Rueda, de que o partido indicaria o vice de livre escolha. Só que agora quer que o nome seja o do seu ex-secretário Joabe Lira (UB).

MIRANDO O GOVERNO

O FATO do prefeito Bocalom querer o Joabe Lira (UB) como seu vice, é que se ganhar a eleição, deverá ser candidato ao governo, e só confia no Joabe para passar o bastão em 2026.

FORA DESSE JOGO

O SENADOR Alan Rick (UB) pode ir se preparando porque não tem vaga nesse projeto para se colocar como candidato a governador. Não é nenhum neófito, para não ter notado.

CAMINHOS CONTRÁRIOS

O GOVERNADOR Gladson Cameli e a sua vice Mailza Gomes estarão em palanques diferentes na disputa da prefeitura de Marechal Thaumaturgo. Gladson apoiará Itamar de Sá (PODEMOS), já a Mailza apóia o prefeito Valdélio Furtado.

NEGÓCIOS E POLÍTICA

O CHEFE do gabinete Civil, Jonathan Donadoni, é sócio do advogado Tota Filho em um escritório de advocacia, no Juruá. A saber como ficará a sociedade, caso Tota (PSD) venha ser o vice de Jéssica Sales (MDB), como se propala. Donadoni apoia o prefeito Zequinha Lima (PP).

BRINCADEIRA DE RADICAL

A PRESIDENTE do PT, Gleisi Hoffmann – uma extremista de esquerda – declarou que a China é uma democracia. É uma brincalhona.

NÃO PODE FALAR

RECEBO uma ligação do presidente do MDB, Flaviano Melo, para dizer que o senador Márcio Bittar (UB) não pode abrir a boca para chamar ninguém de traidor, e explicou: “O Márcio traiu o MDB por três vezes”.

CHAPA BEM MONTADA

O DEPUTADO Afonso Fernandes conseguiu montar uma bela chapa para disputar vagas na Câmara Municipal de Rio Branco, com boa chance de eleger dois vereadores. E montou chapas do SOLIDARIEDADE em diversos municípios do interior, abrindo caminho para eleger um deputado federal em 2026.

EXPLICANDO O VOTO

O DEPUTADO federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS) disse ao BLOG que seguiu a Constituição Federal, ao votar pela soltura do deputado federal Chiquinho Brazão UB), por ele não ter sido preso em flagrante. Mas garante que votará pela cassação de Brazão, quando seu caso for para o plenário. Brazão é acusado de ser o mandante da morte da vereadora Marielle Franco.

CADA PALAVRA, UM ELOGIO

NINGUÉM foi mais farto em elogios ao presidente Lula, durante a visita da comitiva de ministros a Rio Branco, que o governador Gladson Cameli. Cada palavra dele vinha seguida de um elogio ao Lula.

GALINHA DOS OVOS DE OURO

NUM ESTADO pobre como o Acre, um governador não pode brigar com o governo federal, sob pena de matar a galinha dos ovos de ouro. E o Cameli sabe disso.

PASSOU DE TEMPO

PASSOU de tempo para o PP decidir se segue em frente com a frágil candidatura de Alysson Bestene (PP) para a PMRB ou buscar novos nomes para a difícil missão de ganhar a eleição para a PMRB. A cada dia o fracasso aumenta.

FRASE MARCANTE

“Na política, os adversários de ontem podem ser os aliados de hoje”. Máxima da política mineira.