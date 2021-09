Mara, a nova pedra no tabuleiro do governo

O EX-SENADOR Jorge Viana (foto) pode voltar a ter um papel de influência muito forte na política acreana. Hoje, fora do poder, não tem como ser incisivo na solução de demandas. Para que isso aconteça, basta que o Lula, que as pesquisas apontam como o preferido dos brasileiros para a disputa presidencial, seja o vencedor. Neste cenário, será o homem do Lula no Acre, saindo ou não vencedor da eleição para o Senado. Se o JV se eleger senador (tem que combinar com o eleitor), e com o Lula disparado na frente como provável futuro presidente, ele terá um papel de muita influência num eventual segundo turno para o governo estadual. Mas tudo isso fica no campo de uma hipótese, porque é muito cedo para saber quem ficará com a única vaga para o Senado; quem será o futuro presidente, e o futuro governador dos acreanos. É um quadro sobre o qual só se terá um perfil confiável do desfecho, com as pesquisas do segundo semestre de 2022. Não se pode prever resultados antes dos times entrarem em campo. O estádio só vai ser aberto no próximo ano. E, como ninguém tem bola de cristal, é aguardar.

NO JOGO DO PSD

A EX-DEPUTADA FEDERAL Antônia Lúcia não vai continuar no PL, que ficará com a deputada federal Mara Rocha. Antônia fez as pazes políticas com o grupo do Pastor Pedro Abreu, e deverá ser candidata a Federal pelo PSD.

CANDIDATOS

OS INTEGRANTES do Conselho Político do governo Gladson devem se desincompatibilizar dos cargos de diretores para serem candidatos a deputado: Élson Santiago, Nelson Sales, Jairo Carvalho; e Alysson Bestene, que será o vice do Gladson ou sairá a deputado federal.

NÃO É MAIS NOVIDADE

O que se deve levar em conta na recente pesquisa do Data-Folha, em que o Bolsonaro aparece novamente perdendo feio para o Lula é, que o presidente não é mais a novidade que foi na campanha que o elegeu. O desastre na condução da pandemia, tirou todo o encanto do novo.

NÃO DECIDE, MAS É UM NORTE

CLARO que, pesquisa a mais de um ano para a eleição não elege ninguém, mas é um norte negativo para alertar o Bolsonaro. Mas, há muita água a rolar debaixo da ponte.

PARA LEMBRAR AS VÍTIMAS

O PROJETO de construção de um Memorial para homenagear as vítimas de Covid-19, uma iniciativa do secretário estadual de desenvolvimento urbano e regional, Luiz Felipe Aragão, completa e marca da luta do governador Gladson Cameli contra a pandemia. Os nomes de todas as vítimas serão grafados na obra, no INTO.

CACIFE PARA PEDIR VOTOS

O DEPUTADO Daniel Zen (PT) tem cacife para pedir votos aos professores e pessoal de apoio da Educação na busca da reeleição. Ninguém mais do que ele defendeu a categoria na ALEAC. Os anais registram esta sua luta.

TERÇA DECISIVA

A PRÓXIMA terça-feira será decisiva para saber quem vai comandar no estado a fusão do DEM com o PSL. O deputado federal Alan Rick (DEM) e o deputado Antonio Pedro (DEM) vão para a reunião com a executiva do DEM, em Brasília, munidos das últimas pesquisas ao Senado.

DO OUTRO LADO, O BITTAR

NA OUTRA ponta da corda vai estar o senador Márcio Bittar (MDB), que recebeu convite para se filiar na fusão, mas deve exigir que a candidata ao Senado do grupo no estado seja a Márcia Bittar (MDB). O jogo é bruto.

RELAÇÃO INSTITUCIONAL

A RELAÇÃO do prefeito Mazinho (MDB) com o governador Gladson tem sido institucional, não há um sinal de que represente um acordo político. Mazinho vem reiterando que seu candidato ao governo é o Petecão.

FORA DO CENÁRIO

FIQUE com o senador Márcio Bittar (MDB) ou com o deputado federal Alan Rick (DEM) o comando da fusão DEM-PSL, implica em um ponto: não vai haver mais lugar para o vice-governador Major Rocha, que é filiado ao PSL.

OUTRO CENÁRIO

A FUSÃO é apenas um dos cenários que vai gerar um fato novo na política do estado para 2022; outros acontecimentos importantes vão mexer as pedras no tabuleiro. Portanto, é cedo paras se fazer previsões.

CHAPA ARRUMADA

SEM NINGUÉM com mandato, uma chapa que vai ficando bem arrumada para a disputa de vagas na ALEAC, no próximo ano, é a do PTB. A presidente Charlene Lima deve ser candidata a deputada federal.

SITUAÇÃO CÔMODA

AVALIANDO bem, a situação da senadora Mailza Gomes (PP) é cômoda, nesta guerra pela indicação do candidato do Senado no grupo palaciano. É a presidente do PP; tem apoio da executiva nacional e, obrigatoriamente, o governador Gladson, que é do PP, terá de conversar com ela. Ela só não será a candidata do PP, se não quiser.

MALAS PRONTAS

OS DEPUTADOS André da Farmácia, Marcos Cavalcante, Vagner Felipe e Pedro Longo, que não terão legenda nas siglas pelas quais foram eleitos, já estão sondando em que partidos vão se filiar em 2022, para disputarem a reeleição. Seus partidos de origem não aceitarão ninguém com mandato em suas chapas para a ALEAC.

ACABOU A FACILIDADE

COM O FIM das coligações proporcionais acabou a facilidade de vários partidos pequenos se coligarem para eleger deputado federal e deputado estadual.

COMO QUE POR ENCANTO

ACABARAM as críticas ao prefeito Tião Bocalon na Câmara Municipal, como num ato de magia. Sobraram na tribuna os vereadores Michelle Melo (DT) e Emerson Jarude (MDB). O que a ameaça de impeachment não faz!

ESPERA A FORMALIDADE

A INAUGURAÇÃO da nova sede do PL marca a chegada da deputada federal Mara Rocha (PSDB) no partido. A nova executiva foi montada por ela. A sua filiação só será em março de 2022, quando abrir janela de desfiliações.

MUDANÇA DE ROTA

UM ACORDO em que o prefeito de Marechal Taumaturgo, Isaac Piãnko, se afasta para ser candidato a deputado estadual em 2022; e o seu vice, que é do PP, viria para o PSD, está sendo costurado. Tudo chancelado pelo senador Sérgio Petecão (PSD).

UMA CHAPA QUE BRIGA POR TRÊS

JEFERSON PURURUCA, Heitor Junior, Leila Galvão, Eduardo Ribeiro, Lene Petecão, Rosana Nascimento, Zé do Posto (ex-vice-prefeito de Assis Brasil), Isaac Piãnko (prefeito de Marechal Taumaturgo), Ângela Helosman (vice-prefeita de Mâncio Lima), Lourival Marques (Louro), Esperidião Taxista, Vereador Rubem (Epitaciolândia) e, mais dois nomes que, por motivos políticos, só serão revelados em 2022. Esta chapa do PSD briga por três deputados, tranquilo! Anotem para conferir.

MAS NÃO DIVULGA…

TENHO escutado comentários pontuais positivos sobre o trabalho do prefeito Tião Bocalon nos bairros. Mas poucos ficam sabendo, por não massificar a divulgação.

FRASE MARCANTE

“Viva todos os dias como se fosse o último. Um dia você acertará.” (Luís Fernando Veríssimo).