Marcus Alexandre se desliga do TRE-AC e fica livre para a pré-campanha da prefeitura

Agora o foco é a PMRB. O desligamento do ex-prefeito Marcus Alexandre do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, para quem estava cedido pelo governo, foi antecipado de 12 de dezembro para hoje. A comunicação deverá ser feita à Secretaria de Obras do estado, órgão onde é funcionário, pelo TRE. A informação foi passada nesta manhã ao BLOG pelo ex-prefeito Marcus Alexandre.

A decisão lhe deixa mais livre para fazer a sua pré-campanha para a prefeitura de Rio Branco. Marcus explicou que pelo fato do seu nome ter entrado no debate político, ele entendeu ser o melhor caminho seu desligamento do TRE.

Marcus não quis falar sobre filiação partidária e nem adiantou em qual partido deve entrar, mas o BLOG tem informação de uma outra fonte, que ele deve se filiar ao MDB, partido com o qual tem conversa avançada. Mas antes de anunciar a filiação deverá ter uma conversa com o PSD do senador Sérgio Petecão, com quem também teve conversas políticas.

