Novo acidente com aluno de Autoescola é registrado em Cruzeiro do Sul

Nesta terça-feira, 23, um novo acidente com um aluno de Centro de Formação de Condutores (CFC), foi registrado em Cruzeiro do Sul. O caminhão de uma Autoescola da cidade, conduzido por um postulante à Carteira Nacional de Habilitação na categoria D ficou atravessado na via quando tentou subir a ladeira da Rua Espírito Santo, ao lado do muro da 1° Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran). Não houve feridos, sendo registrado apenas dano material.

Este é o segundo acidente envolvendo um aluno do CFC em 24 horas em Cruzeiro do Sul. Nesta segunda-feira, 22, a jovem Josiele Correia da Cruz, sofreu um acidente na motocicleta que usava durante um exame de direção no pátio da 1° Ciretran. Ela perdeu o controle da motocicleta, batendo na grade de segurança do pátio da instituição. A jovem desmaiou na hora e foi socorrida no local pela equipe do Serviço Móvel de Urgência- Samu e levada para o Pronto-socorro do Hospital do Juruá. Depois de realizar exame de tomografia, foi medicada e liberada sem lesão grave.

