Petecão virou a cereja do bolo do MDB e do PSD na disputa da prefeitura 

A declaração essa semana, feita pelo governador Gladson Cameli de que não quer o senador Sérgio Petecão (PSD) apenas como aliado na disputa da prefeitura de Rio Branco, mas também em outras batalhas políticas, foi a primeira investida séria de um dirigente do PP para ter o PSD na aliança, que apoiará a candidatura de Alysson Bestene (PP) a prefeito de Rio Branco. A vice-governadora Mailza Assis, também, ligou para o senador Petecão marcando uma conversa política. Por outro lado, o MDB já teve conversas presenciais com o candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB), oferecendo garantia ao senador Sérgio Petecão (PSD) de que o partido estará ao seu lado em 2026, caso queira disputar a reeleição. O candidato do PP, Alysson Bestene, disse ao BLOG que está aberto a uma conversa e que vê uma aliança com o grupo do senador Petecão (PSD), como positiva. Por tudo isso, não é demais se afirmar que o senador Sérgio Petecão (PSD) virou a cereja do bolo do MDB e do PP, para a disputa da PMRB, no próximo ano.

O QUE DIZ O PETECÃO?

“Decisão sobre com quem caminhará o PSD, somente no próximo ano, após uma discussão dentro do partido”. É o que fala o Petecão.

NÃO SUMIU

A deputada Michelle Melo (PDT) mandou uma postagem para explicar que não sumiu do debate político. Sua ausência se deu por ter ido até Brasília, para discutir com a ministra Marina Silva uma pauta ambiental.

NÃO TEM MAIS VOLTA

Depois de todo o desgaste que sofreu como líder do governo, não há mais clima político para a deputada Michelle Melo (PDT) voltar a compor a base parlamentar do governador Gladson Cameli, na ALEAC.

ESTADO EVANGÉLICO

A vice-governadora Mailza Assis trocou o Pastor Alex Carvalho pelo Pastor Tadeu Braga, no comando da secretaria estadual de Ação Social. Nada contra, sou cristão, mas vai uma observação: no dia que a Mailza pegar a caneta de governadora em definitivo, ninguém se admire se o critério para a ocupação de cargos de confiança seja o de ser evangélico. Basta olhar os nomeados no seu gabinete.

QUEM NÃO TEM CÃO…..

O candidato do MDB a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, emenda uma visita na outra, nas áreas urbana e rural. Leva a vantagem de conhecer e ter convivido com as principais lideranças dessas comunidades. Sem o apoio do poder, Marcus vai pelo caminho do ditado de que, quem não tem cão, caça com gato.

FICOU QUEIMADO

A omissão do Pastor Alex Carvalho no caso dos despejados da invasão do Irineu Serra, queimou a sua gestão no comando da secretaria estadual de Ação Social. Após isso, sua exoneração era questão de tempo.

CIDADE DO PAVOR

O que era para ser um bairro modelo, por ter sido entregue aos moradores com toda infraestrutura, a Cidade do Povo virou a Cidade do Pavor, e território livre da bandidagem, onde as execuções viraram uma triste rotina.

PRESENÇA DO ESTADO

A violência na Cidade do Povo só se resolve com a presença efetiva do estado com suas forças policiais, e não com ações de batidas esporádicas de saturação.

MOSTRA TRABALHO

Quem chegou devagarinho no governo, mas que já mostra um trabalho positivo, com ações de regularizações fundiárias, é a presidente do ITERACRE, Gabriela Câmara.

É QUANDO O JOGO COMEÇA

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, está certa quando não antecipa o debate sobre a sua sucessão. Deve entrar em campo para valer com a sua candidata a prefeita Suly Guimarães, somente no próximo ano, que é quando o jogo vai começar.

NÃO ACONTECERIA

Não fosse a ação do deputado federal Alan Rick (UB) ao conseguir recursos no Ministério de Turismo, não teria havido o Festival do Abacaxi, em Tarauacá. Fato a ser registrado.

NÃO PERSEGUE NINGUÉM

Falando na prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia, ela não sofre “perseguição política”, como costuma alardear. As ações do MP contra a sua gestão estão dentro da linha jurídica de lutar para preservar a legalidade no serviço público. Só isso, prefeita!

ACABARAM OS VALENTES

Uma nova leva de seis golpistas que depredaram as sedes dos três poderes, em Brasília, pegaram no STF, entre 12 e 17 anos. Tudo dentro da normalidade jurídica, com as peças das Denúncias, tendo sido feitas pela Procuradoria Geral da República. E amplo direito de defesa. Não tem santo nessa história. Entre todos os condenados, nenhum foi preso rezando dentro de uma igreja.

EQUÍVOCO GRANDE

É um grande equívoco se jogar com a hipótese de que o secretário Alysson Bestene (PP), faz jogo de cena com a sua candidatura a prefeito de Rio Branco. O entusiasmo de que pode crescer nas pesquisas na campanha, não é só dos dirigentes do PP, mas também, do próprio Alysson.

SENTIU QUE NÃO DAVA JOGO

Ao admitir a possibilidade de discutir ser vice na chapa de Alysson Bestene a prefeito, o professor Minoru Kinpara caiu na real, que não há cenário para ser o candidato do Palácio Rio Branco para a PMRB.

HIPOCRISIA

O tráfico internacional de drogas, as cracolândias, o tráfico estadual, os crescimentos das milícias e de outras organizações criminosas, que existem no governo Lula, também existiram no governo Bolsonaro. É, pois, pura hipocrisia, se creditar o quadro ao Lula. Neste campo, nem os bolsonaristas e nem os petistas podem atirar a primeira pedra, estão todos no mesmo barco da omissão.

SEMPRE TEVE VOTOS

O prefeito Bocalom, nas disputas do governo, da prefeitura da Capital e para deputado federal, sempre foi bem votado. Não é nenhum Zé sem Voto. E disputará a reeleição no poder. São pontos a serem observados.

É BOM REVER PLANO

Os que fazem planos para disputar o governo em 2026, costumam esquecer de um detalhe importante, que o Gladson terá que se afastar para disputar o Senado, e quem estará com a caneta azul do poder será a hoje vice-governadora Mailza Assis. E que será candidata ao governo.

PAGANDO O PREÇO

O PT paga o preço de não ter preparado novos quadros e de ter feito política pensando que as velhas lideranças seriam eternas. Elas perderam a validade. Hoje, sente dificuldade até de conseguir bons nomes para montar uma chapa para disputar vagas na Câmara Municipal de Rio Branco.

BOM DOMINGO

Um bom domingo, sob a proteção de Deus. Não se avexe, tudo passa, tudo muda, tudo só acontece ao seu tempo.

FRASE MARCANTE

“A água é mais limpa perto da fonte”. Ditado italiano.