Saindo da velha mesmice dos discursos estéreis da Aleac

Para quem exerce um primeiro mandato na Assembléia Legislativa, o deputado Afonso Fernandes (PL) – bom orador – foto, está se saindo bem, porque foge das pautas estéreis do plenário. Essa sua iniciativa de promover um encontro com gestores para discutir na manhã de hoje na ALEAC (20), a captação de recursos federais, é importante. Muitos recursos são perdidos por prefeitos pela falta de conhecimento dos mecanismos de acesso de verbas federais disponíveis. Por isso espera-se um bom público no evento.

PRIMEIRO O FEIJÃO COM ARROZ

Antes de pensar em disputar o governo em 2026, o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, tem que focar primeiro em eleger o seu sucessor, que se insere dentro desse seu projeto ao longo prazo.

FRENTE DE OPOSIÇÃO

Os principais dirigentes de oposição ao prefeito de Plácido de Castro, professor Camilo, parece que colocaram na cabeça que só vão lhe derrotar se estiverem unidos numa candidatura de consenso. Se forem esfacelados com vários nomes é Balsa certa para Manacapuru.

NINGUÉM SABE

O que passa pela cabeça do governador Gladson sobre a eleição municipal do próximo ano, ninguém sabe. Antes de entrar de cabeça numa campanha, para não sair de perdedor, vai por certo avaliar as pesquisas do próximo ano. Não esperem abraçar uma candidatura mal avaliada.

VAI PEDIR MÚSICA

O governador Gladson não tem tido boas experiências em apoiar candidatos majoritários. Perdeu com a Socorro Neri para a PMRB, e com o Ney Amorim para o Senado. Se perder a terceira terá direito a pedir música no Fantástico. E, acho que não quer.

PRESSÃO SURREAL

O presidente do PDT, Luiz Tchê, faz uma pressão surreal sobre o PP, bravo por o partido ter filiado nomes comprometidos com o PDT. Não entendi! Quer que o PP arrume candidatos a prefeito para o PDT?

NÃO É SUA PRAIA

Pelo que se tem visto desde que assumiu a função, ser líder do governo na ALEAC, não é a praia do deputado Manoel Moraes (PP), que sempre foi mais de atuar nas comissões e não por travar debates no plenário.

FALTA CACOETE

O deputado Tanízio Sá (MDB) até tem se esforçado para defender o governo, mas o faz de forma superficial. Lhe falta cacoete para aprofundar um debate com a oposição.

DEBATE ESTÉRIL

A CPI das Ongs, a menina dos olhos do senador Márcio Bittar (UB) – seu Relator – caminha para o final sem nada de extraordinário ser descoberto. O Relatório deve traduzir o ódio que o senador Márcio Bittar (UB) tem desses movimentos organizados. Não o condeno, cada um escolhe seu quadrado.

BATONS DIFERENTES

Virou rotina as vereadoras Elzinha Mendonça (PSB) e Lene Petecão (PSD) trocarem acusações nos debates da Câmara Municipal de Rio Branco. O fato de Elzinha ser uma crítica feroz do Bocalom, deve irritar a vereadora Lene Petecão (PSD).

NORMAL NA GESTÃO

Nada demais o prefeito Bocalom buscar financiamentos para melhorar a infraestrutura da cidade. Todo gestor apela para esse tipo de operação. Desde que a PMRB esteja com as finanças saneadas, é uma operação legal.

PRESSÃO NA FRONTEIRA

O PP está fazendo pressão para que seus vereadores saiam da base de apoio ao prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PL), de quem o partido será adversário na eleição municipal.

COMENTÁRIO DE ALIADO

Comentário de ontem de um aliado do governador Gladson Cameli, sobre a sucessão municipal na capital: “Só vou acreditar quem vai apoiar quando estiver discursando na convenção municipal do próximo ano”. Faz sentido.

NATURAL

O REPUBLICANOS vai querer indicar o vice na chapa do candidato a prefeito de Epitaciolândia, Everton Soares. Nada mais natural, o partido aliado do PP querer fazer a indicação, AFINAL, o REPUBLICANOS tem o único deputado da região, o Tadeu Hassem.

CANDIDATO SEM ALIADO

Pelo visto, o deputado Emerson Jarude (NOVO) vai tocar a sua candidatura a prefeito de Rio Branco sem aliados, o que o deixará na base do eu sozinho e com pouco tempo no horário eleitoral. Missão suicida.

FRASE MARCANTE

“Quando mil pessoas afirmam uma coisa, ou é a voz de Deus ou uma grande besteira”. Ditado italiano.