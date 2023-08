As mulheres pedem passagem 

O eleitorado feminino sempre foi majoritário no estado. Por isso, não se justifica, que numa disputa da prefeitura de Rio Branco, não tenha uma mulher numa chapa majoritária. Mas esse tabu começa a ser quebrado com a médica cardiologista Rejane Veloso (sem partido), se colocando como uma alternativa para figurar na chapa do secretário Alysson Bestene (PP), como candidata a vice-prefeita, com o qual tem conversa marcada para discutir o assunto. Também tem convite do governador Gladson para se filiar ao PP. Ao BLOG, Rejane confirmou ontem estar em tratativas para ser candidata a vice, por achar que pode colaborar com o processo político com novas ideias. Ela foi a coordenadora da campanha do marido Eduardo Veloso (PP) a deputado federal, na última eleição. Citou ter o apoio de sindicatos ligados à secretaria de Saúde para entrar na jornada. Embora não haja a confirmação de que será a escolhida, mas, ela é a primeira mulher a colocar o seu nome como opção numa chapa majoritária. As conversas vão definir.

CARTA-BRANCA

O BLOG tem a informação de que, o que pesou para o Marcus Alexandre entrar no MDB foi a direção-regional ter lhe dado carta-branca para fazer composições políticas, e montar a campanha ao seu estilo. E é o que vai acontecer ao longo do processo político.

VEM PESQUISA

Pesquisa foi encomendada de um instituto de fora por um órgão de comunicação da capital, sobre as disputas das prefeituras de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Vai pontuar as preferências do momento.

ATÉ SEU ZECA SABIA

Divulguei no BLOG quando a aberração foi aprovada na ALEAC, que seria derrubada na justiça. Me refiro ao projeto maluco que permitia ao governo criar cargos de confiança sem a aprovação dos deputados. Pois bem, foi a matéria em pauta ser votada no Tribunal de Justiça, e derrubada pela unanimidade dos votos. O projeto do governo acabava com o direito dos deputados legislarem. E assim era melhor fechar. A ação que acabou com a festa foi impetrada pelo PCdoB.

NÃO PODEM VOTAR CEGAMENTE

Os deputados precisam ler antes os projetos do governo que vão votar, para não ficarem terem as suas decisões invalidadas pela justiça por inconstitucionalidade. Fica feio para quem foi votado para fazer leis.

IMPRESSIONANTE

É impressionante como o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) faz a minoritária oposição aparecer na ALEAC, como se fosse majoritária.

NO MÍNIMO

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) foi seminarista, estudava para ser Padre, mas acabou desistindo. Se Padre fosse, com seu papo de derrubar avião, viraria Cardeal rápido ou no mínimo presidente do Banco do Vaticano.

APRESENTAÇÃO OFICIAL

O MDB prepara para dia 15 próximo, pela manhã, uma festa na sede do MDB para apresentação oficial do Marcus Alexandre como o candidato do partido a prefeito de Rio Branco. Após o evento haverá uma coletiva à imprensa.

O PROBLEMA É O PREÇO

Ter maior número de vôo para o Acre, já é um alento se esse movimento de políticos conseguir. Mas a pedra principal é o alto preço das passagens para o estado, sem o que é como chover no molhado.

AJUDA A DERROTAR

No atual momento do PT na capital, o partido pode não eleger um prefeito dos seus quadros, mas pode ajudar a derrotar um candidato do seu campo se cruzar os braços. Por isso não creio no PT fora da campanha do Marcus Alexandre. Ninguém ganha eleição de véspera.

É NÃO CONHECER OS POLÍTICOS

Os bolsonaristas projetavam que o Lula não conseguiria governar, por a maioria eleita dos congressistas ser de direita e do centrão. O Lula e o presidente da Câmara Federal, Artur Lyra, se tornaram amiguinhos, e o PT passou a aprovar o que quer no parlamento. É não conhecer o Lula e os políticos! Os cargos no poder é que abrem as portas do Congresso.

DEPOIS DO CARNAVAL

O senador Sérgio Petecão (PSD) disse ontem que não toma nenhuma decisão sobre a posição do partido na eleição para prefeito, antes do final do carnaval do próximo ano. Quer ver antes como as candidaturas estarão posicionadas.

QUADRO INDEFINIDO

Ao não ser apressado sobre quem vai apoiar para prefeito de Rio Branco o senador Sérgio Petecão (PSD) está certo. Ainda não se sabe quem de fato será candidato à PMRB, ou quem está apenas fazendo jogo de cena.

ÚLTIMO EXEMPLO

O último exemplo que o Lula já tem força no parlamento para falar grosso, foi este último ato, onde com a ajuda do centrãor implodiu a CPI do MST, mudando os deputados da sua composição para nomes não radicais de direita, numa manobra que acabou com a dor de cabeça do governo.

TEMPO DE VALIDADE

A fonte é confiável. A deputada federal Socorro Neri (PP) pode ser chamada para ser candidata a prefeita, caso a candidatura do secretário Alysson Bestene (PP) não decolar, nas pesquisas que virão. Mas antes vão dar todas as condições para o Alysson se mostrar viável. É bom então ficar de olho nas pesquisas.

MARQUETEIRO CONTRATADO

O prefeito Tião Bocalom escolheu um marqueteiro de fora para tocar a campanha da sua reeleição. Ele já esteve visitando os órgãos de comunicação. Zeca é o seu nome. A saber se o Bocalom vai aceitar receber palpites sobre o rumo da sua campanha. Nada de anormal a contratação, cada candidato tem o seu marqueteiro.

NÃO É O MELHOR CAMINHO

Seja em qualquer situação, mesmo tendo ou não razão, não é o melhor caminho para um secretário municipal radicalizar contra a categoria dos professores municipais. O diálogo cabe sempre. E o confronto só causa desgaste para quem se encontra no poder. Os professores são uma força eleitoral poderosa.

AMASSARAM O “MALVADÃO”

A noite de ontem foi um choro na cidade, com o Flamengo fora da Libertadores para o medíocre time do Olímpia. Amassaram o “malvadão”.

FRASE MARCANTE

