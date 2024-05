Neri joga água na farofa de Bocalom e PSDB quer Vanda como vice

O CENÁRIO político da sucessão municipal que estava um marasmo, pegou fogo com uma entrevista emocional, açodada, do prefeito Tião Bocalom, ontem, no ac24horas, falando como se mandasse no PP, no Alysson Bestene e passando por cima do governador Gladson Cameli; anunciando que sua chapa será ele para prefeito e Alysson Bestene (PP) de vice. A resposta veio curta e grossa da deputada federal Socorro Neri (PP), que disse ontem ao BLOG, que a sua candidatura a prefeita de Rio Branco está lançada. “Não vamos entregar o partido ao prefeito Bocalom, e não deixaremos o PP sem candidato próprio para a prefeitura”, destacou Neri ao BLOG.

Há, também, uma decisão da direção nacional do PP de que o partido tem de ter candidatura própria nas capitais. Socorro considera que seria “vergonhoso” um partido grande como o PP, no governo, ficar fora da disputa da prefeitura sem candidatura própria. Ela deixou bem claro, o seu posicionamento: “Se o Alysson não quer ser candidato a prefeito, eu serei; mas o PP não ficará sem candidato em Rio Branco e não vai servir de escada para o Bocalom”, enfatizou Socorro Neri (PP). O PSDB vai defender que a ex-deputada federal Vanda Milani seja a vice de Neri; o que seria a primeira vez que se teria na capital duas mulheres disputando a prefeitura.

UMA MULHER CONVICTA

PELA conversa que tive ontem com a deputada federal Socorro Neri (PP), ela está com a posição amadurecida em não deixar o PP sem candidato próprio à PMRB, por isso deve ir para disputa e evitar jogar o PP no colo do prefeito Tião Bocalom (PL). Está sendo ética, só está colocando seu nome no jogo após Alysson Bestene buscar compor para ser o vice na chapa do Bocalom.

POSIÇÃO COERENTE

A DEPUTADA federal Socorro Neri (PP) adota uma posição política coerente. Foi quem mais lutou no PP para manter a candidatura a prefeito de Alysson Bestene (PP); e no momento em que ele abre mão dessa delegação partidária para querer ser vice do prefeito Bocalom, ela tem todo o direito de colocar seu nome na disputa. Na política, os espaços vazios são sempre ocupados.

O QUE GANHARIA O PP?

O QUE ganharia o PP se indicar o Alysson Bestene, como vice do Tião Bocalom (PL) ou do Marcus Alexandre (MDB)? Em tese, só beneficiaria, individualmente, o Alysson. E o coletivo partidário? Iria para as calendas? Além de perder o voto de legenda que ajudaria a fazer mais vereadores; viraria um partido nanico, sendo um mero puxadinho.

ENTREVISTA EMOCIONAL

NA POLÍTICA, se medir as palavras é essencial. Foi desastrada e emocional, neste sentido, a declaração de ontem do prefeito Tião Bocalom (PL) de que o Alysson Bestene (PP) será o seu vice, porque este e a sua mulher querem. Falou como se mandasse no PP. Atropelou o governador Gladson Cameli, que é quem poderia fazer uma afirmação de tamanho porte e reduziu o PP a um partido de aluguel.

REAÇÃO EM CADEIA

A FALA emocional do prefeito Tião Bocalom (PL) foi rebatida de pronto pelo presidente do diretório municipal do PP, Aberson Carvalho: “O Bocalom não fala e não manda no PP. O partido terá candidato próprio a prefeito de Rio Branco”. Quem não pensa antes de falar, pode escutar o que não quer.

AGIR COMO PARTIDO GRANDE

O PP não pode ser apenas um partido grande, tem de agir em suas decisões como um partido grande. Principalmente, governando o estado. Pela lógica, não é para indicar o vice nem do Tião Bocalom (PL) e nem do Marcus Alexandre (MDB); porque com isso se apequena, e passa a imagem de um partido fraco. E virar partido de aluguel, também, não seria nada bom para a imagem do governador Gladson. Os interesses coletivos não devem se sobrepor aos interesses individuais ou de pequenos grupos.

TOCANDO EM FRENTE

COMO a oposição ainda não fez o anúncio oficial de quem será o candidato a prefeito (até aqui há apenas a menção de que será a médica Jéssica Sales (MDB); o prefeito Zequinha Lima (MP) vai tocando a sua gestão e abre em Cruzeiro do Sul uma operação para fazer obras na cidade de infraestrutura e iluminação pública, com recursos na ordem de 15 milhões de reais.

CHAPA INTERESSANTE

QUEM CONSEGUIU montar uma chapa de candidatos a vereador de Rio Branco com 22 nomes, alguns interessantes, foi o candidato a prefeito da capital, deputado Emerson Jarude (NOVO). Pretende brigar por duas vagas.

PSDB VAI SE POSICIONAR

UMA boa fonte do PSDB disse ontem que o partido vai se reunir hoje, para se posicionar sobre a disputa da prefeitura de Rio Branco. Deve descartar apoio ao prefeito Tião Bocalom. O argumento é que tem nomes de peso para compor uma chapa majoritária com o PP; como a ex-deputada federal Vanda Milani e o secretário Minoru Kinpara.

MUITO DESGASTANTE

POR tudo o que está acontecendo ficou desgastante ao governador Gladson Cameli deixar o PP sem candidato próprio para a PMRB, e entregar o partido de bandeja para ser puxadinho de um outro partido.

GARANTIA DO BITTAR

O SENADOR Márcio Bittar (UB), com toda a sua experiência política, deveria ter orientado seu pupilo Tião Bocalom a ser comedido e esperar uma manifestação oficial do governador Gladson e do diretório municipal do PP. O Bittar tem experiência marcante, quando apostou todas as suas fichas que a ex-mulher Márcia Bittar seria candidata a vice-governadora e toda a sua estratégia ruiu como um castelo de cartas. Bittar, gato escaldado, é para ter medo de água fria.

DOIS DÍGITOS

UMA CHAPA tendo a Socorro Neri (PP) para prefeita e a Vanda Milani (PSDB) de vice, com duas semanas com seus nomes no cenário, não tenho nem dúvida que apareceriam com dois dígitos nas pesquisas.

GLADSON, COM A PALAVRA!

EM MEIO ao cipoal de confusão em que se transformou o PP, com a palavra o governador Gladson Cameli, para dizer se foi cooptado ou não pela dupla Bittar\Bocalom, para o PP não disputar a PMRB. Tem que falar.

VOLTO A COMENTAR

OLHE que não comecei ontem na política, mas repito que nunca vi um governador bem avaliado como o Gladson Cameli, não ter coragem de bancar uma candidatura do seu partido para a prefeitura da capital.

ESBAGAÇA O PARTIDO

COM o PP sem candidato próprio a prefeito será uma bagaceira na sigla, com cada um optando por candidaturas diferentes dos partidos adversários.

FRASE MARCANTE

“Quem tiver que pegar a cobra use a mão do inimigo”. Ditador persa.