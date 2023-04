Falta uma pedra no tabuleiro

Os comentários sobre a disputa pela prefeitura de Rio Branco, no próximo ano estão sendo centradas apenas nos nomes do prefeito Tião Bocalom e do ex-prefeito Marcus Alexandre, como se fossem os únicos capazes de vencer a eleição. Estão esquecendo de uma terceira pedra neste tabuleiro político, a da deputada federal mais votada na última eleição, a professora Socorro Neri. Socorro, que tem tanta chance de ganhar a eleição municipal como ambos. Saiu da prefeitura muito bem avaliada, o que se refletiu no contexto que a levou a liderar a votação para a Câmara Federal. É um nome que não se pode acusar de ter cometido um ilícito durante a sua administração. Se de fato for candidata a prefeita da capital em 2024, com certeza estará no jogo como uma candidatura competitiva.

VAI SER UMA LAVAGEM

Numa CPMI se pode quebrar sigilos telefônicos e financeiros. É neste cenário que a porca vai torcer o rabo para o grupo do ex-presidente Bolsonaro. Se ficará sabendo quem financiou e insuflou o ato de banditismo nos três poderes. O que podia parecer uma grande jogada do bolsonarismo, tende a acabar como um tiro no pé para a turma.

GRANDE INTERROGAÇÃO

O prefeito Tião Bocalom marcou para hoje uma coletiva para anunciar as trocas de secretários, inclusive, a que era ocupada pela vice-prefeita Marfisa Galvão. Se ela vai, é outra história.

O QUE É O PODER

Aliados que circularam como ocupantes de cargos do gabinete do senador Sérgio Petecão (PSD) desde que ainda era deputado estadual, estão correndo para os braços do prefeito Tião Bocalom para não serem demitidos, jurando amor eterno ao Boca. É a história do, o meu pirão, primeiro.

BOA ESCOLHA

A ida do João Paulo Bittar para comandar a Fundação Garibaldi Brasil foi uma boa escolha do prefeito Tião Bocalom. É um jovem preparado e pode fazer um bom trabalho. Pesou na sua escolha a competência.

PRIMEIRA MISSÃO

O futuro presidente do PT, Daniel Zen, terá como uma primeira missão pacificar as relações entre o PT e o PSB, que estiveram em palanques separados nas últimas eleições municipal e estadual. Principalmente, com o ex-deputado Jenilson Leite.

APROVEITANDO BEM

Quem vem aproveitando bem o espaço que o governador Gladson está lhe dando é a vice-governadora Mailza Gomes, que fica direto na mídia e vai se tornando ainda mais conhecida em áreas que não transitava.Está na mídia como nunca esteve.

PASSA PELO CLODOALDO

A eleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul, também, passa pelo deputado Clodoaldo Rodrigues (Republicanos), que pode indicar um vice em qualquer uma das chapas que estará na disputa do próximo ano. Foi o mais votado no município.

NÃO DEFINIU

Pelo menos, oficialmente, o prefeito Kieffer, de Feijó, ainda não decidiu o nome que vai apoiar para a sua sucessão. Kieffer não poderá disputar a reeleição.

NÃO MEXE NA POPULARIDADE

Mesmo acumulando muitas pautas negativas ao longo da sua administração, ainda assim a popularidade do governador Gladson não desaba. Não tem explicação na política, talvez, na sociologia.

QUALQUER CENÁRIO

Até adversários reconhecem que seja qual for o candidato a prefeito de Brasiléia a ser lançado pela prefeita Fernanda Hassem, será competitivo.

SUMIU DO MAPA

Quem sumiu do mapa regional foi o ex-senador Jorge Viana, que resume as suas reuniões quando vem, raramente, ao Acre, a encontros com a ala mais restrita do seu grupo.

NÃO ACREDITA

Se os cabeças brancas do MDB procuram o Marcus Alexandre para se filiar e ser o candidato do partido, é porque não acreditam na candidatura do deputado Emerson Jarude (MDB) à PMRB. Simples.

COMENTÁRIO DE ADVERSÁRIOS

Perguntei ontem a um político que é adversário antigo do ex-prefeito Vagner Sales, sobre o potencial da Jéssica Sales (MDB) para uma candidatura a prefeita de Cruzeiro do Sul. Resposta: “Vou torcer pela sua derrota, mas será muito difícil lhe derrotar”.

DOIS FAVORITOS

Dois nomes que se apresentam como favoritos a prefeito: Jerry Correia, em Assis Brasil; e Rodrigo Damasceno, em Tarauacá. Voz correntes nestes municípios.

NÃO SE FALA MAIS

Não vai demorar muito e não se fala mais na alagação e os seus problemas. No próximo ano tudo pode se repetir de novo, num eterno enxugar de gelo.

FRASE MARCANTE

“A água é mais limpa perto da fonte”. Ditado italiano.