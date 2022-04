Uma eleição de resultado imprevisível 

UM FATO novo negativo numa campanha política, pode transformar um eventual favorito em derrotado. Por isso, fica difícil se dizer numa pré-campanha; quando boa parte da população não memorizou nem quais são os candidatos, apontar alguém como vencedor, antes da disputa começar de forma oficial para o governo. O que impede de se fazer essa projeção incisiva é que, quatro dos candidatos ao Palácio Rio Branco se mostraram com densidades eleitorais nas eleições que disputaram.

O que leva à dedução lógica que haverá equilíbrio e que o contexto pode levar ao segundo turno. Mas, por enquanto, tudo fica no campo da ilação. Nenhum candidato acende o braseiro para o churrasco da vitória, porque essa não é uma eleição que já se encontra decidida. Estamos longe ainda de se prever com acerto, quem será o próximo ocupante do Palácio Rio Branco.

FIM DO ME ENGANA QUE EU GOSTO

O DEPUTADO federal Léo de Brito (PT), acabou com o me engana que eu gosto. Disse ontem no programa “Tribuna Livre, na TV-RIO BRANCO”, que a decisão da cúpula nacional petista é que o Jorge Viana saia candidato ao Senado e que; é em cima dessa meta que o PT trabalha.

NÃO TEM AMADOR

A direção regional do PT não é amadora, sabe que, o governador Gladson só estaria fora da disputa caso acontecesse algo grave fora da curva, no desfecho da “Operação Ptolomeu”. Em qualquer outro cenário, ele estará num segundo turno. E, para o Lula, se vencer, um senador vale mil vezes mais do que um governador.

NÃO BRIGO E NEM AVALIZO

NÃO BRIGO com pesquisa, e nem avalizo pesquisa que não conheço a metodologia. Mas, pegando a última pesquisa sobre a eleição para o governo do estado, fica muito claro que a eleição se decidirá no segundo turno.

PRIMEIRO TURNO SERIA ZEBRA

NO contexto das candidaturas ao governo pela oposição, é provável que, o senador Petecão (PSD), o deputado Jenilson Leite (PSB), a deputada federal Mara Rocha (MDB), tendem a ser bem votados, o que deve levar a decisão para o Palácio Rio Branco ao segundo turno.

NÃO VAI ENCHER BALÃO DE NINGUÉM

A OPOSIÇÃO não quer ouvir falar em formar uma “CPI da Corrupção”, na ALEAC. Sabe que algum deputado governista até assinaria o pedido, para depois barganhar vantagens, e tirar a assinatura. A oposição quer manter o debate restrito às pautas salariais dos servidores, na qual vem sendo protagonista, e deixando a base governista no canto do ringue da opinião pública. Essa é a leitura.

PONTOS POSITIVOS

O GOVERNADOR Gladson tem como pontos positivos ter concluído todas as obras inacabadas deixadas pelos governos do PT. Foi o caso da ampliação do Pronto Socorro, com 120 novos leitos, inaugurada ontem.

LONGE DOS SONHOS

A CHAPA de deputado federal do PP ficou muito longe do que era sonhado por seus dirigentes. Socorro Neri, Alysson Bestene, José Adriano e Zezinho Barbary e Dr. Edson, são os nomes que podem ter maior densidade.

VENDENDO ALHO POR BUGALHO

FALANDO no PP, o partido está vendendo uma mercadoria que não tem na prateleira, de que elege seis deputados. Na verdade, quem deve brigar pelo máximo de quatro vagas na ALEAC, são os deputados José Bestene, Manoel Moraes, Maria Antonia, Gerlen Diniz e Nicolau Junior. O resto é a turma do que segura escada.

QUEM NÃO CHORA, NÃO MAMA

O primeiro suplente de senador, Eduardo Veloso (União Brasil), exigiu para ser candidato a deputado federal assumir a vaga do senador Márcio Bittar ((União Brasil), e conseguiu. Assumirá o mandato em junho, por 120 dias.

RAINHA DO TIJOLO

QUEM DEVE sair candidata a deputada federal pelo PSDB, com base política em Cruzeiro do Sul, é a empresária do ramo ceramista, Janaína Terças, conhecida no meio empresarial como “Rainha do Tijolo”. Vamos ver se ela é boa de votos, na mesma proporção que produz tijolos.

FICA COM O LÉO

O PREFEITO de Mâncio Lima, Isaac Lima; apoiará a reeleição do governador Gladson Cameli; mas para deputado federal, seu candidato será Léo de Brito (PT). É o que tem dito a quem conversa sobre política.

LEVE, SEGURA, EXEMPLO DE VIDA

NÃO é fácil se sair bem em uma entrevista, com tema polêmico e pessoal. Mas a deputada federal Jéssica Sales (MDB) conseguiu traduzir numa linguagem leve, para cima, alegre, dando um exemplo de vida, a sua experiência com sucesso no enfrentamento de um câncer de mama, ontem no “Programa da Jô”, no ac24horas.

VOLTOU PARA O JOGO

ONTEM, na sede do MDB, em reunião com a cúpula regional, a deputada federal Jéssica Sales, traçou as primeiras linhas da sua candidatura ao Senado.

TENTANDO O CONVENCIMENTO

O MDB está tentando convencer a deputada Antonia Sales (MDB) a ser candidata a deputada federal, para completar com mais força eleitoral a chapa da sigla.

FORA DE COGITAÇÃO

SERIA neste momento mais fácil colocar russos e ucranianos para dançar de mãos dadas a ciranda\cirandinha\vamos todos\cirandar, do que o PT querer conversa com o ex-deputado Ney Amorim (PODEMOS). Atribuem ao Ney a derrota do JV.

NÃO SERIA SUPRESA

QUEM conhece bem o ex-deputado Ney Amorim vê muitos indícios de que, ele pode ser candidato a governador. Só que, em candidatura majoritária, quem se esconde não aparece. E, o Ney se esconde mais do que orelha de freira.

DESELEGANTE, MAS COM SENTIDO

OUVI ontem, a comparação de um velho amigo da política, sobre a situação da senadora Mailza Gomes, no PP: “Foi como pegar uma laranja, espremer, tirar o suco, e abandonar”. Frase deselegante, mas com sentido.

NÃO HAVERIA LUGAR

CASO aconteça a aliança entre União Brasil e o MDB, no plano nacional, com reflexos no estado, não haveria lugar para os bolsonaristas. Tanto o MDB como o União são contra a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A política, já dizia o ex-governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, é como as nuvens; você olha e está de um jeito, olha de novo e está de outro jeito. Então, tudo ou nada pode acontecer na reunião de amanhã.

VEM PARA DISPUTAR

NÃO TIREM a deputada Meire Serafim (União Brasil) da lista dos candidatos à Câmara Federal, com chance de se eleger. Quando ninguém esperava, foi a candidata a deputada mais votada da última e\leição para a ALEAC.

FRASE MARCANTE

“NÃO haveria deserto, se não fosse o grão de areia”. Máxima da sabedoria árabe.