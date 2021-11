O QUADRO formado com cinco candidatos ao Senado dentro do campo partidário do governador Gladson Cameli, indica na direção que juntar todos numa candidatura única para disputar a única vaga de senador, se mostra um sonho irrealizável. Nem o Gladson e nem ninguém conseguirá modificar este quadro. Dos cinco postulantes, no mínimo três vão manter a sua candidatura. E só cabe um na chapa do governador Gladson. Qual é o argumento para convencer o senador Márcio Bittar (PSL), para retirar a candidatura da Márcia Bittar? Quem vai convencer a deputada federal Vanda Milani (PROS) a fazer o mesmo? O MDB está fechado em torno da candidatura da deputada federal Jéssica Sales (MDB).

A senadora Mailza Gomes (PP) não mostra inclinação em desistir. O mesmo ocorre com o deputado federal Alan Rick (DEM). Isso é igual a uma panela na qual se prepara um quitute, em que muitas pessoas metem a colher. Ou sairá salgado ou sem sal. A unidade em torno de um nome do grupo palaciano para disputar o Senado, é uma palavra fora do dicionário do poder. Vai prevalecer a chamada Lei do Murici, em que cada um cuidará de si.

E AGORA, SEU ZÉ?

NA entrevista de ontem do futuro presidente do União Brasil, Luciano Bivar, ficou claro que, a sigla não apoiará a reeleição do presidente Bolsonaro. Não esperem que o Acre seja uma ilha desgarrada do que decidir a nacional.

APOSTA DO PETECÃO

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) joga todas as suas apostas de que o prefeito Mazinho Serafim, não será apenas o mais votado na chapa do PSD, mas o mais votado entre todos os candidatos a deputado federal.

NÃO TEM DO QUE RECLAMAR

UM ASSESSOR do senador Sérgio Petecão (PSD) comentou ao BLOG que, não há motivo para o deputado federal Flaviano Melo (MDB) ter mágoa do Petecão, por não ter apoiado a candidatura do deputado Roberto Duarte (MDB) para a PMRB. “Apoiamos a Eliane Sinhasique para prefeita, no meio da campanha lhe abandonaram, e ficamos só lhe apoiando até o fim. A mesma coisa ocorreu com o Fernando Melo”, observou.

ATÉ ABRIL

O DEPUTADO Roberto Duarte só vai deixar o MDB em abril do próximo ano, quando for aberta a janela para as trocas partidárias. Não quer correr o risco de perder o mandato sob acusação de infidelidade partidária.

SEGURO NO PINCEL

O PCdoB continua seguro no pincel. Até agora não for formalizada nenhuma federação com um outro partido. Se não ocorrer, terá de partir para a árdua tarefa de montar chapas próprias para Federal e ALEAC.

ACREDITAM QUE CONVENCEM

PETISTAS ainda acreditam que, poderão convencer o advogado Sanderson Moura (PSOL) a não ser candidato ao Senado, e apoiar a candidatura do Jorge Viana (PT).

MDB COM PALANQUE

O MDB lançará na próxima quarta-feira a senadora Simone Tebet (MDB), como candidata a presidente da República. O problema do MDB é que não tem unicidade nacional, cada um aponta o nariz para onde quiser.

MULHERES NA POLÍTICA

ÂNGELA Helosman (PSD), Lene Petecão (PSD), Vânia Pinheiro (PTB), Rosana Nascimento (PSD), Maria Antonia (sem partido), Leila Galvão (sem partido), Antonia Sales (MDB) e Meire Serafim (MDB), são até aqui as mulheres que disputarão vagas na ALEAC. Vanda Milani (PROS), Márcia Bittar (sem partido), Jéssica Sales (MDB), Mailza Gomes (PP), sairão candidatas ao Senado. E, Charlene Lima (PTB), Perpétua Almeida (PCdoB), Lana Vaz (PSL) e Michelle Melo (PDT), estarão na lida por uma cadeira na Câmara Federal. As mulheres estão com tudo e não estão prosa. Ainda tem vaga no barco do batom.

BRECADO PELA LEI

ESTE ano, o governador Gladson não poderá contratar os membros do cadastro de reserva da Polícia Civil, mesmo que queira. Furaria o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ele cometeria crime de responsabilidade.

DE PAI PARA FILHO

EM FIM DE CARREIRA, em 2022 será a última eleição que disputará, o deputado federal Flaviano Melo (MDB), trouxe o filho Leonardo Melo para ser candidato a uma vaga na ALEAC, e continuar a saga dos Melos na política.

JOGO BRUTO

O JOGO para ser escolhido ministro de uma pasta cobiçada como a do Desenvolvimento Regional, é bruto, porque há muitos interesses políticos grandes em jogo, mas se o senador Márcio Bittar (PSL) conseguir a façanha, a candidatura da Márcia Bittar ao Senado, ganhará um suporte poderoso para a sua candidatura. É aguardar!

NÓ CEGO

O GOVERNADOR Gladson foi mal assessorado nesta questão do repasse de recursos do FUNDEB para os professores. Anunciou um valor, já baixou, e virou uma celeuma. Por entrave jurídico, não beneficiará todos os segmentos da Educação, e ainda criou um bolsão de descontentamento em outras categorias do estado (que são maioria), que querem ser beneficiadas com aumento salarial e contratações, e não serão atendidas. Na política, tem que se mirar sempre no custo e no benefício antes de dar um passo. Um passo em falso o desgaste é certo, é o que está ocorrendo no presente caso. Um nó cego para a ALEAC desatar, quando o PL entrar em discussão.

APROVARAM TUDO

A BASE do governo na ALEAC deu provas no decorrer do ano que se encontra unida. Sob a presidência do deputado Nicolau Junior (PP) e apoio do líder do governo, deputado Pedro Longo (PV), aprovaram tudo o que veio do Palácio Rio Branco. Com generosos espaços no poder, não tinham nem como ser contra as pautas palacianas.

MUITO TRANQUILOS

OS ASSESSORES da candidatura da senadora Mailza Gomes (PP) se mostram tranquilos quanto a sua presença na chapa do governador Gladson. “Ela é a presidente do partido, não vai recuar, o Gladson é do PP, e não tem alternativa, para tentar um outro nome”, enfatizaram.

ALGUÉM FALOU

“A Mailza não será candidata a senadora”. Não me perguntem quem disse a frase, numa conversa reservada com um amigo. O segredo das fontes é algo sagrado.

FORA DO PALANQUE

COM a candidatura do governador João Dória a presidente confirmada, não haverá espaço para o PSDB do estado, estar no palanque bolsonarista, sob pena de uma canetada nacional trocar toda a executiva tucana.

MUITO ESPERTO

O PRESIDENTE do PSDB, Manoel Pedro, o Correinha, é muito esperto para entrar na roubada de peitar a nacional e formar com o grupo bolsonarista, no Acre.

NÃO É PRECISO CONHECER

NÃO é nem preciso conhecer de política para se deduzir que, com as prováveis de quatro a cinco candidaturas ao Senado disputando votos no mesmo nicho eleitoral, o grande beneficiado será o candidato Jorge Viana (PT), que correrá livre no seu campo.

COMEÇOU BEM

PARA quem nunca foi candidato a um mandato político, não estava em campanha, aparecer com 11% na primeira pesquisa para presidente, começou bem. Vamos ver as próximas pesquisas, para avaliar o crescimento da candidatura do ex-Juiz Sérgio Moro.

VÔO DESCARTADO

A ex-deputada Leila Galvão descartou disputar uma vaga de deputada federal na eleição de 2022, recusando todos os convites neste sentido. Será candidata à ALEAC.

DUAS METAS

O EX-VEREADOR de Brasiléia, Joelso Pontes, deve atender o convite do senador Márcio Bittar (PSL) e ser candidato a deputado federal, com o foco de preparar caminho para disputar a prefeitura de Brasiléia, na próxima eleição.

FRASE MARCANTE

“A passagem do tempo deve der uma conquista, não uma perda.” Lya Luft.