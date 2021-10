A guerra do batom

O DEPUTADO José Bestene, um dos principais dirigentes do PP, defendeu ontem em conversa com o BLOG de que não deve haver pressa sobre a escolha do nome que disputará o Senado na chapa do governador Gladson Cameli.

O deputado entende ser este um processo que precisa amadurecer entre os aliados. “Temos que esperar até abril do próximo ano, quando todas as acomodações políticas terão acontecido; se saber para que partido vai o presidente Bolsonaro, para então se falar em candidatura ao Senado, não pode ser um movimento prematuro”, destacou Bestene.

Para o parlamentar do PP, a senadora Mailza Gomes (PP) é a candidata natural para ocupar a chapa do governador Gladson na vaga para o Senado, porque já está no mandato e tem sido fiel ao projeto do governo. E, segundo ele, ela tem procurado se viabilizar.

Lembra que o prefeito Tião Bocalom (PP) começou mal nas pesquisas, e acabou eleito. Bestene prevê um PP mais forte ainda a partir de abril de 2022, com uma chapa com vários deputados, que poderá redundar numa eleição de seis a sete parlamentares estaduais. Projeta o PP como o maior partido para a disputa eleitoral do próximo ano.

PESQUISA VAI DEFINIR

PARA os aliados do deputado federal Alan Rick (DEM), o que decidirá quem será o candidato a senador da chapa do União Brasil, partido que surgirá da fusão DEM-PSL, será o resultado de pesquisa eleitoral. Alan é candidato ao Senado. Não se sabe quem presidirá a sigla no Acre.

NÃO HOUVE IMPOSIÇÃO

O vice-governador Rocha disse ontem ao BLOG que o seu nome não foi imposto para companheiro de chapa do governador Gladson. “Ele foi quem me convidou, depois de muita indecisão e desgaste, porque as pesquisas apontavam que eu ajudaria na chapa. Eu já estava com tudo encaminhado para disputar a reeleição”, revelou ao BLOG. “Não houve imposição partidária”, acrescentou.

GUINADA NO QUADRO

O QUADRO político atual no estado, não será o mesmo em 2022. Por exemplo, se o Bolsonaro for para o PL; como já é anunciado, encontrará lá a deputada federal Mara Rocha (se filiará ao PL), uma extremista de direita e bolsonarista convicta, como candidata ao governo. Como é que ficará o jogo para governador? Vai rifá-la?

FICA NO PSL

O vice-governador Major Rocha voltou a aventar ontem a possibilidade de disputar um mandato de deputado federal pelo União Brasil, partido que sairá da fusão DEM-PSL. Sua conversa será com o presidente Luciano Bivar.

PARA QUEM NÃO SABE

O BLOG tem informação precisa de que todas as lives, entrevistas de dirigentes do PSL; de políticos que querem se filiar ao União Brasil, fazendo a defesa do presidente Bolsonaro foram encaminhadas ao presidente da nova sigla, Luciano Bivar, que é um anti-bolsonarista. Na política, funciona a todo vapor a guerra de bastidores.

ÚNICA GARANTIA

O SENADOR Márcio Bittar ligou ontem para dizer que, a única garantia que tem do presidente Bolsonaro, é a de que a Márcia Bittar será a sua candidata a senadora. Quanto quem Bolsonaro apoiará a governador no estado, não tem esta garantia. E, é assunto para discussão futura.

QUANDO DEZEMBRO CHEGAR

SOBRE a escolha do candidato ao Senado na chapa do governador Gladson, Bittar se posicionou que espera que, este anúncio por parte do governador seja feito até o fim de dezembro. Enfatizou que não ficará com a candidatura da Márcia Bittar paralisada além desta data, não havendo motivo para isso ser empurrado até 2022.

ONDA DE EMISSÁRIOS

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) tem sido procurado por uma onda de emissários petistas buscando uma aliança com o PT. Tem escutado e não dado encaminhamento.

PEDIDO DE CONVERSA

TAMBÉM recebeu um pedido de conversa do deputado Jenilson Leite (PSB); como ele, candidato a governador.

NEM PARA GANHAR O CÉU

A ex-deputada Leila Galvão não quer nem ouvir falar de uma volta ao PT ou de apoiar o seu candidato majoritário. Não esqueceu ter sido fritada pelo antigo partido, quando disputou a reeleição. Apoiará Márcia Bittar ao Senado.

ADEUS, PETECÃO!

O senador Sérgio Petecão (PSD) fez a maior força para ter o ex-deputado Henrique Afonso de vice na chapa do Zequinha para prefeito de Cruzeiro do Sul. Foi eleito, e agora está dando um tuba no Petecão, indo para o PP, disputar um mandato de deputado federal. É a política.

DEVE ESTAR RINDO

QUEM deve estar rindo nesta altura do campeonato, é o ex-prefeito Vagner Sales, já que o Sérgio Petecão não quis apoiar o seu filho Fagner Sales (MDB) a prefeito de CZS.

CAMINHO NATURAL

TUDO aponta no sentido de que o PT deverá indicar o vice na chapa do deputado Jenilson leite (PSB) ao governo. Precisa de um palanque para a candidatura do Jorge Viana ao Senado, na eleição do próximo ano.

NOMES DE DESTAQUE

TRÊS nomes de destaque na atual bancada da Câmara Municipal de Rio Branco, deverão disputar vagas na ALEAC. Emerson Jarude (MDB), e Michelle Melo (PDT), e Lene Petecão (PSD).

JÁ DIZIA O FILÓSOFO

A ATUAL COMPOSIÇÃO do quadro partidário no estado para as disputas do Senado e do Governo, poderá sofrer modificação profunda, se as pedras no tabuleiro forem mal mexidas. Como dizia o saudoso filósofo do Abunã, Rapirã e cercanias, o saudoso ex-deputado Luiz Pereira: “a política é dinâmica”.

TESE NA MESA

HÁ quem defenda dentro do bloco político palaciano que o governador Gladson diga que apoiará todos os candidatos a senador do seu grupo, evitando assim de se queimar escolhendo um só nome. Tese difícil de vingar.

SE VIRANDO NOS TRINTA

DIRIGENTES partidários estão se virando nos trinta atrás de mulheres para completar chapas a deputado federal. Como só poderão ser lançados nove candidatos, a cota feminina tem de ser preenchida com nomes de votos.

FRASE MARCANTE

“De mordomia só não gosta quem nunca usufruiu.” Frase do sarcástico e saudoso ex-deputado Hermelindo Brasileiro (PDS).