Falta qualificação para Bittar, Mailza e Petecão no senado, diz pré-candidato do PSOL

Questionado no Boa Conversa, do ac24horas, nesta sexta-feira (11), sobre como avaliava a composição do Acre no senado, o advogado criminalista Sanderson Moura criticou os representantes do Estado no Congresso Nacional. Ao analisar os três senadores Sérgio Petecão, Mailza Gomes e Márcio Bittar, Moura afirmou que é necessário uma renovação na bancada com o intuito de qualificar o Senado Federal.

“Nós precisamos qualificar essa bancada, eu escuto muito isso nas ruas. Eu me espelho em grandes pessoas da política mundial, Péricles da Grécia, Marco Antônio na Roma Antiga e Rui Barbosa no Brasil. No Senado, era pra tá homens mais qualificados da República porque lá se pensa o Estado, a Democracia e o Parlamento”, afirmou.

LEIA MAIS:

Sanderson diz que Bolsonaro é a pior coisa que aconteceu, culpa o PT, mas afirma ser contra impeachment

Sanderson: “Não tem como ressuscitar a FPA com as mesmas ideias e as mesmas pessoas”

“Jorge Viana foi o melhor governador da história do Acre”, diz Sanderson Moura

“Lá era pra tá homens que entendem de Constituição e de Direito e hoje isso é uma carência. Um senador tem que entender de poder e de estado que é pra pensar o Brasil. No nosso cenário [Acre], precisamos fazer uma reforma. Porque tem que ter senador que diga assim: eu defendo a educação pública, eu defendo a saúde pública e o meio ambiente. O Estado tem que ser instrumento de justiça social e hoje os representantes não têm essa capacidade”, finalizou.