Aleac continua um clube do bolinha

A MAIORIA do eleitorado acreano é composta de mulheres, e como resultado são maioria na Assembleia Legislativa. Certo ou errado? Errado. Na próxima legislatura continuarão a ser minoria no parlamento estadual, bisando a máxima de que mulher não gosta de votar em mulher. Dos próximos vinte a quatro deputados estaduais, apenas três são mulheres. Duas retornando ao mandato, a deputada Maria Antônia (PP) e a deputada Antônia Sales (MDB). A terceira, Michelle Melo (PDT) vem da Câmara Municipal de Rio Branco. As três têm posições ideológicas diferentes. Antônia Sales (MDB) sempre foi independente e deverá adotar posições mais em cima das bandeiras de oposição ao governo Gladson. Já a deputada Maria Antônia (PP) é conservadora e deverá formar ao lado da bancada de apoio ao governo. A grande dúvida, é como se comportará a Michelle Melo nos debates na ALEAC. O seu partido, o PDT, é um puxadinho do Palácio Rio Branco, tendo secretaria de porteira fechada. Como vereadora se destacou pela combatividade à gestão do prefeito Tião Bocalom, levantou pautas sociais e se tornou crítica das injustiças. Como deputada, continuará a postura como foi na vereança? Ou entrará na bancada do amém e sim senhor ao governo do Gladson? É a dúvida. Este é o panorama da chamada bancada do batom. O certo de tudo neste contexto é que as mulheres parlamentares serão minoria, os homens maioria esmagadora, e a ALEAC continuará a ser um “Clube do Bolinha”.

NÃO APOSTEM NO FIM

QUANDO ninguém apostava um centavo na sua eleição a deputado federal, se elegeu como o mais votado e só com os votos de legenda. Quando também não era favorito para o Senado, ele se elegeu. Para o governo entrou só para fazer figuração. Por isso, não apostem no fim político do senador Márcio Bittar (União Brasil).

TRANSITA LIVRE

SE O MDB não tiver candidato ao governo, o deputado Jenilson Leite (PSB) transitará livre para ter o apoio do partido, na disputa da prefeitura de Rio Branco. O seu nome é simpático ao presidente Flaviano Melo (MDB).

TIRANDO O ROBERTO DUARTE

TIRANDO o nome do deputado Roberto Duarte (União Brasil), sem nódoa, boa parte do seu grupo de apoio é o mesmo que transformou o Arena da Floresta, nosso maior estádio, numa sucata. No Arena não tem jogo dos times profissionais há mais de ano (virou um campo de peladas), e na Arena Juruá, mais de três anos. Isso depõe contra a chapa de oposição do Roberto Duarte, para comandar o futebol acreano. É a grande verdade.

HORA DE OLHAR PARA O ESPORTE

SEMPRE vejo o Gladson torcendo na televisão pelo Flamengo. Foi à Copa do Mundo, no Catar. Então deve gostar de futebol. Não sei porque permitiu que o estádio Arena da Floresta chegasse ao abandono, a ponto de ser interditado pela justiça . E que o estádio da sua terra, CZS, também fosse abandonado. O seu governo precisa urgente intervir para pôr fim ao quadro.

BOCADO COMIDO

LENDO uma entrevista do prefeito Camilo, de Plácido de Castro, que na campanha foi apoiado pelo empresário Nelsinho Bráz e o senador Petecão (PSD), atacando a ambos, me veio na mente o velho ditado: – Bocado comido, bocado esquecido.

JOGO E EMPURRA

VIROU brincadeira, essa questão do atraso de pagamento de funcionários terceirizados, cujos donos são políticos. Acusam o governo de não pagar as empresas. O governo rebate que pagou. É hora do governo tomar uma decisão sobre isso, para não respingar na sua imagem pública.

COMPLETAMENTE CERTO

MESMO liderando folgado as pesquisas para a prefeitura de Rio Branco, o ex-prefeito Marcus Alexandre está completamente certo em rejeitar ser candidato. No momento que voltar se filiar ao PT para disputar a PMRB, sua aceitação desaba, pelo desgaste do partido.

TERIA PEITO?

PARA ter chance na disputa da PMRB teria de ser candidato por outro partido, só que para isso teria que peitar o ex-senador Jorge Viana e companhia limitada.

HORA DE GOVERNAR

COM OS TIRANOS que depredaram as sedes do Legislativo, Judiciário e Executivo, no DF, a lei tem que ser dura ao máximo. Está na justiça. Só que o Lula tem se descolar deste cenário e começar a governar, deixar de lado a belicosidade (o que ganha em atacar o Temer?), e executar seus projetos. Começando pela retirada dos garimpeiros das áreas indígenas, isso sim, é urgente. Já é hora de passar do discurso à ação.

DEVIA ESTAR FAZENDO FIGA

UM PREFEITO ligado ao Gladson disse ontem ao BLOG ter escutado dele que, continuará até o último dia do seu governo. Não soube me responder se o Gladson estava fazendo figa com a mão, quando fez a afirmação. Pode ser que cumpra o mandato. Mas continua crendo que será candidato ao Senado.

COSME E DAMIÃO

Foram aliados na eleição, se saíram vitoriosos, e continuam sendo uma espécie de Cosme e Damião da política. Falo do deputado federal eleito Eduardo Veloso (União Brasil e do grupo Dêda-deputada Maria Antônia). Não será surpresa se o Veloso sair para o Senado e o Dêda a deputado federal, na eleição de 2026.

PRIMOU PELO EQUIÍBRIO

NA PANDEMIA não esteve ao lado dos negacionistas, mas da ciência; combateu as fakes sobre as urnas eletrônicas, ou seja, primou pelo equilíbrio a sua passagem pela presidência do Senado. Por isso, seria justa a reeleição do presidente Rodrigo Pacheco.

NÃO ACONTECEU NADA

O ABORTO não foi liberado, o comunismo não foi instalado no país, nossa bandeira continua verde, amarelo, azul e branco, e nenhuma igreja evangélica foi fechada depois da posse do Lula. As narrativas descritas faziam parte dos pacotes de mentiras espalhadas durante a campanha pelos bolsonaristas, e tinha tosco que acreditava nesses discursos. Essa é a parte cômica.

FRASE MARCANTE

“Quem cabras não tem e cabritos vende, de algum lugar lhe vêm”. Ditado espanhol.