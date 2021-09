Um debate falso sobre o ICMS 

O DEPUTADO DANIEL ZEN (PT), situou em dados reais o debate sobre a redução do ICMS e o aumento do preço da gasolina. Disse ontem ao BLOG que é preciso corrigir um equívoco.

Quem aumentou – segundo ele – a alíquota de 17% para 25% sobre os combustíveis foi o ex-governador Orleir Cameli em 1997. “E, que o ex-governador Jorge Viana aumentou a alíquota da energia elétrica, o que todo mundo confunde”, falou.

O deputado completou que o ICMS da gasolina é o mesmo há 24 anos. E não tem como ser ele o culpado pelo valor de quase R$ 7,00 o litro. No momento em que se trava uma discussão sobre o alto preço da gasolina, nada melhor do que colocar luz nesse debate, como faz o deputado Zen.

A VIDA CONTINUOU

O STF não foi invadido, não foi fechado, os ministros do STF vão continuar tomando as suas decisões; o voto impresso não vai existir, e as bravatas do presidente Bolsonaro do dia 7 de Setembro, já são do passado.

TIRO NO PÉ

COM A GRANDE mobilização conseguida, o presidente Bolsonaro perdeu a grande oportunidade de anunciar medidas para os combates aos males do país, como o alto preço do gás, da gasolina. A inflação está crescendo. Desemprego. Mas deu um tiro no pé ao optar por uma fala de ataques ao Estado de Direito. Palavras ao vento.

SEM DESCONFIANÇA

O SENADOR SÉRGIO PETECÃO (PSD) disse ontem ao BLOG que, não tem porque desconfiar da lealdade do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim; e que, ele será um dos principais apoiadores da sua candidatura ao governo.

PAUTAS CONJUNTAS

PETECÃO acrescentou que tem, inclusive, pauta esportiva conjunta com o prefeito Mazinho em Senador Guiomard, no próximo fim de emana. E, que Mazinho será o grande puxador de votos da chapa do PSD a deputado federal.

TEM SUA IMPORTÂNCIA

A CANDIDATURA do professor David Hall ao governo do estado tem a sua importância no debate, porque é mais uma alternativa a quem não quiser votar nos outros nomes postos. Quanto mais cabra, mais cabrito, ora, pois!

ESQUEÇAM GOLPE

NÃO VAI HAVER intervenção militar, o STF não será fechado, o Judiciário não será fechado, não haverá impeachment, e quem vai decidir quem será o próximo presidente será sua majestade, o eleitor. E, ponto final.

NADA SERÁ DECIDIDO

NÃO espere para este restante de ano, qualquer decisão sobre as montagens das chapas majoritárias para o Governo e para o Senado. Vai ficar para o próximo ano.

MÍNIMO DE TRÊS

DO grupo de cinco candidatos ao Senado ligados ao governador Gladson; pelo menos três devem ir para a disputa, o que acaba com a possibilidade de candidatura única.

LAVAR AS MÃOS

HÁ um grupo ligado ao governador Gladson Cameli que defende que, ele declare apoio a todos os candidatos ao Senado, uma espécie de lavar as mãos. Resta saber se os candidatos vão concordar com uma decisão desse nível.

RESPEITO AOS MORTOS

É um ato de respeito aos mortos pela Covid no estado, a iniciativa do secretário da SEDUR, Luiz Felipe Aragão, em construir em Rio Branco um memorial em homenagem às famílias dos que perderam entes queridos. E, fecha com chave de ouro o belo trabalho do governador Gladson Cameli de combate à pandemia.

CHAPAS COMPLETAS

O PSD é o único partido que até tem aqui chapas completas e competitivas para deputado estadual e deputado federal. Trabalhou antecipadamente.

O TOM ESPERADO

O presidente do STF, Luiz Fux, foi duro: a instituição não aceita ameaças às suas funções. O STF não será fechado. E, não será admitido atentado à democracia. Era o tom esperado após os duros ataques do presidente Bolsonaro.

PSDB OPOSIÇÃO

O PSDB decidiu que a partir de agora é oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Significa que, não vai dar legenda a bolsonaristas para a disputa de 2022.

MUITO PERTINENTE

MUITO pertinente, resultado de pesquisa realizada em um município do Vale do Juruá, para governador e senador. Mesmo longe da eleição, é um indicativo.

ESTOU NESSA

COMEÇA hoje a vacinação da terceira dose para idosos acima dos 70 anos, e que já tenham tomado a segunda dose depois de 28 dias. A PMRB conduz bem a vacinação.

FRASE MARCANTE

“O coração humano é a região do inesperado”. (Machado de Assis).