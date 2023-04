O fim do circo das fakes news 

A Audiência Pública ontem na Assembleia Legislativa teve um ponto positivo, o de acabar com as fakes news espalhadas pelas viúvas e viúvos do Bolsonaro, de que o Lula proibiu a venda de gado das fazendas do Acre, que as boiadas estavam e seriam confiscadas, e que ninguém conseguiria trabalhar mais no campo, e que todas as propriedades rurais do estado estavam embargadas. E junto com isso vieram os discursos rasos da perseguição política, falas irritadas de parlamentares, algumas delas com linguajar nada republicano. Tudo sem conhecimento de causa.

A fala na tribuna da superintendente do IBAMA no estado Melissa Machado jogou por terra todas as baboseiras a respeito. “Não houve e nem está previsto confisco de bois no estado. As áreas embargadas aconteceram por ter havido desmatamento em área proibida”. Explicou que isso não implica que preenchidos todos os requisitos não possam ser desembargadas. Sobre as madereiras, os lotes embargados, é só provar que foram retirados de forma legal, que serão liberados. O que tenho notado nessa ópera-bufa ambiental é que tem muito empresário rural sério, e tem alguns espertalhões que desmataram ferindo a legislação, e querem posar de vítimas da perseguição. Os benefícios para quem trabalha sério, e a força da lei para quem trabalha na ilegalidade. O resto é discussão sobre o sexo dos anjos.

NÃO É FEIO COMO PINTAM

O senador Alan Rick (UB) teve audiência com toda direção nacional do IBAMA – e louve-se a sua luta – e tomou conhecimento que não existe nenhuma política de perseguição ou de terra arrasada para o Acre, e que tudo pode se resolver no diálogo.

CHORO DA MOTOSSERA

A fala de ontem do senador Márcio Bittar (UB), na ALEAC, sobre a questão ambiental foi como um lamento das carpideiras pela derrota do Bolsonaro. No seu choramingo lamentou que, no governo Bolsonaro, a porteira para o desmatamento estava aberta, e agora com o Lula foi fechada. E vai continuar fechada,

É BOM SE ACOSTUMAR

O que o Bittar não assimilou ainda é que a política do Bolsonaro era a da motosserra e a do Lula é a da preservação ambiental. Entenda de

vez. E pare de sonhar com uma mudança da legislação ambiental que abra as portas da Amazônia para a devastação das florestas. Isso acabou. Os tempos são outros.

GOTA DE ÁGUA NO OCANO

Isso está longe de ser uma política de que é uma vingança por o Bolsonaro ter ganhado no Acre. Os votos do Acre no contexto nacional para eleger um presidente é uma gota no oceano. A influência é zero.

PT TERÁ CANDIDATO

Ou a vereadora Marinete ou o ex-vereador Joãzinho, um dos dois será o candidato a prefeito de Brasiléia, no próximo ano. A informação veio do presidente do PT, Cesário Braga.

CONVITE FORMAL

O ex-prefeito Marcus Alexandre (sem partido) tem dois convites formais de filiação para disputar a prefeitura de Rio Branco: do MDB e do PSD.

SESSÃO SOLENE

A sessão solene de hoje na ALEAC será em homenagem ao Dia do Jornalista (que não pode ser realizada na data exata). A iniciativa é do deputado Afonso Fernandes (PL).

ESSE É O GRANDE DEBATE

O grande debate para a bancada federal do Acre deveria ser as condições da BR-364, essa sim afetando milhares da família e mexendo com a economia. Muitomais grave do que se dedicar ao fake news do embargo total das propriedades no Acre.

TREM DA ALEGRIA, TCE E MP

Os vereadores podem se dar aumento salarial na leitura vigente, ou só valendo para a próxima? É a resposta que se espera do TCE e MP sobre o trem da alegria que aumentou o salário dos vereadores, do prefeito, e secretários municipais. Em Tarauacá o MP descarrilhou o trem da alegria.

94 POR CENTO DE REJEIÇÃO

Uma enquete feita com a população no programa Gazeta Alerta, da TV-GAZETA, sobre o que achava do aumento, teve 94 por cento de rejeição e com críticas pesadas aos vereadores.

AFRONTA MAIOR

O que afrontou ainda mais neste reajuste, é que foi aprovado após uma enchente que destruiu parcialmente a cidade, e com famílias passando necessidade e sem ter onde morar.

BOM DIA, GOVERNADOR!

A imagem que tolda, é a sua. O estádio Arena da Floresta não pode mais continuar tomado pelo matagal. Nomeie alguém que tenha amor pelo esporte e pela coisa pública para rasgar esse péssimo cartão de visitas.

UMA MULHER

Segredo quando é pedido se guarda. Deve ser uma mulher a candidata da prefeito de Brasiléia, Fernanda Hassem, à sua sucessão. E não é política.

ÚNICA FORMA DE RESOLVER

A Cidade do Povo não perde em nada para as favelas do Rio de Janeiro, em termos de violência. A medida anunciada pelo governador

Gladson Cameli de instalação de um Quartel da PM no local e a transformação do bairro – que vai ganhar novas casas – num bairro militar, é a única forma de acabar com o domínio dos bandidos.

ESPERAVA O PROTAGONISMO

Por estar no governo federal, se esperava por parte do Jorge Viana (PT) que fosse protagonista nas questões do Acre; e está sendo engolido na mídia pelo destaque a políticos da oposição. Espaço vazio se ocupa.

NÃO TINHA COMPETÊNCIA?

Chega a pergunta se o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, não tinha a devida competência para gerir o Hospital de Sena Madureira, para entregar a grupos políticos? Como não sei responder, transfiro a pergunta para o secretário. Que é estranho, isso é.

NÃO FOI BEM ISSO

O prefeito Zequinha não colocou a máquina municipal em peso para eleger o deputado Clodoaldo Rodrigues, como se imaginava. Se elegeu graças a um trabalho pessoal e de amigos, é a informação que tenho. Clodoaldo descarta disputar a prefeitura de CZS, em 2024.

FRASE MARCANTE

“Fique quieto e todos pensarão que você é um filósofo”.