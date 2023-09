“Tentaram me comprar para ficar calada, mas não me vendo”, revela Michelle 

Num discurso duro, com uma conduta de oposição, com ataques duros ao governo, a ex-líder do governo, deputada Michelle Melo (PDT), foto, acusou ontem o governo Gladson e seus secretários de não terem nenhum respeito pela base governista na ALEAC e de não terem palavra. “Querem fazer dos deputados um puxadinho do governo, e isso nunca aceitei,” disse em tom de protesto.

A parlamentar apontou o dedo ainda contra assessores do governo, aos quais acusou de covardes que tramaram todo tempo contra o seu trabalho na liderança do governo. Ela prometeu revelar na próxima ida à tribuna dar nome aos bois, citando nomes na sessão de amanhã (19), quarta-feira. Michelle acusou ainda o governo de não ter respeito e se relacionar mal com a sua base na ALEAC. “Tentaram me difamar de forma covarde, mas não vou me calar. Tentaram me comprar, mas não estou colocada para venda. O que falta no governo é cumprir a palavra”, atacou Michelle.

Nenhum integrante da base de apoio ao Gladson foi para a tribuna para defender o governo, mesmo sendo amplamente majoritária. O líder do governo, deputado Manoel Moraes (PP), não foi visto no plenário durante a fala da parlamentar. Pelo teor do seu discurso de ontem, a Michelle saiu da base do governo na ALEAC.

SEM FIRULA

Sobre a questão dos deputados do PSD, Eduardo Ribeiro e Pablo Bregense, na verdade, estão num dilema: são da base do governo e o candidato a prefeito de Rio Branco do PSD tende a ser o Marcus Alexandre (MDB). E não há muito a se falar sobre isso, ou vão apoiar o candidato a prefeito do partido, ou o candidato do governo. São de maior e livres para escolher o lado que bem entenderem.

NENHUM PROBLEMA

O deputado Eduardo Ribeiro (PSD) disse ontem ao BLOG não ter nenhum problema com o partido, e não foi na reunião com o MDB porque era um ato da direção-regional, e ele é da municipal. Reiterou que a decisão do partido sobre quem vai apoiar só acontecerá no próximo ano.

MDB SAIU FRUSTRADO

Conversei ontem com um dirigente do PMDB e me disse estar frustrado com a reunião do último sábado com o PSD, de onde esperava sair com o apoio do PSD declarado ao Marcus Alexandre (MDB), e não saiu um gesto concreto, oficial.

SINUCA DE BICO

O PSD é de fundamental importância para a caminhada do MDB no rumo da prefeitura de Rio Branco. Sem o PSD, o vice teria que vir do PT ou PCdoB, ambos desgastados politicamente. Isso só reforçaria o discurso dos adversários de que ele não se desgrudou do PT e usa o MDB como instrumento.

IMPORTANTE PARA O PP

O PSD, também, é tão importante para PP, como para o MDB. É que, se o PP conseguir levar o senador Sérgio Petecão (PSD) e seu partido para apoiar a candidatura do Alysson Bestene (PP), deixa o MDB sem um aliado importante e de centro.

CONTINUARÁ BRIGANDO

Uma fonte confiável ligada ao prefeito Tião Bocalom revelou ontem que, não será acatada a decisão do PP da próxima sexta-feira, que oficializa o secretário Alysson Bestene como o pré-candidato do partido para a PMRB, e que o prefeito continuará na sigla. A sua aposta é aparecer nas pesquisas na frente do Alysson, para lhe dar um discurso de ser o candidato. O angu vai continuar.

OPOSIÇÃO PARA VALER

Pelo duro discurso de ontem na ALEAC da deputada Michelle Melo (PDT) contra o governo, foi um sinal claro que rompeu todos os laços com o governo do Gladson.

GRANDE INTERROGAÇÃO

No fim do seu discurso de ontem deixou uma grande interrogação para o seu próximo pronunciamento, quando pretende revelar os nomes dos secretários que agiram “de forma covarde” para lhe desgastar como líder do governo.

VERGONHA DE TODOS NÓS

Continua um quadro vergonhoso em frente da ALEAC, com mulheres, crianças, idosos, acampadas em situação insalubre, sem uma ação dos parlamentares para cessar a situação vexatória e desumana para com essas famílias. Cadê a turma dos Direitos Humanos, que só aparece para condenar policiais e defender bandidos? O governo do Gladson já lavou as mãos. A secretaria de Ação Social virou um enfeite e omissa. O quadro é uma vergonha para todos que passam pelo local. E, enquanto isso, que venham novas viagens de veraneio pelo exterior com uma legião de aspones.

EMPREGADOS E PASSANDO FOME

A fome também está batendo na porta dos servidores terceirizados. Segundo o deputado Afonso Fernandes (PL) o governo faz pouco caso do assunto, não paga as empresas desde julho, o que cria um quadro surreal, você está empregado mas passa necessidade porque não recebe. As empresas estão trabalhando com valores do contrato defasados e com atraso.

CARA DE PAISAGEM

O atraso dos terceirizados também repercutiu num discurso do deputado Fagner Calegário (PODEMOS), para quem o governo não cumpre com o prometido ao não pagar em dias. “Tem família passando fome”, denunciou Calegário.

NADA RESOLVE

Pelo que tenho visto, o Gladson praticamente entregou o governo para a vice-governadora Mailza Assis, que não se mexe para resolver os problemas dos terceirizados e das famílias. Justas, pois, as reclamações dos terceirizados e acampados em frente da ALEAC. E sem luz no fim do túnel.

O MILAGRE ACONTECEU

O deputado Tanízio de Sá (MDB), que lutou pela causa, anunciou ontem que o governo vai liberar dia 29 próximo, 2 milhões de reais para serem usados pelos clubes profissionais do estado. O Tanízio não é santo, mas fez um milagre. Poderia fazer outro milagre, pegar a causa da recuperação do estádio Arena da Floresta, abandonado, onde há mais de 2 anos não sedia jogos. Foi destruído sendo cedido para jogos de peladas.

NICOLAU JUNIOR

O deputado Nicolau Junior (PP) tem todo o direito de querer ser candidato ao governo em 2026. É leal ao Gladson, foi o deputado estadual mais votado do estado, e é uma liderança emergente.

FRASE MARCANTE

“Quem mente a favor de uma pessoa será capaz de mentir contra ela”. Ditado bósnio.