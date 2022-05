Jéssica Sales diz que vem com tudo para campanha ao senado nas eleições de 2022

A DEPUTADA FEDERAL Jéssica Sales (MDB), foto, garantiu ontem ao BLOG que, todos os protocolos de tratamento do câncer de mama a que vem sendo submetida estão tendo pleno sucesso, o que a colocará em plenitude física para disputar o mandato de senadora. Jéssica descarta uma candidatura que não seja a do Senado, que nas pesquisas aparece na ponta da disputa equilibrada, com os demais candidatos. Falou ainda ao BLOG que estará pronta na campanha para percorrer todo o estado na defesa das suas ideias e levar ao Senado. Para o presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo, a candidatura da Jéssica é assunto decidido dentro do partido, e ela só não será candidata se não quiser e, lhe vê com credencial para se eleger. Desta forma, descarta-se a hipótese de um recuo da parlamentar para disputar a reeleição, assunto que vinha sendo alvo de boatos.

ARRANHÃO POLÍTICO

ALIADOS do senador Márcio Bittar (MDB) andam resmungando contra o secretário-geral do União Brasil, Jairo Cassiano, por estar falando pelo partido, como se fosse o presidente. E, que quer ser mais real que o Rei.

ASSUNTO DE CÚPULA

PATO NOVO não mergulha fundo. Como ficará o quadro político sobre a candidatura ao Senado no União Brasil, é assunto para ser decidido entre quem tem votos, o deputado federal Alan Rick e o senador Márcio Bittar.

JOGO ESTRANHO

O REPUBLICANOS apoiará a candidatura da Márcia Bittar (PL) ao Senado. Neste caso, o candidato a deputado federal Israel Milani (REPUBLICANOS), ficará como um estranho no ninho, já que a sua mãe Vanda Milani (PROS) será candidata também ao Senado. Vai dar confusão.

INFIDELIDADE PARTIDÁRIA

NÃO SERÁ surpresa se no decorrer da campanha, caso seja flagrado pedindo votos para outra candidatura que não seja a da Márcia Bittar ao Senado, o partido acione Israel Milani por infidelidade partidária. É bom lembrar que, o presidente do REPUBLICANOS é o João Paulo Bittar, filho da candidata Márcia Bittar (PL).

O GAÚCHO JOGA DURO

SOBRE boatos que correm na cidade de que, a vereadora Michelle Melo (PDT) não será candidata a deputada federal, e quer disputar uma vaga na ALEAC, o que deixaria o PDT com poucas chances de eleger um Federal, o deputado Luiz Tchê (PDT) foi taxativo ontem ao BLOG: “o PDT não dará legenda a estadual, nem para ela e nem para o deputado federal Jesus Sérgio; com eles na chapa de Federal, nós temos chance de eleger dois deputados”. O Gaúcho joga duro.

ORELHA DE FREIRA

A VEREADORA Michelle Melo (PDT) não pode continuar com a sua tática de orelha de freira, escondendo qual a sua real intenção, se será candidata a estadual ou a federal. Até porque deixa o seu eleitorado muito confuso.

MELHORAR NAS PESQUISAS

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) já tirou até fotos para a campanha com a deputada federal Vanda Milani (PROS). Não há mais dúvida da sua candidatura a senadora, a dúvida é saber se ela conseguirá decolar nas pesquisas, o que até o momento não aconteceu. Está bem distante.

FORA DO JOGO

O PDT tem todo o direito de postular indicar o vice do governador Gladson Cameli, mas deve ficar só na vontade. O Gladson já disse que não discute nomes para o posto com os partidos aliados, e que a indicação é sua.

VIRA RAINHA DA INGLATERRA

CASO o Gladson não tenha o direito de escolher um vice da sua extrema confiança, é melhor nem ser candidato, pois viraria uma espécie de pau mandado dos partidos.

PIADA QUE CORRE

A piada que corre é que o Sibá Machado não foi convidado para o casamento do Lula, pelo temor de durante a cerimônia, levantar a tese de que o padre é um agente infiltrado da CIA. Não duvido nem um pouco.

NÃO É DO RAMO

DENTRO do União Brasil há um fogo amigo com labaredas altas para queimar a candidatura do médico Fábio Rueda a deputado federal, sob o argumento de que está sendo privilegiado. Como não é do ramo, tem que se acostumar com o jogo, porque sofrerá ataques na campanha por ser de fora e ser candidato apenas para ganhar um mandato.

MATANDO NA UNHA

O PT está matando o deputado Jenilson Leite (PSB) na unha. Até o momento não houve um pronunciamento oficial de que terá o apoio do PT para governador.

BELO TRABALHO

O DEPUTADO FEDERAL Alan Rick (União Brasil) faz um belo mandato, propositivo, o que lhe credencia a postular ser candidato ao Senado. E aparece bem nas pesquisas.

O PROBLEMA É OUTRO

O SEU PROBLEMA se chama Márcio Bittar, presidente do União Brasil, que quer a sua ex-mulher Márcia Bittar (PL), sendo a candidata a senadora do partido.

DADO A SER EXPLORADO

A Socorro Neri foi uma boa prefeita, isso nem se discute. Deixou a cidade mais agradável. É um dado para ser usado na sua campanha a deputada federal pelo PP.

CONTINUA CALADA

ATÉ o momento a senadora Mailza Gomes (PP) não se pronunciou de forma oficial se será candidata ao Senado ou pulará para deputada federal. Até aqui tem resistido às pressões para não tentar um novo mandato.

NÃO ME PERGUNTEM

NÃO SABEREI responder, por isso não me perguntem como o governador Gladson Cameli resolverá a situação de quem será o seu candidato a senador, vaga disputada pela Márcia Bittar (PL), Alan Rick (União Brasil) e Mailza Gomes (PP). E tem que decidir isso até o próximo mês.

PAGANDO PARA VER

TORÇO para que, os empresários do agronegócio Jorge Moura e Fernando Zamora, disputem de fato o governo e o Senado. Mas ainda estou naquela de pagar para ver o registro das chapas no TRE. Até para saber o tamanho do agro na política.

FRASE MARCANTE

“Que continuemos a nos omitir da política é tudo o que os malfeitores da vida pública mais querem”. Bertolt Brecht.