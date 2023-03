Uma novela de capítulos repetidos 

QUEM pensou que ia ficar no barato a briga entre o ex-senador Jorge Viana (PT) – atual diretor da APEX- e o presidente regional do PT, Cesário Braga, por conta do veto feito por Viana contra a indicação de Braga para a superintendência regional do INCRA, quebrou a cara. O debate interno está acirrado e dividido sobre o episódio. Defensores da nomeação de Cesário Braga ao INCRA enviaram uma nota à direção nacional do PT protestando contra a decisão autoritária de Jorge Viana, sem consultar o partido. A não ser pelo fato do Jorge Viana não ter simpatia por Cesário Braga, nenhum outro motivo foi alegado para o veto. “Tenho direito de saber”, diz Cesário.

JV fez ouvido de mouco e não deu ainda uma palavra sobre o assunto, mesmo procurado. A Nota dos defensores do Cesário, esquentou a chapa: “Os que abaixo subscrevem vêm por meio desta, apoiar a indicação do companheiro Cesário Campelo Braga para a Superintendência do INCRA no Acre. Cesário tem respaldo com a militância política dos partidos de esquerda e com os movimentos sociais e sindicais, principalmente, com os trabalhadores rurais. Resistiu junto a essa militância nas trincheiras e nas ruas durante todos os momentos difíceis pelos quais passamos desde o “Não vai Ter Golpe” até as eleições do presidente Lula. Atualmente, nosso companheiro preside o PT no Acre, e se disponibilizou em 2022 a ser candidato a deputado estadual ficando na segunda suplência, sempre colaborando com a construção política da esquerda no estado. Defendemos essa posição por compreendermos a importância do órgão para o crescimento do Acre e a necessidade de termos lá um companheiro alinhado com nossa política local, com os movimentos sociais de trabalhadores e trabalhadoras rurais e comprometido com o nosso presidente Lula”.

E seguem 35 assinaturas de lideranças sindicais de todo estado. A nota acima mostra que o PT está apagando fogo com gasolina.

LISTA PRÓ-CESÁRIO

Adelson Gonçalves (PT Epitaciolândia), Nágila Figueiredo (presidente do PT do Jordão), Tadeu Moreira (presidente do PT de Tarauacá), Valdir (presidente do PSOL), Janes Rosa (presidente da Federação PSOL-REDE), Mara Sejas (dirigente do PSOL), Jamyr Rosas (secretário geral do PSOL), Augusto Maia (presidente municipal do PSOL), Edmundo Maciel (PT de Tarauacá), Danilo Soares (secretário estadual do JPT), Evilásio Santos (PT de Cruzeiro do Sul), Natalino (presidente do STR de Acrelândia), Miranda (vereador de Xapuri), Aldemir Lopes (presidente do PT de Marechal Taumaturgo), Gilberto Furtado (PT de Tarauacá), Quirino (PT Tarauacá), Adonay (presidente do PT de Senador Guiomard), Neidinha (presidente do PT de Epitaciolândia), Janete Ponces (PT Cruzeiro do Sul), Valdemir Neto (PT Cruzeiro do Sul), Wendel Araújo (presidente da AMOPREAB), Sergione, Cabeça (presidente do PT de Feijó), Catarina Moreira Fetacre), Kaylene Marinho (JTP Tarauacá), Junião (presidente do PT de Assis Brasil), André Kamai (secretário dos movimentos populares do PT), Cristian Ribeiro, Ângela Barbosa (Presidente do STR de Porto Walter), Marcelo Silva (vereador do PT de Rodrigues Alves), Zé Cláudio (presidente do PT de Cruzeiro do Sul), Messias Lopes (vereador do PT de Epitaciolândia), Alarice Botelho (vereadora do PT de Xapuri) e Adson Roque (CUT Acre). São os que assinaram o manifesto contra a decisão do ex-senador Jorge Viana (PT).

RACHA ESCANCARADO

O QUE É que tudo isso mostra? Mostra um racha escancarado dentro do PT, na repartição do bolo dos cargos federais no estado. E mostra também que, acabou o tempo em que o Jorge gritava e todos se encolhiam de medo no partido.

PODE ESQUECER

ENCONTREI ontem no centro da cidade um desses defensores ferrenhos do ex-prefeito Marcus Alexandre. E, foi logo dizendo: “Aposto o que você quiser e pago dobrado, como o Marcus não voltará a se filiar ao PT”. Não aposto um centavo furado.

TRAGÉDIA ANUNCIADA

FOI aquele corre-corre de políticos, dos governantes, para ajudar os desabrigados pela cheia com doação de alimentos. Louvável. Mas será mais um capítulo sem fim desta tragédia anunciada. Se nenhuma medida de impacto for tomada pelo poder público, para atuar nos pontos que causam o alagamento, no próximo inverno a novela vai retornar, com os mesmos capítulos.

PÉ FINCADO

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Raimundo Neném, continua com o pé fincado: só bota em votação o projeto de que dá aumento salarial aos vereadores, prefeito e secretários municipais, caso tenha a chancela do TCE. Acabou com a subserviência da Câmara à PMRB, agindo com autonomia.

ALÉM DA PARÓQUIA

TOLO, o debate sobre a ministra Marina Silva não ter disputado eleição de deputada federal pelo Acre. A Marina é hoje uma das figuras mundiais das mais respeitadas na defesa do meio-ambiente, e está além da politicagem regional. E isso deveria ser motivo de orgulho para os acreanos.

DEVERIA ESTAR PRESENTE

ATÉ como solidariedade, o Jorge Viana, dirigente do importante órgão federal APEX, deveria ter vindo na comitiva ministerial que esteve no Acre, nem que fosse para prestar solidariedade aos desabrigados.

NÃO SERÁ FÁCIL

FALTA mais de um ano para a eleição. Mas pelo que tenho ouvido de lideranças políticas de Tarauacá, não será fácil derrotar o médico Rodrigo Damasceno, que já se apresenta como pré-candidato a prefeito. A fragilidade da gestão da prefeita Néia colabora para o cenário.

MERA CURIOSIDADE

PASSEI ontem na frente de três igrejas evangélicas, apenas para matar a curiosidade: nenhuma foi fechada pelo Lula, como era a pregação de importantes lideranças nacionais. E tinha seguidores.

É PARA SE DIVERTIR

UM amigo meu me contou ontem que, perguntou á mulher, porque ela achava que o Lula era comunista. A resposta, conta esse meu amigo, foi de bolar de rir: “Você é cego, não vê a cor da bandeira do PT, toda vermelha?”. Os idiotas ainda vão dominar o mundo.

CENAS CHOCANTES

A alagação do igarapé São Francisco deixou cenas chocantes, de pessoas que perderam tudo o que tinham em casa. A luta de uma vida destruída em minutos. Deus proverá, Deus proverá.

LUTA DESIGUAL

CADA deputado federal terá 32 milhões de reais de emendas parlamentares ao dispor. Cada senador 59 milhões de reais. E, na eleição não menos de 3 milhões de reais do Fundo Eleitoral para a campanha. Isso torna a luta desigual com os novos que querem entrar na política. É grana, muita grana. E, no Acre, vale a verba e não o verbo.

FOCO PRINCIPAL

TODO o trabalho do Jorge Viana (PT) será disputar o governo em 2026. E chegará na eleição encorpado, com o Lula no poder; e não duvidem se der uma parceria com o governador Gladson, que disputará o Senado. Não duvidem de nada na política.

FRASE MARCANTE

“Ame seu inimigo, mas não ponha uma arma na sua mão”. Ditado mexicano.