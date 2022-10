Rompido com Bittar, Alan Rick deverá ser o novo presidente do União Brasil no Acre

ANTES ATÉ DA CAMPANHA começar, já na pré-campanha, havia uma dúvida se o governador Gladson Cameli (PP), foto, conseguiria suprir a baixa de suas tropas de 2018. Os generais da sua campanha da época, Flaviano Melo (MDB), Major Rocha (MDB), Mara Rocha (MDB), Márcio Bittar (União Brasil), Vanda Milani (PROS), Sérgio Petecão (PSD) lhe abandonaram e foram para outros palanques disputar a eleição contra ele. E, todos eles bem votados em seus mandatos.

O mote é que iriam destruir o Gladson com ataques em massa contra o seu governo. E fizeram ataques durante toda a campanha. Mas não conseguiram colar uma pauta negativa em sua imagem. Entre uma dancinha aqui e uma conversa com um calango acolá, o candidato do PP foi levando a campanha, sem responder aos ataques. O governo do Gladson não foi nunca a oitava maravilha do mundo, nem grandes realizações no campo de obras conseguiu executar, mas tinha algo que valia mais do que as obras prometidas e não cumpridas: a empatia com a população. Conseguiu forjar no seio do eleitor a figura de um governador paizão, sempre solicito, de não ser perseguidor, de ter salvado vidas na pandemia, e foi isso que pegou e virou pautas positivas, que acabaram por lhe render uma espetacular vitória no primeiro turno.

Água de morro abaixo e o eleitor quando se inclina a votar em um candidato, não tem quem segure a enxurrada. E, foi isso que aconteceu. Liderou todas as pesquisas até a reta final e não deixou nenhum dos seus adversários para contar a história no sonhado segundo turno da oposição. E assim, a balsa partiu para a distante Manacapuru. Só retorna depois de 4 anos.

A VITÓRIA DO CONTRA TUDO E CONTRA TODOS

O CANDIDATO ao Senado pelo União Brasil, Alan Rick, marcou uma página histórica na sua vitória, na disputa da única vaga para senador. Ao seu lado só tinha um excelente mandato de deputado federal, a família e muita garra. Até do partido foi execrado. Nada além. Toda a máquina estatal foi colocada contra a sua candidatura. A ordem palaciana era lhe detonar e eleger o candidato Ney Amorim (PODEMOS). Só que esqueceram de combinar com o eleitor. Por conta de toda a perseguição que sofreu virou vítima política. E já diz o ditado que, na política, quando você quiser eleger alguém o faça de vítima. O Alan encarnou o sentimento popular do injustiçado. E isso foi traduzido na estupenda votação que lhe garantiu um mandato de senador por oito anos. Fica a lição: nem sempre a força de um poder é suficientemente forte para derrotar um adversário. que caiu na graça do povão. Alan saiu da eleição sem amarras com poder, que sempre lhe foi adverso.

NOME PARA O GOVERNO

A DEUS o futuro pertence. Mas se o senador eleito Alan Rick (União Brasil) soube comunicar o seu trabalho no Senado como fez para deputado federal, vai se cacifar como um nome muito forte à sucessão do Gladson.

CASA DE CARIDADE

O EX-PREFEITO de Rio Branco, Marcus Alexandre, deveria abandonar a política e montar uma casa de caridade, numa espécie masculina da Madre Tereza de Calcutá. Tinha a eleição segura para deputado estadual, foi fazer caridade para o PT saindo de vice, e acabou a campanha sem norte, sem lenço e sem documento.

NUNCA FOI FÁCIL

DESDE o início as pesquisas apontavam que o governador Gladson era o favorito á reeleição, entrou na roubada de vice-governador sabendo ser difícil ganhar o governo. O Marcus não pode dizer que foi enganado.

QUE TENHA APRENDIDO A LIÇÃO

NO SEU SEGUNDO mandato espera-se que o governador Gladson Cameli tenha aprendido a lição e não dê mais secretarias de porteira fechada para grupo políticogrupos políticos, para não ficar refém pela prática que o deixou engessado em alguns momentos no atual mandato. E, tem tudo para evitar o loteamento, venceu a eleição no primeiro turno. Tem que começar compondo um novo secretariado mais eficiente do que o atual.

FESTIVAL DE BURRICES POLÍTICAS

NA ELEIÇÃO que se encerrou no domingo, ninguém cometeu mais burrices políticas do que a cúpula do PT. Não aprenderam a lição de 2018, quando por arrogância dividiram os votos do seu campo em duas candidaturas, a do Jorge Viana e a do Ney Amorim. Virou o abraço dos afogados. Ambas perderam. As candidaturas do Jenilson Leite (PSB) e da Nazaré Araújo (PT) navegavam no mesmo nicho de votos. Novo abraço dos afogados. E nova derrota para o Senado. E para completar o naufrágio do PT; o partido chutou uma aliança com o PSB, e saiu com a candidatura do Jorge Viana (PT) a governador, rodeado de velhas caras da política, e esquecendo que não gozava mais das benesses do poder. Já não tinha mais a aura do “menino do PT”, já é um senhor de 60 anos. O desastre era só esperar o tempo das urnas abrirem: perderem a eleição para governador, senador, não elegeram nem deputado estadual e nem deputado federal. O PT volta para o buraco em que se meteu nas eleições de 2018. A humildade e o caldo de galinha, mal não fazem. Que o PT aprenda com o novo desastre. eleitoral.

O POVO NÃO QUIS, PACIÊNCIA!

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) não mostrou ontem nenhum rancor após a derrota. Resumiu numa frase o que sentia: “Fiz uma bela campanha, conversando com a população, mas o eleitor não quis votar em mim. Respeito Desejo sucesso ao vencedor, a vida e a política seguem”. Terá mais 4 anos de mandato pela frente.

A DERROTA DOS CACIQUES

A ELEIÇÃO que passou levou com ela os mandatos de velhas raposas, como Flaviano Melo (MDB), Mara Rocha (MDB), Major Rocha (MDB), Sérgio Petecão (PSD), Antônio Pedro (União Brasil), José Bestene (PP), Vanda Milani (PROS), Perpétua Almeida (PCdoB), Jesus Sérgio (PDT), Chico Viga (PDT),Jenilson Leite (PSB) entre outros, confirmando a máxima de que ninguém é dono dos votos na política.

DERROTADOS PELO SISTEMA

HÁ OS QUE PERDERAM eleição derrotados pelo sistema. Jéssica Sales (MDB) teve quase 21 mil votos. E o Minoru Kinpara (PSDB) beirou os 20 mil votos. Perderam porque os seus partidos não conseguiram coeficiente eleitoral.

QUE BELA VOTAÇÃO!

O QUE DIZER DA SOCORRO NERI (PP), ao não ser: que bela votação! A organização da sua campanha e o fato de ter sido prefeita da capital bem avaliada, lhe fizeram a mais bem votada candidata a deputada federal. E, fica forjado um nome para novos embates políticos, basta que cumpra um bom mandato, divulgando os seus feitos.bem o seu mandato ao longo dos próximos quatro anos.

GRATAS SUPRESAS

DOIS candidatos a deputado federal que não apareciam como favoritos e ganharam a eleição: Zezinho Barbary (PP) e Coronel Ulysses Araújo (União Brasil).

VAMOS SER JUSTOS

UMA semana antes da eleição o Denis do Data-Control me disse que o Gladson Cameli ganharia folgado no primeiro turno. E, acertou até no número final da vitória. Registre-se para dizer que, pesquisa quando feita com seriedade não elege ninguém, mas dá um norte da eleição. E, ponto para o Denis.

PERDERAM TODOS

FORA O ALAN RICK (União Brasil), que disputou o Senado; e a Mara Rocha (MDB), candidata ao governo; os outros seis deputados federais perderam a eleição: Flaviano Melo (MDB), Jéssica Sales (MDB), Jesus Sérgio (PDT), Vanda Milani (PROS), Perpétua Almeida (PCdoB) e Léo de Brito (PT). Foram todos varridos de Brasília.

OLHOU PARA O UMBIGO ALHEIO

O CANDIDATO a deputado federal Israel Milani (REPUBLICANOS) não aprendeu a lição de que, na política, o meu pirão é primeiro. Passou boa parte da campanha se preocupando com a candidatura do cunhado Tadeu Hassem (REPUBLICANOS) a deputado estadual, e esqueceu da sua. Resultado: o Tadeu se elegeu e ele perdeu a eleição. Pagou o preço do erro.

VOTAÇÃO BAIXA

SEM FALAR que a prefeita Fernanda Hassem (PT), sua mulher, uma política ativa, lhe deu uma baixa votação em Brasiléia, já que estava no poder. O Israel, um jovem promissor, tem que aprender que na política não há mais lugar para o amadorismo, e o que vale é vencer.

MDB FRACASSOU

O MDB saiu menor do que entrou na eleição. Tinha dois deputados federais, a Jéssica Sales (MDB) e o Flaviano Melo (MDB), e não reelegeu ninguém. Fez três estaduais, mas a moeda que vale em Brasília, é a de deputado federal. Uma derrota fora das suas contas.

TERÁ DE REPENSAR

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil) é outro que tem de repensar o seu futuro político. Foi triturado pelo governador Gladson Cameli, que não quis a Márcia Bittar (PL) nem de vice e nem de candidata a senadora, na sua chapa. E, ela perdeu para o Sendo. Terá que montar outras alianças para 2026, quando o seu mandato estará na disputa.

O ALVO É O BOCALOM

OUVI ontem de importante figura do governo que, a próxima meta política do grupo é tirar o prefeito Tião Bocalom (PP) da prefeitura de Rio Branco. O Bocalom pode ir e preparando para este embate, que será duro.

CLIMA PESADO

ALGUNS assessores do senador Sérgio Petecão (PSD) defendem o seu afastamento político do prefeito Tião Bocalom. Acham que, ele não se empenhou na campanha, como o Petecão fez na sua para a PMRB. O senador Sérgio Petecão não fala sobre este assunto.

NOME PARA PRESIDÊNCIA

O DEPUTADO Pedro Longo (PDT) foi o mais votado do seu partido. Leal ao governador Gladson Cameli, ele passa ser um nome a ser colocado em discussão para a presidência da ALEAC.

NINGUÉM ARRISCAVA

NÃO CAMPANHA, não encontrei ninguém que desse o deputado José Bestene (PP) como fora do mandato após a eleição. Todas as portas palacianas estiveram fechadas para a sua reeleição e não conseguiu superar o paredão.

ÚLTIMO DOS MOICANOS

O PSDB não fez um deputado federal. E, o único eleito foi o deputado Luiz Gonzaga (PSDB), justamente, para o qual a direção regional tucana queria negar legenda.

FRASE MARCANTE

“A agulha veste os outros e vive nua”. Ditado árabe.