Uma eleição plebiscitária vai marcar a disputa pela prefeitura do Juruá

Tudo caminha para que se tenha no próximo ano uma eleição plebiscitária para a prefeitura de Cruzeiro do Sul, entre os que apoiam e os que não apoiam a administração do prefeito Zequinha (PP). É que a oposição tende a só ter uma candidatura para a prefeitura, a da médica e ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB). Não se vislumbra outro nome que possa quebrar a polarização Zequinha-Jéssica. É uma eleição que tende a ser acirrada. Se a Jéssica é bem avaliada nas pesquisas; o prefeito Zequinha, por sua vez, disputará sentado no cofre da prefeitura, que no interior costuma ter um peso. É uma eleição para se ficar de olho pela importância do município de CZS ser o segundo maior colégio eleitoral do estado.

PONTO POSITIVO

O governador Gladson Cameli marcou um tento importante em distribuir ontem, em Xapuri, 520 títulos de regularização fundiária. O documento dá segurança jurídica para as famílias. E se até o fim do mandato concluir a ponte do município, ficará muito forte numa praça que já foi do PT. E terá fincada uma base para o Senado, em 2026.

GANHA E SE PERDE

Numa disputa partidária se ganha ou se perde. No tocante ao PP, o partido escolheu por aclamação o secretário Alysson Bestene, como seu pré-candidato a prefeito de Rio Branco. Numa disputa para prefeito, o diretório municipal é o fórum de decisão final.

DISPUTA EM DESVANTAGEM

A prefeita de Tarauacá, Néia (PDT), deve disputar a reeleição numa situação de desvantagem. As pesquisas vêm apontando como amplo favorito o médico Rodrigo Damasceno (PODEMOS).

NOVA OPOSIÇÃO

Pelo discurso último da deputada Michelle Melo (PDT), com críticas pesadas ao governo Gladson, feitas da tribuna da ALEAC, tudo indica que a oposição ganhou nova integrante.

PRONTO PARA GUERRA

O deputado Jenilson Leite (PSB) reafirmou ontem ao BLOG a sua disposição de disputar a prefeitura de Rio Branco, no próximo ano. O PSB nacional quer o partido com candidatos próprios a prefeito, nas capitais. E, ele topa a guerra.

JV ESTÁ EM OUTRA

A oposição esqueça que o Jorge Viana tenha uma participação para valer na eleição municipal. A derrota para o governo foi um balde de água fria na sua tentativa de voltar ao poder. Também, não engoliu a saída do Marcus Alexandre do PT para o MDB. No comando da APEX, o JV só quer saber de estar no exterior, curtindo as mordomias do cargo.

FAVORECE A IMAGEM

A decisão por unanimidade da ALEAC de prorrogar a validade do concurso da Polícia Civil, só favoreceu a imagem do Gladson, que passa uma imagem de que cumpre os compromissos. Foi um compromisso assumido por ele na campanha. Todos do Cadastro de Reserva da PM já foram chamados, o que permitirá ao governo quando vagas surgirem, fazer convocações, até o final do prazo.

O INIMIGO MORA AO LADO

O deputado Afonso Fernandes (PL) se cuide, tem gente de olho grande vidrado na perda do contrato da Red Pontes, para pegar os contratos da empresa na Saúde. O inimigo mora ao lado, na própria bancada da base do governo na ALEAC.

VAI AVALIAR BEM

O silêncio do deputado federal Ulysses Araújo (UB) sobre disputar a PMRB em 2024, segue o ditado de que o gato escaldado tem medo de água fria. Com o Bolsonaro no auge da popularidade da primeira disputa da presidência, Ulysses se apresentou e disputou o governo como seu candidato e teve uma votação pífia. É outra eleição, outro cenário, mas nunca é demais esperar o que dirão as pesquisas do próximo ano.

OS VALENTES SUMIRAM

Seja na CPI do golpismo seja nos depoimentos no STF, os bolsonaristas que posavam de valentes, que depredaram as sedes dos três poderes sonhando com um golpe militar viraram cordeirinhos nos depoimentos. Em tempo: o ministro Alexandre de Moraes meteu essa semana a caneta em nova leva do julgamento dos golpistas, com condenações que vão dos 12 aos 17 anos de cadeia.

NÃO VÃO EXPULSAR

O BLOG tem informação de que o prefeito Tião Bocalom não será expulso do PP. Seus adversários simplesmente não lhe darão legenda para disputar a reeleição. Foi o que ouvi ontem de uma alta fonte do PP.

PESQUISA NO FORNO

Pesquisa sobre as eleições na capital e em Brasiléia, está no forno para começar em breve. O contratante quer balizar como estão as candidaturas a prefeitos nos dois municípios.

DERRUBAR OU LEVANTAR

As pesquisas que vão começar a dar o tom das campanhas municipais e sobre o potencial dos candidatos a prefeitos, serão as que virão depois do carnaval, que é quando as disputas começam a esquentar para valer.

NADA COM O NADA

A aliança tentada do PSB com a Rede Sustentabilidade vai juntar o nada com o nada, em termos de estrutura partidária. Tanto o PSB como o Rede, não têm bases que possam sustentar uma candidatura a prefeito de Rio Branco.

CHAPA DA MORTE

Basta dar uma olhada para os nomes que devem disputar vagas na Câmara Municipal de Rio Branco, para se dizer que pelos candidatos fortes que estão na sigla, a chapa do PP será a chapa da morte.

RODA VIVA DA POLÍTICA

O PT vem fazendo uma conclamação para novas filiações, e conseguir formar uma chapa de candidatos a vereadores na capital. Quando estava no poder se formavam filas para conseguir uma vaga na chapa do PT.

MINORU E SEU SECADOR

Claro que vai dizer que não é nada disso. Mas o professor Minoru Kinpara está com o secador ligado para que nenhuma candidatura do PP decole, e ele venha a ser chamado como Plano B para a disputa da PMRB.

NÃO CHAMEM OS DOIS

Não chamem o professor Carlos Coelho e a vice-prefeita Marfisa Galvão para o mesmo tacacá, um dos dois poderá sair sapecado. Coelho retirou a sua pré-candidatura de vice pretendida para a chapa do Marcus Alexandre (MDB), e diz que vai ficar apenas como filiado do PSD. A chapa está quente pelas bandas da Tenda Amarela do PSD.

SEM ENTENDER NADA

Coelho disse ao Blog não ver motivo pela campanha que alas do PSD movem contra ele. “Só coloquei meu nome como opção para ser vice do Marcus, depois que a Marfisa me disse que seria candidata a vereadora”, revela Carlos Coelho.

MULHER DE FIBRA

A ministra Rosa Weber se despediu do STF e vai para a aposentadoria. O fato de não deixar florescer o golpismo perpetrado pelo bolsonarismo, muito se deve aos seus votos firmes.

DESAFIO DO JARUDE

O deputado Emerson Jarude (NOVO) não terá só o desafio de fazer decolar a sua candidatura a prefeito de Rio Branco, mas o de tocar uma campanha majoritária por um partido com estrutura zero na capital

FRASE MARCANTE

“Falar a verdade com a intenção de ferir é pior do que enganar ou mentir”. Ditado alemão.