Direção Nacional bate o martelo e define que PSB disputará a prefeitura com Jenilson

Agora é oficial. A direção nacional do PSB, decidiu que o partido terá que ter candidato a prefeito em Rio Branco, por ter um eleitorado acima de 200 mil votos. A comunicação foi feita em recente reunião em Brasília, com a presença do presidente nacional do PSB, César Messias. O ex-deputado Jenilson Leite (PSB) disse ontem ao BLOG estar disposto a enfrentar o desafio, mesmo sabendo que será difícil montar uma ampla aliança partidária, por os partidos já estarem comprometidos com outras candidaturas. “Quero apenas que me seja dada uma estrutura para tocar a campanha”, falou um entusiasmado Jenilson. Na última campanha para o Senado, Jenilson teve em Rio Branco pouco mais de 30 mil votos. Acha que isso é um trunfo que pode levar seu nome a polarizar na disputa da PMRB. Jenilson foi um parlamentar combativo quando esteve na ALEAC.

NÃO PODE SER MEDIDO

É irresponsável se dizer que a candidatura a prefeito do Alysson Bestene (PP), não vai decolar. É uma afirmação sem base científica. No meado da campanha, no próximo ano, é que vai se ter uma base para a aferição. Já vi muita candidatura que começou em baixa, polarizar no topo.

PESQUISAS MOSTRAM

A gestão da prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, no início do mandato, foi um desastre. Mas conseguiu se recuperar na opinião pública com uma série de ações. Na última pesquisa no município, ela já apareceu colada no seu principal adversário para prefeito, Gilson da Funerária, que vinha folgado na liderança das preferências.

PRECISA SER APURADA

A denúncia do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) de que há uma fraude com a participação de servidores do estado, com a transformação de funcionários temporários em efetivos para efeito de empréstimos consignados, não pode ficar só na tribuna da ALEAC, mas precisa ser apurada, porque é grave.

CALADO COMO RESPOSTA

A liderança do governo e a bancada de apoio na Casa se fechou em copas e deu o calado como resposta. É o velho ditado: quem cala, consente.

SOBROU PARA O BOLSONARO

O Relatório da CPI do 8 de Janeiro, aprovado por larga maioria, pede o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro e mais 60 apoiadores, entre eles vários generais, por crimes contra o regime democrático.

VOZ INDEPENDENTE

A vereadora Elzinha Mendonça (PSB) é a única voz independente na Câmara Municipal de Rio Branco. Não tem cargos na prefeitura. Quando denuncia a falta de quórum para abrir as sessões, mostra compromisso com o eleitor que a elegeu. No que é bom.

NÃO PODE SE QUEIMAR

Sem resquício de verdade a denúncia da deputada Michelle Melo (PDT) de ilegalidades praticadas pelo Delegado Henrique Maciel. Precisa checar as informações, para não ferir inocentes e para não perder a sua credibilidade.

CALCANHAR DE AQUILES

A matéria do jornalista Itaan Arruda no ac24horas, de que o Acre pode perder recursos milionários pela falta de projetos do governo estadual, é verdade. O Gladson não conseguiu montar uma equipe célere na elaboração de projetos. Um estado pobre como o Acre, não pode ter o luxo de perder dinheiro por incúria.

FOI PRECISO UM NOVATO

Foi preciso um deputado novato, que veio lá da pequena Manuel Urbano, para conseguir sensibilizar o governo de que ajudar o esporte é importante. Ponto para o deputado Tanízio de Sá (MDB), que conseguiu a liberação de 2 milhões de reais para ajudar os nossos clubes do futebol profissional.

AUSÊNCIA SENTIDA

Falando em esporte, o subsecretário estadual Carlão, no início da semana completou 20 dias fora do Acre. Não se sabe o motivo do seu sumiço.

LIDERA FOLGADO

As pesquisas isentas continuam a mostrar o candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), liderando folgado nas pesquisas, com o dobro do segundo colocado. Se vai manter o patamar durante a campanha, é outra conversa.

CAMPANHA É SOMA

Não conheço outra forma para ganhar uma eleição majoritária – seja para o Senado ou Prefeito – que não seja o de somar o maior número de partidos no bloco de apoio. É nesse contexto que é importante o senador Sérgio Petecão (PSD), numa aliança para o MDB ou PP. Não se cisca para fora.

JOGANDO TUDO

Dependendo da qualidade das casas e se for cumprida a promessa de construção de 1001 unidades populares num só dia, pelo prefeito Tião Bocalom, este poderá ter um plus na sua campanha para vender durante a busca da reeleição, no próximo ano. Bocalom joga tudo na cartada.

CARA DE SEGUNDO TURNO

A eleição de Rio Branco, pelo grande número de candidatos, está tomando a cara da decisão no segundo turno.

NÃO DEU CERTO

Quem tem conversado com o ex-senador Jorge Viana revela ter sentido que ele será candidato em 2026. Mas precisa construir aliados, aparecer como candidato de afogadilho de última hora, já mostrou que não deu certo na última derrota para o governo.

TIRANDO UM TEMPO

O BLOG vai tirar um tempo e só voltará a ser atualizado daqui há uma semana. Afinal, ninguém é de ferro.

FRASE MARCANTE

“Um político divide os seres humanos em duas classes: instrumentos e inimigos.” Friedrich Nietzsche.