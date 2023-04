Jarude anuncia ao MDB, candidatura à prefeitura

AS águas do Rio Acre e do igarapé São Francisco começam a baixar e, em poucos dias, a tendência é acabar mais uma alagação em Rio Branco. Embora sem um comando para centralizar todas as ações de atendimento, o que se viu foi um engajamento individual grande por parte de vários setores da sociedade para atender as vítimas das enchentes.

A fase mais aguda vai começar depois que as águas baixarem de vez. As famílias perderam tudo. Vão ter que reconstruir seus imóveis, um inferno que se repete e com a passividade dos governantes que passaram e quem está no Palácio Rio Branco. Sem colocar em prática um plano que combata os conhecidos pontos de alagamento do Igarapé São Francisco, por exemplo, é provável que no próximo ano possamos estar assistindo o mesmo filme de destruição e do poder público entregando sacolões.

O tal de Projeto de Revitalização do São Francisco foi mais uma das muitas promessas políticas. Ou se tomam medidas sérias, ou no inverno do próximo ano vai se repetir o mesmo desastre ambiental. Construir viadutos, não é prioridade. Não cansaram de enxugar gelo, senhores que estão no poder? O povo cansou.

RANÇO AUTORITÁRIO

A bancada de apoio ao governo é majoritária na ALEAC, aprova o que bem quiser. Por isso, não se justifica o ranço autoritário da assessoria governamental de querer legislar por decretos, pisando na competência do parlamento. O grave é que apenas os deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Emerson Jarude (MDB) protestam contra o abuso. Os demais, calados, assistem a usurpação.

CASA DO AMÉM E SIM SENHOR

O que justifica a existência do Legislativo como Poder independente, é ser um fórum de debates na elaboração e apreciação de projetos e leis. Se fica tolhido, vira a Casa do Amém e Sim Senhor.

FORA DE ESQUADRO

É para agravar, em plena alagação do Rio Acre e Igarapé São Francisco, os assessores do Gladson o levam a legislar por decretos sobre medidas que vão aumentar itens como cimento e tijolos, que serão necessários para a recuperar os danos nos imóveis das áreas inundadas.

O CLIMA AZEDOU

O CLIMA está azedo entre o coordenador da bancada federal do estado, senador Alan Rick (UB), e o senador Sérgio Petecão (PSD). Alega Alan que uniu a bancada, foram aos ministérios na busca de recursos para o estado e municípios por conta da alagação; e o senador Petecão foi por trás com o dirigente da APEX Jorge Viana, nos mesmos ministérios, para fazer os mesmos pedidos e saírem como os pais das crianças na liberação das verbas. Não convidem Alan e Petecão para o mesmo tacacá, alguém poderá sair queimado.

NÃO É PARA AMANHÃ

OS anúncios pelo governo e prefeitos de construção de casas populares, não devem ser ações para se concluírem num curto espaço de tempo. Da intenção, projeto, liberação da verba, licitação, vai para mais de um ano até a execução.

FORA DO RADAR

A secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, mandou postagem para esclarecer, que: não é candidata a prefeita, nunca pensou nisso, e que sua meta é continuar ajudando a gestão do prefeito Bocalom, que terá seu apoio total à reeleição. Fica feito o devido registro.

FALANDO DE ELEIÇÃO

E, como um assunto puxa o outro, conversei ontem com importante figura da oposição, que me garantiu estar certa a candidatura do Marcus Alexandre a prefeito de Rio Branco. Revelou que conversas já aconteceram com o PSD, MDB, e que a meta é formar uma frente ampla de partidos.

CONSELHO FOI DADO

PERGUNTEI por qual partido será essa possível candidatura do Marcus Alexandre, e ouvi como resposta: “Lhe aconselhei que não seja pelo PT”.

DEBATE ELEVA OU LIQUIDA

TENHO acompanhado alguns debates do Ministro da Justiça, Flávio Dino, com parlamentares da oposição, e desmontou um por um, com argumentos sólidos. O que se notou, foi o preparo do ministro e o despreparo dos adversários.

CASO PATOLÓGICO

A ALA radical do bolsonarismo continua alienada de que Bolsonaro não perdeu a eleição, mas foi roubado. Égua! Isso virou um caso patológico, só pode ser doença, não tem outra explicação.

AINDA BEM

O comando do Corpo de Bombeiros não levou em frente em formalizar a compra de merendas, onde um item como um sanduiche X-Tudo aparecia cotado em 70 reais. Fez bem. Ia virar escândalo.

TODO ENVOLVIDO

O PROCURADOR Danilo Lovisaro tirou o MP dos gabinetes e colocou direto no atendimento aos desabrigados pela alagação. Deve-se registrar.

A CADA FLASH, A MAILZA ESTÁ LÁ

QUEM mais tem aparecido na imprensa nesse período de alagação, é a vice-governadora Mailza Gomes. Tem ido a todos os abrigos e sempre acompanhada de um batalhão de fotógrafos e cinegrafistas. A cada flash, ela aparece deslumbrante para as lentes. Foca 2026.

A MELHOR E A MAIS MAL AVALIADA

PESQUISA do instituto DATA-CONTROL registrou a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, como sendo a com a melhor avaliação entre os gestores municipais; com 50.6 por cento de aprovação na soma de Ótimo e Bom. A que tem a pior avaliação é a prefeita de Tarauacá, Néia, com 16.9 por cento de aprovação de Ótimo e Bom, e 50.7 por cento de Ruim e Péssimo. O DATA-CONTROL sempre acerta.

EXTENSIVO A TODOS

A prefeitura de Sena Madureira foi obrigada por determinação judicial a acabar com todos os funcionários provisórios e fazer concurso público para o preenchimento de vagas. Isso deveria ser extensivo a todas as demais prefeituras, com ações correspondentes do MP. Acabaria com a precarização no serviço público.

MOEDA DE TROCA

NÃO tem santo ou santa nesta história. Todos os prefeitos usaram a contratação de funcionários provisórios durante a campanha, como um curral eleitoral para garantir votos às suas candidaturas.

NÃO DECEPCIONOU

QUEM vem surpreendendo dentro dos seus limites, é o deputado Tanízio de Sá (MDB), que sempre ocupa a tribuna para reivindicar pautas positivas. Pelo menos, ele não integra a bancada dos mudos ou quase mudos da ALEAC.

NÃO QUER DIZER NADA

O fato do governador Gldson Cameli aparecer bem avaliado na pesquisa do DATA-CONTROL, não o tira do inferno astral jurídico pelo qual passa na Operação Ptolomeu, com graves acusações de supostas práticas de irregularidades por ele e assessores. É uma situação muito delicada, não adianta falar ao contrário só para ser agradável.

UMA BOA CAUSA

A deputada federal Socorro Neri (PP) passou a integrar na Câmara Federal o grupo parlamentar que quer reforçar a defesa da Amazônia. A agenda principal é a preservação ambiental. Boa causa.

PL FORTE

O deputado Afonso Fernandes (PL) trabalha para ser o próximo presidente do diretório municipal do PL, para formar uma chapa forte na disputa de vagas na Câmara Municipal de Rio Branco.

VAMOS DEIXAR DE ENGANAR

NENHUM deputado estadual, federal ou senador têm força jurídica ou outro tipo de influência para baixar o preço das passagens. O preço alto ou baixo é regulado pelo mercado, não pela política. Vamos deixar de criar falsas expectativas que os preços vão cair.

EX É EX

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, sentou ontem no banco dos réus. Ex não é nada, apenas uma lembrança do poder. O mesmo inferno astral vai passar o Bolsonaro na justiça eleitoral, onde pode acabar inelegível.

NÃO TURBINEM!

Não se soma na tabela de uma pesquisa o Ótimo e Bom ao Regular. Somar é turbinar ficticiamente um resultado. É só acompanhar as divulgações de pesquisas pelos grandes órgãos de comunicação, onde a soma não é feita.

FRASE MARCANTE

“A criança diz o que faz, o velho diz o que fez e o idiota o que vai fazer”. Barão de Itararé.