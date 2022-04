PSD dá sinal verde para Vanda Milani

A BRIGA entre o presidente do PSDB, Correinha, e o deputado Luiz Gonzaga (PSDB), foto, que teve a legenda negada para ser candidato a um novo mandato pelo partido, vai acabar na justiça eleitoral. Gonzaga falou ao BLOG que, acima do presidente Correinha, que não é dono do PSDB, existem instâncias partidárias superiores, e em último caso vai recorrer à via judicial para disputar a reeleição pelo PSDB. “Sou um dos fundadores do partido, tenho vaga assegurada na chapa, segundo várias consultas a advogados, e se for preciso vamos discutir na justiça, mas não abro mão do meu direito”, disse o deputado Luiz Gonzaga (PSDB). Sem nenhuma chance de acordo, a questão vai terminar nos tribunais.

NOVA FRENTE

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil) e o presidente do PODEMOS, Ney Amorim, tiveram uma conversa fechada sobre a formação de uma nova frente para disputar o governo. Outras conversas podem acontecer.

QUEM QUISER, ME SIGA

UMA BOA FONTE parlamentar revelou ontem que, o governador Gladson Cameli não vai correr atrás do senador Márcio Bittar (União Brasil). Ligou o modo, não paparicar ninguém, e quem quiser me siga. E, ponto.

COURO DE TABACO

SOBRE as queixas de políticos contra o chefe do gabinete civil, Jonathan Donadoni, destacou a fonte que, este exerce a função de couro de tabaco, moldado para apanhar. E, ressaltou: “Nada faz sem aval do Gladson”.

POUCAS E BOAS

PRESERVO fonte, mas não brigo com a notícia. Soube que o senador Márcio Bittar (MDB) disse num telefonema poucas e boas, ao chefe do gabinete civil, Jonathan Donadoni, em resposta à sua revelação ser o parlamentar quem mais tem cargos na máquina estatal. Vixe!

EXPOSIÇÃO NEGATIVA

NESTA DECLARAÇÃO, no mínimo o Donadoni foi descortês ao dizer ser o Márcio Bittar o Reio dos Cargos no estado, porque o expôs negativamente ao público.

SEM BOLA DE CRISTAL

NÃO TENHO bola de cristal, mas ninguém vá se admirar se nesta confusão toda o Gladson vir a emponderar a candidatura da Mailza Gomes (PP) ao Senado.

NÃO APOSTO UM CENTAVO CONTRA

CASO amanhã o governador Gladson e o senador Márcio aparecerem abraçados, vou ver como algo natural. Já vi brigas políticas mais feias terminarem em afagos.

ABERTO PARA DISCUSSÃO

O EX-PREFEITO Vagner Sales (MDB) falou ontem ao BLOG que, o MDB está aberto a uma discussão política com o grupo do senador Márcio Bittar (União Brasil). Ambos já tiveram uma conversa neste sentido. Vagner só não revelou em cima de que termos poderia acontecer o acordo.

NOME QUALIFICADO

O ex-secretário do governo Gladson, Raphael Bastos, deverá ser candidato a deputado federal pelo MDB. Boa notícia, por ser um quadro de muita qualificação.

OLHO DE BOTO

LEITOR manda uma pergunta se o deputado Luiz Tchê (PDT) tem algum “olho de boto”, para receber secretarias de porteiras fechadas sem ter tanta força política. Se o gaúcho tem não sei, mas sei que, de papo em papo vai conseguindo o que quer, em todos os governos. Tem, Tchê?

CONTINUA O MISTÉRIO

O MISTÉRIO se arrasta sem se saber se a senadora Mailza Gomes (PP) disputará um novo mandato, ou sairá para deputada federal. Vai começar a campanha e não se decide. A única prejudicada com a indefinição é ela.

PONTO POSITIVO

A VINDA do senador Flávio Bolsonaro (PL) ao estado, politicamente soma zero, ao não ser para delírio da bolha bolsonarista. Passo longe das ideias do rebento do Bolsonaro. Mas, respeito a iniciativa do Márcio Bittar (União Brasil) que banca a visita, e o fato dele ter lado.

A POLÍTICA É INGRATA

ASSISTINDO a nostálgica entrevista do ex-deputado Manoel Machado, no “Bar do Vaz”, do Roberto Vaz, é para servir de exemplo aos que estão na política atentarem, que o poder é passageiro. Machado teve cinco mandatos de deputado estadual, foi influente na política e hoje vive de uma pequena pensão. A política é a mão que afaga e a mão que bate. Quando não se tem mandato, nem o vento bate nas costas.

FRASE MARCANTE

“RENDA sempre graças para Deus”. Frase cristã.