A prova de fogo da vice-governadora Mailza

O GOVERNO do Gladson já tem um nome para tentar lhe suceder na disputa do Palácio Rio Branco, em 2026: a vice-governadora Mailza Assis (PP). O que sustenta o cenário é que, com o provável afastamento do governador Gladson Cameli para disputar o Senado, quem estará no comando do Palácio Rio Branco será a Mailza. Até aí, morreu Nero. A questão não é o cenário, mas o desafio que a vice-governadora Mailza Assis (PP) vai enfrentar para tentar popularizar seu nome e sua candidatura; situações que vão além de em 2026 estar sentada na cadeira de governadora. Será a sua primeira prova de fogo nas urnas. Nunca foi submetida à apreciação popular. Foi suplente de senadora por uma manobra do ex-marido James Gomes; e com a saída de Gladson para ser governador no segundo mandato, ela virou senadora sem ter um voto. Em seguida, ela virou vice-governadora na chapa em que sua presença não foi fator decisivo para a vitória do Gladson, pelo fato de não ter base eleitoral.

A sua prova de fogo será mesmo em 2026, onde pela primeira vez terá o seu nome votado, individualmente, para um cargo majoritário. Será a primeira eleição para valer na sua vida; nas demais foi senadora e vice-governadora por acaso. Sua base eleitoral se restringe a um pequeno nicho evangélico, não significativo para uma vitória na disputa de um mandato de governadora. Precisa ampliar suas alianças além dos muros evangélicos. Será o debut da vice-governadora Mailza Assis nas urnas. É quando vai ficar sabendo qual é o humor do eleitorado sobre o seu nome. Vai entrar na disputa do governo em 2026, como uma incógnita. Longe de ser a favorita, porque não se conhece seu potencial de aceitação popular. Pela primeira vez vai saber o que é ter seu nome votado pelo eleitor. E, cabeça de eleitor é lugar que ninguém anda.

QUEM DECIDE É O GLADSON

NÃO adianta o time de “orelhas secas” (sic) da política que cercam o secretário Alysson Bestene (PP) palpitar em reuniões. Quem vai decidir mesmo o futuro da candidatura do PP ou não para a prefeitura de Rio Branco é o governador Gladson. Ponto final.

COORDENADOR HÁBIL

CASO seja decidido que o PP terá candidato próprio a prefeito de Rio Branco; terá um hábil coordenador de campanha, que é o novo presidente do diretório municipal, Aberson Carvalho. Foi quem conduziu a campanha da deputada federal Socorro Neri (PP), a mais votada na eleição passada.

NOME PERIGOSO

FALA-SE em muitos nomes dentro do PP como as principais estrelas da sua chapa de vereadores, mas se esquecem de um que vai disputar em igualdade de condições com os demais: Bruno Moraes, que virá ancorado no esquema das empresas terceirizadas; esquema esse que deu ampla votação ao deputado Fagner Calegário (PODEMOS).

NÃO CONTARAM AO BITTAR

PASSO longe do apoio às pautas de invasões comandadas pelo MST. Sou pelo direito de propriedade. Na entrevista do senador Márcio Bittar (UB) ontem ao programa do jornalista Astério Moreira na TV-GAZETA, ele misturou a eleição municipal da capital com o MST, numa mesclagem sem sentido. Alguém precisa dizer ao Bittar que o MST não atua em Rio Branco. Nem no estado. Forçou uma barra para reforçar sua imagem de extrema-direita. Remédio em excesso mata o paciente.

NÃO APOSTEM

QUEM apostou numa briga entre a deputada federal Socorro Neri (PP) e o governador Gladson Cameli, já perdeu. Suas relações políticas voltaram ao tom de azul anil.

PRINCIPAL FIADOR

O DEPUTADO Tanízio Sá (MDB) é o principal fiador para que aconteça uma conversa entre o governador Gladson e o candidato do MDB, Marcus Alexandre. Tanízio é hoje um dos deputados mais próximos de Gladson.

MARMANJOS, SE CUIDEM!

ELZINHA Mendonça (PP), Lucilene da Droga Vale (PP), Gabriela Câmara (PP), Lana Vaz (PSDB), Rosana Nascimento (PSD), Lene Petecão (União Brasil), Sheila Andrade (União Brasil), Degmar Kinpara (PSDB), são alguns dos nomes de mulheres candidatas à Câmara Municipal de Rio Branco. E todos os nomes muito fortes em suas respectivas chapas. Marmanjos, se cuidem! Ou serão engolidos nas urnas. Não me lembro de um time de candidatas tão competitivo.

SALA DE ESPERA

SOLIDARIEDADE, PSDB, PDT, PODEMOS – são partidos que estão na sala de espera, aguardando a posição política do governador Gladson Cameli na disputa da PMRB, para lhe acompanhar.

NÃO FICOU ESSA COCA-COLA

PELA experiência política do presidente do PODEMOS, Ney Amorim, se esperava que apresentasse uma chapa de candidatos a vereadores de Rio Branco com o mesmo poderio dos partidos grandes. Pelos nomes apresentados, ficou muito a desejar.

FICAM COM A MAIORIA

PP, MDB, União Brasil e PL são os partidos que devem fazer o maior número de vereadores na capital, pelo poderio das suas chapas.

UMA CORREÇÃO

A FESTA de aniversário do senador Sérgio Petecão (PSD) será amanhã, na Fazenda Boi Cagão, com entrada livre para o povão. Feita a correção.

NOMES DO PSD

ADVOGADO João Tota e professor Marcelo Siqueira, foram os nomes apresentados pelo PSD, para serem vice na chapa da Jéssica Sales (MDB), que disputará a prefeitura de Cruzeiro do Sul.

NOIVO TRAÍDO

O SENADOR Alan Rick (UB) esperava ser protagonista na escolha de que candidato o União Brasil iria apoiar para a prefeitura de Rio Branco. Foi barrado no baile; e, como noivo traído pela noiva, foi o último a saber. Anotem: está rifado pelo grupo que o afastou do cenário municipal, também, da disputa do governo, em 2026.

PODEM ESPERAR

ONTEM, não houve sessão na Câmara Municipal de Rio Branco pela falta de quorum. Pode esperar que, nesta eleição haverá uma ampla renovação no atual quadro de vereadores. Os nomes novos são muito fortes e sem desgastes.

CANDIDATOS A PREFEITOS DO PT

ERIVELTON Cruz (Xapuri), Neide Lopes (Epitaciolândia), Marinete Mesquita (Brasiléia), Alcyr Brito (Senador Guiomard), Francimar Fernandes (Feijó), Neuzari Pinheiro (Porto Walter). São os candidatos a prefeito pelo PT.

BELO TRABALHO

O PRESIDENTE do PT, Daniel Zen, pegou o partido do zero e conseguiu organizar e montar uma chapa de candidatos a prefeito e de vereadores em vários municípios.

FRASE MARCANTE

“A liberdade não se perde de uma vez, mas em fatias, como se corta um salame”. Friedrich Hayek