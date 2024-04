Socorro Neri nega candidatura a prefeitura e deixará direção do PP

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

CANSADA do chamado “fogo amigo” por parte de um grupo ligado à candidatura de Alysson Bestene (PP), por quem tanto lutou, a deputada federal Socorro Neri (PP) disse ontem ao BLOG que deverá entregar a direção municipal do PP, cansada de ingratidões. “Não sou candidata a prefeita de Rio Branco, tirem meu nome disso e descarto aceitar qualquer convite para uma candidatura. Não sou Plano B. Nunca conversei com ninguém sobre essa possibilidade e nem vou conversar”, desabafou ontem Socorro Neri (PP) ao BLOG. O foco, segundo ela, é continuar cumprindo um bom mandato na Câmara Federal. Socorro justifica a decisão de entregar a presidência do diretório municipal do partido por se sentir cansada de sofrer tanta injustiça por conta do processo sucessório municipal. A decisão de ficar fora da confusão que se instalou no PP e longe da linha de tiro dentro do próprio partido é irrevogável.

SITUAÇÃO DE DESORDEM

A deputada federal Socorro Neri (PP) age com sensatez ao não aceitar ser candidata a prefeita e entregar a presidência do diretório municipal. Seria masoquista, ela continuar se submetendo a ser bucha de canhão da confusão generalizada no PP.

NINGUÉM MAIS QUE ELA

NENHUM político dentro do PP brigou mais que a deputada federal Socorro Neri (PP) para que o partido tivesse uma candidatura própria forte para disputar a PMRB. Mas chegou em um momento que não dá mais para carregar o fardo só, se desgastando, com o pesado andor da candidatura do PP.

PERDEM OS CANDIDATOS

O PP, não tendo candidato próprio a prefeito com chance de vencer, vai afetar diretamente os candidatos a vereadores, que não terão voto de legenda para aumentar a bancada.

DUARTE TOPA ALIANÇA

O DEPUTADO Roberto Duarte (Republicanos) espera a posição do governo e do PP para fazer uma aliança e disputar a Prefeitura de Rio Branco. “Só depende do governo”, falou ontem ao BLOG.

VENTOS DE TEMPESTADE

A ÚLTIMA pesquisa do instituto Data Control, da mais alta credibilidade, que mostrou o candidato Marcus Alexandre (MDB) vencendo o prefeito Tião Bocalom (PL) no confronto direto por 52 por cento contra 38 por cento, acendeu a luz vermelha no comando político da Prefeitura de Rio Branco.

OUTRA DERROTA

NA CARTELA em que estão vários candidatos a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB) coloca 10 pontos de vantagem sobre o prefeito Bocalom. O fato de Marcus Alexandre ter ganhado em todas as pesquisas do ano passado e nas duas primeiras deste ano não significa que vai ganhar ou já ganhou a eleição. Mas é um indicativo que tem um nicho de votos consolidado e é um candidato muito forte em qualquer cenário da disputa da PMRB.

NÃO COLOU

A PESQUISA citada, também, pode ser vista sob o ângulo de que a campanha de adversários pregarem ser o Marcus candidato do PT (sic) não colou no eleitorado. O PP, principalmente, não pode sustentar o discurso. Os prefeitos de Brasiléia, Assis Brasil, Mâncio Lima, eleitos pelo PT, estão todos filiados hoje ao PP.

SINUCA DE BICO

NA CAPITAL, o PP se encontra numa sinuca de bico: o candidato a prefeito Alysson Bestene (PP) não decolou. E resta como alternativa insistir com ele, ou anunciar outro nome para disputar a PMRB. E não venham culpar a imprensa pela derrocada. Este filho é do PP.

ESTAVA UM CAOS

O ATENDIMENTO nas unidades de saúde do município estavam um caos ontem. Quando se mistura Saúde com a política, nunca dá certo. Cada um no seu quadrado, assim funciona.

ALAN APERREADO

O SENADOR Marcio Bittar (UB) deu um laço no senador Alan Rick (UB), sendo o responsável por mantê-lo distante dos espaços da Prefeitura de Rio Branco. Alan não indicou o vigia do prédio da PMRB e querem lhe levar para apoiar o prefeito Bocalom com o anzol no canto da boca. Explica-se: se ganhar a eleição, Bocalom será candidato ao governo.

NÃO ENTENDEU O ENREDO

O SENADOR Alan Rick (UB), se pretende mesmo disputar o governo com chance de ganhar, tem que montar um grupo político plural e perder essa besteira que só aceita votos se forem votos da direita. Candidato ao governo não cisca para fora, o Alan parece não ter entendido esse enredo ao ficar no radicalismo.

“CANDIDATO FORTÍSSIMO”

PERGUNTEI ontem ao deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), que tem nicho eleitoral em Feijó, como pontuava a candidatura a prefeito da cidade do delegado Railson Ferreira (Republicanos). A resposta foi incisiva: “Não é forte, é fortíssima”.

ATAQUE DIRETO

A ARTICULAÇÃO em curso pelo subsecretário Ney Amorim (Podemos) para colocar a deputada federal Meire Serafim (UB) na Secretaria das Mulheres, se for bem sucedida, seria um ataque direto à vice-governadora Mailza Gomes (PP), cuja pasta está sob sua indicação por liberação do governador Gladson.

NÃO SOMA VOTOS

A DEPUTADA FEDERAL Meire Serafim (UB) e seu marido, prefeito Mazinho Serafim, têm uma base eleitoral forte em Sena Madureira, o que não ocorre em Rio Branco, onde não somaria tantos votos para a disputa da PMRB. Beneficiaria apenas o primeiro suplente Fábio Rueda (UB), que assumiria o mandato, num grande acordão.

DESENTERRANDO A CAVEIRA

O SECRETÁRIO de Estado de Educação, Aberson Carvalho, se encontra perto de desenterrar a caveira de burro do estádio Arena da Floresta, que estava abandonado e fechado por mais de dois anos, por causa de gestões desastrosas. O Arena será reinaugurado em junho. Terá iluminação toda em Led; vestiários e banheiros reformados, gramado trocado, cadeiras novas e com acessibilidade. Enfim, alguém no governo teve a sensibilidade de entender a importância do nosso melhor estádio para a prática do futebol. Foi vergonhoso o que aconteceu no Arena da Floresta.

CHAPAS FORTES

PP-MDB-União Brasil-PL-SOLIDARIEDADE e PSDB estão com chapas muito fortes para a PMRB.

MUDOU DE IDEIA

VAMOS contar só o milagre e não o nome do santo: um forte empresário da área de comunicação que apoiava a candidatura de Tião Bocalom pulou fora do barco.

NÃO ABRE MÃO

A INFORMAÇÃO que se tem é de que o prefeito Tião Bocalom não abre mão de ter o seu afilhado Jobe Lira como o vice da sua chapa. Só confia nele.

FRASE MARCANTE

“Fazer uma lei e não velar pela sua execução é o mesmo que autorizar aquilo que queremos proibir”. Cardeal de Richelieu.

OUTRA FRASE

Outra frase do célebre cardeal francês Richelieu: “Dê-me 6 linhas escritas pelas mãos do homem mais honesto e vou encontrar o suficiente para enforcá-lo”.