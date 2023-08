Marcus Alexandre: “me senti acolhido no MDB”

A frase acima foi dita ontem ao BLOG DO CRICA pelo ex-prefeito Marcus Alexandre, para justificar a sua filiação ao MDB, que acontece hoje a tarde em Brasília, em ato a ser prestigiado pelo presidente nacional Baleia Rossi e pelo presidente regional, Flaviano Melo. Marcus revelou que antes de tomar a decisão comunicou ao presidente do PSD, senador Sérgio Petecão (PSD). “Disse a ele que poderia contar com meu apoio e que cumpro o que prometo”, enfatizou sobre a conversa com Petecão. Marcus cita o acolhimento pelo grupo dos chamados “cabeças brancas” do MDB como um fator preponderante por escolher a sigla para ser candidato. Perguntado se o senador Jorge Viana e outros petistas aceitarão passivamente a sua decisão, foi lacônico: “Espero que aceitem”. Pelo que fui informado, a cúpula do MDB deu total liberdade para que o Marcus, faça a condução da sua campanha da maneira que achar melhor. Com a filiação de logo mais em Brasília, acabou a novela.

NATURAL NA POLÍTICA

Estão dando uma dimensão a este fato que não comporta. Qual é o problema de um político mudar de partido? Os que estão hoje no poder vieram de outros partidos que não eram os originais. Em um partido se fica até se sentir bem. É a democracia.

FORA DO JOGO

Um leitor faz a lembrança – já fiz menção na última coluna – que o prefeito de Rodrigues Alves, Jailson, não poderá ser candidato à reeleição por problemas jurídicos. Fora do jogo.

FATO IMPRESSIONANTE

Na política regional há um fato intrincado. O PT nunca conseguiu formar, nos 20 anos em que esteve no poder, uma liderança capaz de disputar a prefeitura do município. Nunca conseguiu eleger um prefeito.

E MAIS NADA

Nos seus primórdios o PT ainda conseguiu eleger Ivan Melo como deputado estadual. Depois dele fracassou em todas as tentativas. E na eleição do próximo ano, também, não deverá ter candidato a prefeito em Cruzeiro do Sul.

LAMENTO DE EX-DEPUTADO

Conversando ontem com um ex-deputado que sempre foi muito bem votado e saiu do mandato sem perder, perguntei, por qual razão abandonou a política, e a resposta foi pragmática: “Quem não tiver muito dinheiro para comprar votos não tem a menor condição de se eleger. Senti isso e cai fora”. Não faltou com a verdade.

NÃO VAI PROSPERAR

Os argumentos jurídicos usados pelo vereador Marcos Luz para impedir a candidatura do Marcus Alexandre a prefeito, são fraquinhos e não devem prosperar. Vai servir para projetar o rival.

ENTROU NO SISTEMA

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Raimundo Neném, até começou bem a sua gestão, partindo para cortar regalias dos vereadores. Mas foi só um arranco, acabou sendo engolido pelo sistema e nada mudou.

VAI DAR UM SALTO

As ações desencadeadas pela administração da prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, de recuperação e asfaltamento das ruas do município, além de beneficiar a população, dará um salto na projeção para dar um aumento de sua popularidade. Ainda tem este verão e o próximo para fazer obras e chegar bem competitiva na sua reeleição.

A CAMPANHA É QUE DÁ O TOM

O fato da candidata a prefeita de Brasiléia, Suly Guimarães, nunca ter disputado uma eleição não é um fato negativo. O que dita se uma candidata será aceita pelo eleitor, é a campanha; tenha quem dispute a prefeitura um mandato ou não. E vem ancorada num deputado estadual, Tadeu Hassem; e a irmã e prefeita Fernanda Hassem, que se mexe bem numa campanha. É ilação lhe colocar como candidata fraca antes do jogo começar.

ESCONDE-ESCONDE

Essa conversa batida de que o governador Gladson Cameli e o senador Sérgio Petecão (PSD) vão se sentar para discutir uma aliança, está igual brincadeira de esconde-esconde, onde nenhum acha o outro. No popular isso se chama “dar uma loba”.

SOUBE APROVEITAR

A vice-prefeita Mailza Assis soube aproveitar como poucos os espaços que teve durante a EXPOACRE. Se tivesse um campeonato de dominó, por certo estaria presente. É pinta de quem pensa em disputar o governo em 2026. Mas, isso é lá com o eleitor.

TRAÇAR UM ESTRATÉGIA

O secretário Alysson Bestene vai precisar de alguém do ramo de marketing, para traçar ações que possam impulsionar a sua popularidade. Ficar no gabinete e aparecer nas fotos ao lado do Gladson, não é o caminho para seu nome decolar. E precisa aparecer bem nas próximas pesquisas para a prefeitura, para consolidar o seu nome.

SER DE DIREITA

Os principais incentivadores da candidatura do deputado federal Ulysses Araújo (UB) a prefeito de Rio Branco são os senadores Alan Rick (UB), Márcio Bittar (UB) e o deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS). O principal argumento é que precisam de um candidato ligado ao grupo com perfil de direita. Ulysses é de extrema direita.

QUERO VER COMO VAI TERMINAR

Queiram ou não, o PP está numa complicação política. O eleitor não sabe quem será o nome que o partido lançará a prefeito de Rio Branco, se o prefeito Tião Bocalom ou o Alysson Bestene, porque ambos são do PP, e não existe clima para nenhum renunciar. Quero ver como vai terminar essa brincadeira.

SEM MEIO LEGAL

E não existe um meio legal para tirar o prefeito Tião Bocalom do jogo, ao não ser na convenção municipal. É nisso que esbarram os apoiadores do Alysson.

QUESTÃO FECHADA

É questão fechada no PL que a candidata do partido a prefeita de Feijó será a vereadora Terezinha Moreira, que foi bem votada para deputada e é bem avaliada.

SE FOR, É EXCELENTE

Não sei se a coordenadora de imprensa da campanha do Marcus Alexandre a prefeito será a Jornalista Andréia. Se for ela, não poderia haver melhor escolha, é uma das melhores profissionais do ramo e transita bem entre os colegas jornalistas.

PERGUNTAR, NÃO OFENDE

Em que buraco se meteu o ex-deputado Ney Amorim (PODEMOS), depois da sua derrota para o Senado? Perguntar não ofende. Sumiu do mapa da política. Não fosse o olho grande poderia ser hoje deputado federal.

NEM DISCUTE

Não existe a mínima possibilidade do prefeito Tião Bocalom sair do PP este ano. A decisão é irremovível. Fincou o pé que somente sairá do PP expulso do partido. Aposta que estando na frente do Alysson em todas as pesquisas, não haverá como o PP lhe negar legenda.

FRASE MARCANTE

“Não abra uma porta que não seja capaz de tornar a fechar; não feche uma porta que não possa reabrir”. Ditado persa.