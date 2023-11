Gladson no mesmo palanque em 2024 

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O ex-presidente do PT, Cesário Braga, é um dos maiores defensores de uma aliança que tenha Marcus Alexandre (MDB) para prefeito, Alysson Bestene (PP) de vice, no mesmo palanque com o governador Gladson Cameli, na eleição para a prefeitura de Rio Branco no próximo ano. “Unir governo federal, governo estadual e prefeitura no mesmo caminho seria bom para a cidade. Por isso, defendo a chapa Marcus-Alysson”, disse Cesário ao BLOG. Na sua avaliação, os confrontos da última disputa pelo governo entre o PT e Gladson é coisa do passado. “O Gladson não é nosso adversário”, fala Cesário, lembrando que o PP já esteve junto com o PT lá atrás, e que naquele momento a aliança fez bem para o Acre. E, completou: “A vida é feita de desencontros e encontros”.

ABRINDO CONVERSAS

Parece que a vice-governadora Mailza Assis saiu do seu mundinho evangélico, que tem um teto eleitoral baixo. A informação que se tem é de que tem feito muitas conversas com outros setores, na busca de construir uma aliança plural para disputar o governo em 2026. A política é a arte de juntar aliados.

NINGUÉM GOVERNA SÓ

O principal adversário do prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, na sua tentativa de reeleição não será só enfrentar os adversários, mas não ter ao longo da sua gestão feito política. Ninguém governa só.

CHACINA CONTINUA

As mortes de mulheres, idosos e crianças inocentes em Gaza, vítimas das forças de Israel continuam, numa retaliação desumana contra os ataques do grupo terrorista Hamas.

SUMIU NA BURAQUEIRA

O ex-deputado Ney Amorim (PODEMOS), sumiu na buraqueira. Poderia ser hoje protagonista se tivesse sido candidato a deputado federal, porque teria boa chance de se eleger. Político sem mandato, nem o vento bate nas costas, diz o ditado.

FRASE MARCANTE

“O artista tem que ser gênio para alguns e imbecil para outros. Se puder ser imbecil para todos, melhor ainda”. Nelson Rodrigues, dramaturgo.

TROPA DE CHOQUE

Os deputados Emerson Jarude (NOVO) e Edvaldo Magalhães (PCdoB), e a deputada Michelle Melo (PDT), formam hoje a tropa de choque da oposição, que fustiga na ALEAC o governo Gladson, puxando os debates, mornos nesta legislatura.

QUEBRA O MARASMO

O aumento dos deputados que fazem oposição, quebra o marasmo dos discursos elogiosos da bancada majoritária do governo, além de que, o contraditório é essencial na democracia e em qualquer governo.

NÃO SEI O QUE QUER

O senador Sérgio Petecão (PSD) diz que não pode se manifestar a favor da candidatura de Alysson Bestene (PP) a prefeito da capital, porque não sabe nem se ele será mesmo o candidato do Gladson. “Não sei nem o que ele quer”, disse Petecão, se referindo ao Gladson.

FECHADO COM MAILZA

Em relação ao PP, o senador Sérgio Petecão (PSD), tem dito que o único compromisso que tem fechado, é o de apoiar a vice-governadora Mailza Assis (PP) ao governo, em 2026.

NÃO ESTÁ SENDO OMISSO

Num ponto você não pode deixar de elogiar o Bocalom. Mesmo com a megalomania de querer construir 1001 casas em um dia, está dando sua colaboração para ajudar a reduzir o alto deficit habitacional na capital.

O PERIGO DOS CUPINS

Como o material a ser usado na construção das casas será de refugo de madeira, é esperar para ver se as residências vão resistir a um inverno e aos cupins. O tempo é que vai dizer.

NÃO PODE PASSAR O PANO

Tenho visto entrevistas de secretários do governo sobre a revitalização da orla do Bairro 15, mas em nenhuma delas se referem que isso só vai acontecer, graças a uma emenda parlamentar da ex-deputada federal Vanda Milani. O que é uma maldade.

NADA RESOLVIDO

Ainda que as pesquisas mostrem a médica Jéssica Sales (MDB) com uma longa distância do prefeito Zequinha (PP), a disputa não está resolvida. A pesquisa registra um momento. Falta 1 ano para eleição, tempo para o prefeito tentar sair do fosso da rejeição.

NINGUÉM QUER ENTRAR NA BALSA

O grande problema para o prefeito Zequinha (PP) não é nem estar mal nas últimas pesquisas, mas é se os resultados desfavoráveis continuarem nas pesquisas do próximo ano, porque isso afastará os seus apoiadores. Ninguém quer entrar na balsa para Manacapuru, que partirá do porto de Cruzeiro do Sul.

OLHAR COM LUPA

Conversei ontem com uma figura que circula próxima do deputado Nicolau Júnior (PP), sobre a eleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Na sua avaliação, Nicolau vai aguardar as pesquisas do próximo ano, antes de se manifestar.

NÃO DOMINA OS DE CASA

O vazamento da reunião do presidente da FEM, Minoru Kinpara, com os ocupantes de cargos de confiança do órgão que comanda, para discutir a sua candidatura a prefeito da capital, caiu mal. Passou a impressão de que ele não domina nem os votos da sua casa.

FORA DE COGITAÇÃO

A deputada federal Socorro Neri (PP) não admite nem ser o Plano B do PP, para disputar a PMRB. Disse ao BLOG que acredita no crescimento da candidatura de Alysson Bestene (PP), e que vai se empenhar neste sentido.

DO BRASIL PARA O MUNDO

O jogo de amanhã contra o Boca Junior, é só o ponto de partida para o Fluminense ser campeão do mundo.

MUITO PARECIDOS

“Como são parecidos os radicais da esquerda e da direita. Dirá alguém que as intenções são dessemelhantes. Não. Mil vezes não. Um canalha é exatamente igual a outro canalha”. A célebre frase é de autoria do jornalista, dramaturgo e gênio Nelson Rodrigues.

DEUS COM TODOS

Bom dia, e a paz de Deus com todos.