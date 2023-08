Com Marcus no MDB, Petecão passa a ser o noivo cobiçado

Com a filiação acontecida ontem em Brasília do ex-prefeito Marcus Alexandre no MDB, com as presenças de dirigentes nacionais e regionais do partido, a grande pergunta política que está na mesa para ser respondida, é se mesmo o PSD sendo preterido na

escolha do Marcus do MDB para disputar a prefeitura de Rio Branco, o PSD o apoiará.

O BLOG tem informação que aconteceu uma conversa entre ambos, na qual foi dada a garantia de parceria política com Petecão, caso Marcus se eleja prefeito. A outra possibilidade de aliança do PSD é a candidatura do Alysson Bestene (PP), mas isso passaria por uma conversa com o governador Gladson Cameli. Apoiar a candidatura a prefeito do deputado federal Ulysses Araújo (UB), estaria descartada por questões ideológicas. Também, se juntar de novo com o prefeito Bocalom, está fora de foco.

O PSD vai com quem para a eleição da PMRB do próximo ano? Com a palavra, o senador Sérgio Petecão (PSD).

É UMA MÃE DA IMPUNIDADE

Nada é mais repudiado pela sociedade e pelas forças policiais que o instituto da Audiência de Custódia. A liberalidade que aconteceu com o caso da EXPOACRE, já se tornou corriqueira. É a mãe da impunidade.

CANTIGA DE GRILO

Louve-se a boa vontade dos deputados estaduais em buscar um instrumento para aumentar o número dos vôos e baixar o preço das passagens áreas para o Acre. Essa cantiga de grilo escuto em todas as legislaturas e sem nenhum sucesso.

LIVRO DAS BOAS VONTADES

Acompanhei com comentários a luta travada pelo deputado federal Alan Rick (UB) para pôr um fim neste assalto do preço das passagens para o Acre. As companhias aéreas fizeram ouvidos de mercador. Essa iniciativa de irem debater o assunto junto ao ministério do setor, também, ficará no livro das boas vontades. Uma pena.

PERGUNTA NÃO É DISCURSO

Alguns colegas na sessão de ontem, antes das perguntas sobre o assunto das passagens, fizeram verdadeiros discursos. Perguntas devem ser concisas e curtas. É do bom manual.

O VOTO É NAS IDEIAS

Acho fora de qualquer razoabilidade se votar ou deixar de votar num candidato a prefeito ou a governador, porque este tem esse ou aquele pensamento ideológico. Passo longe do chamado “voto gado”. Voto sempre num candidato com qualificação profissional e cujos projetos possam beneficiar a coletividade.

LUTA PELA RESSOCIALIZAÇÃO

Parece que a luta do advogado criminalista Romano Gouveia não foi em vão, por uma modelo que leve à ressocialização dos presos. O Judiciário já discute sobre a implantação de uma associação de proteção e assistência aos condenados, para se criar mecanismos profissionais, para que quando cumprirem as penas não voltem a delinquir. Hoje, o sistema penitenciário é a universidade do crime. O cara entra como ladrão de galinha e sai como bandido perigoso.

CAMINHO ERRADO, PREFEITO!

Chega a informação de que o SINTEAC vai entrar com Mandado de Segurança contra a prefeitura de Porto Walter, pela perseguição do prefeito aos professores grevistas. Estaria supostamente transferindo professores da zona urbana para a rural, como castigo. Caminho errado, prefeito! No meio do caminho para barrar arbitrariedades tem a justiça.

MDB TEM CANDIDATO

Em Brasília, não ficou só na filiação do ex-prefeito Marcus Alexandre no MDB. Foi feito um acordo entre o deputado Tanízio de Sá (MDB) e o deputado federal Gerlen Diniz (PP), para apoiarem a candidatura do vereador Elvis Dany (MDB) a prefeito de Sena Madureira. Tudo caminha para uma eleição muito disputada em Sena Madureira, no próximo ano.

NÃO SERÁ FÁCIL

Mesmo com a aliança não será fácil derrotar o prefeito Mazinho Serafim e o seu candidato a prefeito, no próximo ano. Mas eleição é eleição, tudo pode acontecer. O certo é que será uma parada dura para os dois lados.

ERA MAIS QUE ESPERADO

A saída da ex-deputada federal Aos irmãos Rocha vão restar duas opções para a eleição do próximo ano, a de ambos apoiarem o prefeito Bocalom ou o deputado federal Ulysses Araújo (UB) por serem também bolsonaristas.

CENTRO ONCOLÓGICO

É positiva a luta do deputado Clodoaldo Rodrigues (REPUBLICANOS), para que o governo construa um Centro Oncológico, em Cruzeiro do Sul. Evitaria os pacientes terem de se deslocar a Rio Branco.

FRASE MARCANTE

“Os jovens vão aos bandos; os adultos, aos pares; os idosos, sozinhos”. Ditado sueco.