Uma candidatura embalada na boa aceitação das pesquisas

Ao que tudo indica, a ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB), será candidata a prefeita de Cruzeiro do Sul, no próximo ano. Pelo menos é o que tem dito aos dirigentes do MDB, seu pai e ex-prefeito Vagner Sales. Jéssica apareceu até aqui liderando folgadamente a disputa daquela prefeitura. A tendência, entretanto, é que a sua candidatura só venha a ser lançada de forma oficial, no próximo ano, como forma de não antecipar o debate eleitoral. A sua entrada no cenário da disputa não é uma boa notícia para o prefeito Zequinha (PP).

LEI DA FÍSICA

O prefeito Bocalom disse que está decidido que será candidato à reeleição pelo PP. Mas faltou combinar com a presidente do diretório municipal, deputada federal Socorro Neri (PP), que o rebateu, ao dizer que o candidato à PMRB pelo partido é o secretário Alysson Bestene(PP). Só um pode ser candidato. A Lei da Física diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. O PP precisa resolver, urgente, essa situação de disputa, para correr com uma só candidatura ainda este ano.

PODE SER O PARTIDO

O REPUBLICANOS tende a ser o partido ao qual se filiará a candidata a prefeita de Brasileia, Suly Guimarães. A sigla é comandada no município por um dos patronos mais fortes da sua candidatura, o deputado Tadeu Hassem (REPUBLICANOS).

DEIXANDO CLARO

A vice-governadora Mailza Assis só não será candidata ao governo se não quiser. E por um motivo simples: como o Gladson se afastará para disputar o Senado em 2026, quem estará como governadora é a Mailza. Se vai ganhar ou não é lá com o eleitor.

ESTRANHO, MUITO ESTRANHO

Não coloco em dúvida de que tenha recebido ameaça de morte, mas cabe para a deputada Michelle Melo (PDT), provar e mostrar a ligação no seu celular para a polícia rastrear e chegar ao autor. Mas não vejo nenhum motivo para alguém do governo querer lhe “calar,” até porque se ela tivesse algo grave para denunciar, deveria ter feito há muito tempo, sob pena de ser conivente. A polícia tem que ir fundo nessa história, que soa estranha.

VINDO DE UM ADVERSÁRIO

“O Gladson é um fenômeno político”. Se a frase fosse dita por um puxa-saco não teria valor, mas foi dita por um adversário, o deputado João Correia (MDB), ontem, no Bar do Vaz.

NÃO FALTOU COM A VERDADE

Na última eleição o Gladson fez tudo o que um político não deve fazer para ganhar uma eleição. Mas mesmo assim venceu todos os seus antigos aliados na disputa do governo, e no primeiro turno. Então, o ex-deputado João Correia (MDB), não faltou com a verdade. É um fenômeno político, sim.

FORA DO RADAR

Está fora do radar da campanha do candidato a prefeito pelo MDB, Marcus Alexandre, escolher para ser seu vice alguém do PCdoB ou do PT. A justificativa é óbvia: o desgaste das duas siglas.

GRANDE SONHO

O grande sonho – na verdade, um pesadelo – dos antiambientalistas do Acre, é ver todo o Acre e a Amazônia desmatados e transformados numa pastagem para criar gado. Essa turma não acordou que o mundo vive um outro momento ambiental, que não é o da devastação florestal. Mas da preservação. A tal de AMACRO foi uma grande farsa montada contra o meio ambiente, por isso, não vigorou.

FIGURA GENEROSA

Por um tratamento dentário, não pude ir ontem, na reunião dos amigos do Narciso Mendes, que foram lhe prestigiar. Homenagem justa. Por trás de uma figura polêmica, se encontra uma figura de coração generoso.

QUEM MANDA É CENTRÃO

Assim como aconteceu com o Bolsonaro, quem dá o tom no governo do Lula é o Centrão – onde se reúne a nata do fisiologismo político do país. A demissão da grande desportista Ana Moser do ministério dos Esportes para dar ao deputado André Fufuca (PP), que não sabe se a bola é quadrada ou redonda, mostra a rendição do Lula.

JÁ VALE A PENA

Só o fato do próximo 7 de Setembro não servir de palco para a destilação de ódio e intolerância, como com o Bolsonaro, já é motivo para comemorar. Que o ódio fique no passado.

COMPROMISSO COM O GOVERNO

O presidente do PDT, deputado Luiz Tchê, ao dizer que o partido apoiará o candidato a prefeito da capital do grupo do Gladson, coloca uma trava em qualquer tentativa da deputada Michelle Melo (PDT) se articular para ser a vice do Marcus Alexandre (PDT).

CHUVA DE ELOGIOS

O deputado Marcos Cavalcante (PDT) derramou ontem na ALEAC, uma chuva de elogios ao ex-senador e atual diretor da APEX, Jorge Viana; o qual considerou como um grande governador e prefeito, e por na sua visão ter ajudado a conseguir com o Lula aumentar o número de voos para o Acre. E pediu que o JV continue intercedendo no governo federal pelo Acre.

CONSEGUIU UM MILAGRE

Um milagre já foi conseguido com a posse do deputado Manoel Moraes (PP), na liderança do governo na ALEAC: já não falta mais às sessões.

PERDER EM CIMA

Perguntei ontem a uma das mais importantes figuras da oposição, o motivo do Jorge Viana (PT) ter disputado o governo, com todos os ventos soprando contra. A resposta foi pragmática: “Entre perder para o Senado, um teto mais baixo; resolveu perder para o governo, um teto mais alto”.

APOSTANDO NOS ANTIGOS

O PCdoB pode lançar o seu antigo quadro Márcio Batista (PCdoB), candidato a vereador de Rio Branco. Márcio já foi vereador e vice-prefeito. O PCdoB não tem hoje um vereador na capital.

SEM SOLUÇÃO

Continua sem solução o quadro dantesco de famílias acampadas na porta da ALEAC, com uma imagem negativa para o governo e para os deputados.

IMAGEM DE IMPUNIDADE

Não discuto a legalidade do ato. Mas quando numa Audiência de Custódia se solta um marginal que foi manchete agredindo e roubando uma mulher, com uma larga folha de delitos, é no mínimo um ato que passa a imagem da impunidade e tira o incentivo das forças policiais continuar prendendo. Colocaram uma tornozeleira eletrônica que já foi violada, e aguardem para o cometimento de mais crimes pelo autor.

ERRO JURÍDICO

A frase do ministro do STF, Dias Toffoli dita ontem, que a condenação do Lula e a sua prisão, foi um dos maiores erros judiciais do Judiciário brasileiro, foi comemorada pelo PT. E ainda determinou o arquivamento de todas as acusações na justiça, contra o presidente Lula. Foi como dar um salvo-conduto de honestidade.

É BOM LEMBRAR ISSO

Mas não se pode olvidar que foram aprendidos com operadores na Petrobrás, 3 bilhões de reais de propinas, e isso não foi ficção, e se não foi por ordem do Lula ou não, é outro caso. Não se muda a história virando o quadro na parede.

PAREDES COM OUVIDOS

O governador Gladson tem que aprender que em todas as reuniões as paredes têm ouvidos, e sempre há alguém presente que vaza as falas. É só um lembrete para não negar depois.

EMPURRADO PARA 2024

A escolha do vice-prefeito na chapa do Marcus Alexandre (MDB) será empurrada para o próximo ano, é o que diz o presidente do MDB, Flaviano Melo.

FRASE MARCANTE

“Os problemas da vitória são mais agradáveis que os problemas da derrota, mas não menos difíceis.” Winston Churchill.

FORA DE FOCO

Para o secretário Alysson Bestene (PP) só existe um foco, a sua candidatura a prefeito de Rio Branco.

NÃO PERDE NADA

O que o governador Gladson vai perder, por ter tirado a deputada Michelle Melo (PDT) da sua liderança na ALEAC? Nada, absolutamente, nada.