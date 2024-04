MDB deixa vaga de vice aberta na espera de aliança com Gladson

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O MDB não vai colocar em discussão a escolha do nome que vai compor como vice a chapa do candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) antes de esgotar a tentativa de uma aliança com o governador Gladson Cameli. É a informação que o BLOG tem de figuras que comandam o MDB. O partido espera para a próxima semana uma conversa do Marcus com o Gladson. O MDB deve acenar como contrapartida para uma aliança; apoiar a candidatura de Gladson ao Senado em 2026 e, também, o nome que o PP indicar como candidato a governador. Além de aceitar como vice qualquer nome indicado pelo governador Gladson. Somente se a composição não der certo é que o MDB partirá para um plano alternativo. O jogo está na mesa com os seus jogadores.

LAVANDO A ROUPA

O GOVERNADOR Gladson e a deputada federal Socorro Neri (PP), devem conversar hoje em Brasília, para lavar a roupa das suas tensas relações e discutir o momento de desgaste por qual passa o PP, na capital, cuja candidatura a prefeito não decolou.

ABERSON NO COMANDO

COM A RENÚNCIA da deputada federal Socorro Neri (PP) da presidência do diretório municipal do PP, assumiu no seu lugar o secretário Aberson Carvalho, hábil articulador.

PERSONA NON GRATA

COM o carão (sic) dado pelo senador Márcio Bittar (UB) no governo Gladson Cameli, sob o argumento de traição política ao Bolsonaro, seu nome passou a ser persona non grata no governo, que o quer ver distante.

SEGURAR O GUARDA-CHUVA

CASO o PP não tenha candidato a prefeito na capital e fizer uma composição com o prefeito Tião Bocalom, só vai conseguir segurar o guarda-chuva do velho Boca. O martelo está batido que o vice será indicado pelo União Brasil.

O “TURCO” É SAGAZ

PODE-SE ser contra a sua conduta ideológica de ser um extremista de direita; mas ninguém pode desconhecer ser o senador Márcio Bittar (UB) um encantador de serpente na política. Nada acontece hoje na campanha do prefeito Bocalom que não passe por seu aval. O “turco” (sic) Bittar é sagaz. Dominou tudo.

NÃO SE PODE NEGAR

PASSO longe das ideias radicais sobre o meio ambiente da ministra Marina Silva. Mas, desconhecer ser ela uma personalidade internacional, é uma tolice. A sua eleição como uma das 100 Personalidades mais influentes do meio ambiente no mundo, é uma prova do seu prestígio fora do país. É a única brasileira da lista.

FORA DAS RUAS

NÃO ADIANTA se buscar culpados pelo nome do Alysson Bestene não ter decolado nas pesquisas para prefeito de Rio Branco. Não conseguiu a simpatia popular, isso é o que ocorreu.

BUSCA PELA REVERSÃO

O PREFEITO de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP) vai tentar reverter os seus baixos índices nas pesquisas, ancorado na campanha num amplo leque de apoios, que terá o governador Gladson, a vice-governadora Mailza, deputados federais, deputados estaduais e o senador Alan Rick (UB). Convenhamos, é um time de peso.

FESTA NO BOI CAGÃO

AMANHÃ é dia de festa na Fazenda “Boi Cagão”, para comemorar o aniversário do senador Sérgio Petecão (PSD). Com portas abertas para o povão, como ocorre em todos os seus aniversários.

ENGANANDO INCAUTOS

É ENGANAR incautos candidatos a um mandato de vereador de Rio Branco, dirigentes políticos jogarem que podem eleger uma bancada de cinco vereadores. Tem quem acredite.

MAIS NÍTIDO

CADA dia fica mais nítido que o REPUBLICANOS não terá candidato a prefeito da capital. O ensaio da candidatura do deputado federal Roberto Duarte foi falso rebate. Não tem base sólida na em Rio Branco, para entrar com chance na disputa pela PMRB.

COM QUALIFICAÇÃO

UM DOS nomes mais fortes da chapa do PSD que vai disputar vagas na Câmara Municipal de Rio Branco, é o de Jefferson Pururuca. Além de ter qualificação para desempenhar um mandato. Não se pode dar mandatos a candidatos sem nenhum preparo.

REGISTRANDO

O PRESIDENTE do PT, Daniel Zen, revelou ao BLOG que o partido não está apoiando a candidatura do Delegado Railson Ferreira, como foi noticiado neste espaço. Lembrou que o PT tem como pré-candidato a prefeito de Feijó, o ex-prefeito Francimar Fernandes.

NOMES DE XAPURI

O PT vai tentar manter a prefeitura de Xapuri, tendo o professor Erivelton Cruz (PT) como candidato a prefeito; e como vice-prefeito, o Padre Antônio Menezes (PSB).

APOIO IMPORTANTE

A DECLARAÇÃO do deputado Adailton Cruz (PSB) que vai apoiar a candidatura de Marcus Alexandre (MDB) a prefeito tem seu peso, por transitar bem junto aos segmentos da Saúde. É uma decisão pessoal, descolada da direção partidária.

FAKE NEWS

O EX-PRESIDENTE Bolsonaro gravou vídeos nominando ser a Márcia Bittar (PL) a sua candidata ao Senado. Ficou rouco de tanto pedir. Não chegou nem perto de ganhar. Portanto, é fake news, que quem tiver apoio do Bolsonaro no Acre, já está eleito. Uma fake news.

REGISTRANDO A VERDADE

QUEM mais fez obras de estações elevatórias em Rio Branco no sistema de distribuição de água, foi o prefeito Mauri Sérgio. O grande reservatório das Placas, por exemplo, foi o Mauri que concluiu e integrou ao sistema. Faça esse registro.

NÃO VAI ABANDONAR

ANOTE: se o governador Gladson for fazer uma composição política do PP indicar o vice de outro partido, o nome será o do secretário Alysson Bestene (PP). Não vai abandonar o amigo.

MUNDO DAS ESPEULAÇÕES

ENQUANTO o governador Gladson Cameli não se pronunciar de forma definitiva sobre a sua posição na disputa da PMRB, vamos continuar no mundo das especulações políticas.

FRASE MARCANTE

“Se quiser saber quem controla você, é só observar a quem você não pode criticar”. Voltaire.