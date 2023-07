Uma eleição aberta em que tudo pode acontecer 

A experiência que tenho de mais de quatro décadas de jornalismo político, me ensinou a não fazer análise política com emoção, com o fígado. Não me pauto pelo imediatismo do já ganhou, quando está faltando mais de um ano para a eleição nas prefeituras. Cruzeiro do Sul é uma situação que deve ser observada com cautela. O fato do prefeito Zequinha (PP) não estar aparecendo bem nas pesquisas, não significa que está derrotado. O que vai pesar na sua reeleição ou não no próximo ano, é como estará a sua gestão no ápice da campanha. Não sei se vai conseguir ter 11 partidos e uma legião de candidatos a vereadores pedindo votos para ele, como teve na sua eleição.

Por isso, não se pode dizer que já perdeu a eleição. Terá deputados estaduais e federais da região lhe apoiando. Que terá uma parada duríssima contra a ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB), que aparece bem nas pesquisas como favorita, isso é certo. Mas que, ele já foi derrotado, é uma tese errada. A campanha e as manifestações que nela vão acontecer é que darão o tom de quem vai vencer. Portanto, guardem a carne do churrasco porque a eleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul está aberta. E onde tudo pode acontecer.

QUEBRAR A POLARIZAÇÃO

O aparecimento de mais candidaturas a prefeito de Cruzeiro do Sul, é bom para o processo democrático. Porque vai permitir ao eleitor optar por quebrar uma provável polarização entre as candidaturas do prefeito Zequinha e da Jéssica Sales.

SEM APTIDÃO

Sobre nota no BLOG criticando o prefeito Bocalom por recusar uma emenda parlamentar de 500 mil reais do senador Sérgio Petecão (PSD), o secretário de Comunicação, Ailton Oliveira, mandou nota rebatendo: diz que o Bocalom não é o responsável pela rejeição, e que a decisão do Conselho Municipal de Assistência Social, indeferiu o repasse porque as ONGS às quais seria destinada à emenda, estão inaptas por atraso na prestação de contas. Fica registrado.

ESTAVA MUITO ESTRANHO

Parece que as autoridades da área de segurança pública, entraram na real sobre a chacina no presídio Antônio Amaro, ao admitir que houve facilitação para os rebelados chegarem na sala de armas. É a velha história de que jabuti não sobe em árvore, alguém colocou lá. Saber o que houve, é mais importante do que discutir as condições carcerárias.

CONTA A DO PORTUGUÊS

Quer dizer, senador Márcio Bittar (UB), que o governo Lula vai investir na construção de canais e barragens no Acre, por causa de um Indicação sua? Aproveita e conta aquela piada de português. Seu tempo de influência no Planalto acabou com a derrota do seu ídolo Bolsonaro.

ALELUIA NA EXPOACRE

A vice-prefeita Mailza Gomes, que adora gritar uma Aleluia!, deu um jeitinho e conseguiu que os cantores evangélicos tenham durante todas as noites da EXPOACRE, um palco exclusivo para as cantorias gospel. Mostra que num mesmo espaço há lugar para festança profana e festança religiosa. Nada contra, cada um escolhe o seu caminho religioso.

BEM ORGANIZADA

Nada de atração diferente de outras realizações da EXPOACRE. Mas tem que se ressaltar que, o organizador e secretário Alysson Bestene conseguiu montar uma estrutura no geral muito bem organizada e segura. E dando espaço aos diversos segmentos do empreendedorismo, para todos os gostos. Nada a criticar.

TICO BOLSONARO

Mais um nome entra no jogo pela disputa da prefeitura de Cruzeiro do Sul. É o militante político que se denominou de Tico Bolsonaro. Foi o principal organizador das manifestações em CZS da candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro.

AGORA A AGRICULTURA DECOLA

O secretário de Agricultura, Luiz Tchê, importou um grupo de churrasqueiros gaúchos, bancados por verbas públicas com passagem de ida e volta do Rio Grande do Sul ao Acre, com estadia, para mostrar como se faz um bom churrasco. Qual é a colaboração que a churrascada vai trazer para impulsionar a agricultura acreana? Se alguém puder me explicar, me explique. E quanto custou a graça.

NÃO É TOLO

Ocupar a secretaria de Agricultura foi a maior jogada política que o deputado Luiz Tchê (PDT) fez. A pasta é uma máquina para ajudar uma candidatura a deputado federal, no que o Tchê está focado. O cheiro verde e a chicória, é complemento.

SÓ NÃO VÊ QUEM NÃO QUER

O Marcus Alexandre jamais se reuniria com os movimentos internos do MDB, se já não estivesse decidido que, ele vai se filiar no partido. Só não vê quem não quer, que a sua decisão foi tomada.

COMO REAGIRÁ O PETECÃO?

Depois que a ida do Marcus Alexandre para o MDB for anunciada, oficialmente, será a hora de se conhecer qual a decisão que o PSD do senador Sérgio Petecão tomará, se continuará apoiando o Marcus ou não.

PERDA DE TEMPO

Será perda de tempo o PP chamar o prefeito Tião Bocalom e lhe dizer que o diretório municipal já escolheu o Alysson Bestene (PP), como o candidato da sigla à PMRB. Não sei nem se atenderá o chamamento para ser cientificado da decisão, mas sei que vai continuar lutando para disputar a reeleição pelo PP. Esse cabo-de-guerra vai se estender até o próximo ano. Sem solução rápida.

APOSTA NAS PESQUISAS

Pelo que tenho escutado de assessores do prefeito Bocalom, ele vai apostar no trunfo de que aparecerá melhor nas pesquisas que o Alysson Bestene, para ser o candidato do PP.

CANDIDATURA ÚNICA

A oposição em Epitaciolândia já entendeu que, somente com uma única candidatura, poderá derrotar o prefeito Sérgio Lopes. Everton Soares é o nome que mais congrega entre os oposicionistas.

NÃO É FRACA

Nunca participou de uma eleição. É cara nova na política. Mas o fato da candidata a prefeita de Brasiléia, Suly Guimarães, ser apoiada pela prefeita Fernanda Hassem e a máquina municipal, e pelo deputado Tadeu Hassem (REPUBLICANOS), a coloca como uma candidatura competitiva e que deve polarizar com os candidatos da oposição Joelso Pontes (PP) e Leila Galvão (MDB). O certo é que será uma eleição das mais acirradas.

FRACASSO E PANCADARIA

A cavalgada que abriu a EXPOACRE tinha de tudo, triciclo, Hilux, trio elétrico, trem estilizado, só não tinha o principal, as comitivas das fazendas com seus peões. Puxando essa ópera-bufa, algumas autoridades do governo e da política fazendo poses, trejeitos, caras e bocas, como que para dizer: -pessoal, estou aqui. Na verdade, não foi uma cavalgada, o que menos tinha era cavalo. E, além do fracasso, muita pancadaria. Foi tudo, menos uma cavalgada na essência da palavra. Melhor seria não ter acontecido. Ficou como triste memória.

FRASE MARCANTE

“A política não deveria ser a arte de dominar, mas sim a arte de fazer justiça”. Aristóteles.