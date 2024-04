Gladson Cameli não quer pagar o pato na eleição municipal

QUEM ACOMPANHA o cenário de incertezas que domina o governador Gladson Cameli ao postergar bater o martelo, confirmando a candidatura de Alysson Bestene (PP) a prefeito de Rio Branco, nota, claramente, que ele não quer ser acusado de empurrar a candidatura do seu secretário goela abaixo do partido. Por isso, suas reiteradas declarações de que pretende ouvir todos os segmentos do PP antes de oficializar seu apoio ao Alysson, na complicada disputa da prefeitura da capital.

Não quer ser acusado, em caso de tropeço do candidato, de ter feito uma imposição ao seu partido. Quando é que vai se posicionar sobre manter ou não a candidatura de Alysson Bestene a prefeito, só ele sabe. Gladson é um político de decisões inesperadas, é inconstante, melhor então esperar a sua posição final neste jogo de cabra-cega que acontece dentro do PP. De concreto, apenas uma coisa: não quer pagar só este pato e ser culpado por uma eventual derrota do candidato do PP, que possa vir a acontecer. Seguro morreu de velho, diz o ditado.

A TROPA NÃO ANDA

CONVERSEI ontem com um preocupado dirigente de um partido aliado do governador Gladson, que disse ver com uma “crise política” negativa, o puxa-encolhe. “Se o comandante ainda não falou que vai para a guerra, como é que a tropa pode se movimentar?”, indagou com o BLOG.

NÃO HÁ COMO ESCONDER

A QUESTÃO não é o nome de Alysson Bestene, que é preparado para assumir a prefeitura da capital. O problema é que não conseguiu a unidade em torno do seu nome nem dentro da equipe do governo; onde sofre o chamado “fogo amigo” de muitos que estão no comando do PP, e orbitam no círculo mais próximo do governador. Se o Gladson não bater firme na mesa, a fritura vai continuar.

ÚLTIMA QUE MORRE

DENTRO do princípio de que a esperança é a última que morre, o candidato a prefeito pelo MDB, Marcus Alexandre, deve empurrar até próximo da convenção municipal o anúncio do nome do seu vice. Ainda sonha com uma aliança com o PP. “Quem é que não quer o apoio do governador Gladson?”, costuma indagar, quando questionam o motivo da sua decisão.

NOME DA SAÚDE

DENTRO da composição pela qual o União Brasil indicará o nome do vice e o novo secretário de Saúde, o martelo está batido e o prefeito Tião Bocalom deverá nomear para comandar a secretária, o médico Eletian Nogueira.

CARTA DE SEGURO

O SENADOR Alan Rick (UB) antes de definir de vez o apoio do seu grupo ao candidato Alysson Bestene (PP), pretende conversar com o governador Gladson e saber dele se vai se empenhar de fato na campanha. Quer tirar carta de seguro de que isso vai ocorrer.

JOGO POLÍTICO

CHEGA a informação de que o prefeito Tião Bocalom demitiu todos os indicados do vereador Célio Gadelha que estavam em cargos na prefeitura. Errado? Não, completamente certo. O vereador em questão está apoiando a candidatura de Marcus Alexandre (MDB) a prefeito. É do jogo político não alimentar adversários.

NÃO FEZ A LEI

O CONSELHEIRO do TCE, José Ribamar, não deu nenhum passo que signifique querer travar o governo do Gladson. Apenas alertou que o governador não pode tomar uma medida que fira a Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo está no limite do teto de gastos. O Ribamar até ajudou o governo com esse alerta, evitando que o governador incorra em crime de responsabilidade. Só isso.

DESCARTANDO ACORDO

“A DEPUTADA Meire Serafim foi eleita para trabalhar para o povo acreano e não servir de jogada política”. A declaração ao BLOG é do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, negando que a parlamentar, sua mulher, ocupará uma secretaria do governo, para beneficiar o suplente Fábio Rueda (UB).

O HOMEM DAS CARTAS

O SENADOR Márcio Bittar, mesmo sendo do União Brasil, é quem dá o tom da campanha do prefeito Tião Bocalom, que é do PL. Simplesmente, deixou de lado os demais parlamentares federais do UB, nas decisões. É tratado pelo Bocalom como “meu padrinho”.

A NOVELA DO VICE

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) tem dito que só vai se movimentar e indicar um nome para vice do Marcus Alexandre (MDB), se o governador Gladson não entrar na aliança. “Se ele for apoiar o Marcus é ele quem indica”, ressalta sempre.

VI ESSE FILME!

A PREFEITA de Tarauacá, Maria Lucinéia, disse que o município é o melhor lugar do mundo para se viver. Vi esse filme, com uma afirmação semelhante em relação ao Acre; e o seu autor, ex-governador Binho Marques, mora em Brasília.

SÓ NA TORCIDA

NÃO TEM maior torcedor por uma eleição do deputado federal Gerlen Diniz (PP) a prefeito de Sena Madureira do que o presidente da FIEAC, José Adriano. Com razão. Isso ocorrendo, ele assume o mandato do Gerlen.

PESQUISA A CAMINHO

O INSTITUTO DELTA, que tem credibilidade, deve fazer em breve uma pesquisa sobre a eleição para a prefeitura da capital. O DELTA tem acertado o resultado das últimas campanhas.

NAS CONTAS DO MDB

NA CONTABILIDADE dos dirigentes do MDB, o partido trabalha com a possibilidade de eleger três vereadores. Tem entre seus candidatos os ex-deputados Neném Almeida, Eber Machado, Heitor Junior; os vereadores Célio Gadelha, e Fábio; e o candidato da Universal, o Jó.

FICA FORA

BASTA dar uma simples olhada na chapa do PP para se ter a noção de que, quem tiver 2 mil votos corre o sério risco de entrar na Balsa.

FASE MAIS DIFÍCIL

DEPOIS da montagem das chapas começa a fase mais difícil dos partidos, que é a de manter a chapa sem baixas. Muitos dos candidatos costumam desistir quando sentem que não terão o dinheiro esperado para a campanha.

VIROU UM RAMAL

O RECENTE discurso da deputada Antônia Sales (MDB), de que a BR-364, no trecho para Cruzeiro do Sul, está pior que o ano passado, só veio confirmar as queixas de quem transita nessa estrada, de que virou um ramal mal conservado. Parece que enterraram uma caveira de burro no trecho.

O TEMPO AVANÇA

AS CONVENÇÕES municipais para a escolha dos candidatos a prefeitos e vereadores, começam em julho. Estamos, praticamente, em junho. Depois das convenções é a hora em que saem os amadores e entram os profissionais. É quando se vai saber quem é que tem bala na agulha.

RENDEU FRUTOS

NÃO ficou só nos discursos a Audiência Pública de autoria do deputado Pedro Longo (PDT), para discutir a falta de segurança em Cruzeiro do Sul. Voltaram a ser regionalizadas as chamadas para atendimentos policiais, que antes passavam antes por Rio Branco.

NOME EMBLEMÁTICO

JOSÉ EUGÊNIO DE LEÃO BRAGA, mais conhecido como Macapá, é uma das figuras mais respeitáveis que conheço. Seja como dirigente esportivo, como Conselheiro do TCE, e como o nome mais emblemático do MDB: ainda firme, nos seus 89 anos. É o decano do grupo dos “cabeças brancas” do partido. Se o senador Márcio Bittar (MDB) se afastar para o Macapá assumir como suplente o Senado, como anunciou, será um ato meritório.

FRASE MARCANTE

“Um político divide os seres humanos em duas classes: instrumentos e inimigos.” Friedrich Nietzsche.