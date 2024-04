Condições do tempo ajudam e “Lua Cheia Rosa” é observada no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Depois da forte chuva que caiu na tarde desta terça-feira, 23, em Rio Branco, o tempo abriu à noite permitindo que os acreanos observassem o fenômeno conhecido como “Lua Cheia Rosa”, que foi amplamente anunciado nos veículos de comunicação de todo o país nos últimos dias.

Porém, apesar do nome, a Lua não mudou de cor e nem teve algum tipo de “comportamento” anormal. O que ocorre é que nativos americanos dos Estados Unidos batizaram assim o fenômeno pelo fato de a lua cheia de abril representar a primavera e o desabrochar das flores no Hemisfério Norte.

A Lua Cheia Rosa também não é considerada uma superlua, que é quando o astro fica mais próximo da terra e com características maiores e mais brilhantes.

Mesmo assim, valeu a pena para quem reservou um tempo para ver a beleza do satélite natural em sua fase mais plena, como mostra a imagem feita pelo repórter fotográfico Sérgio Vale.

Segundo o Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), este ano as superluas poderão ser vistas no segundo semestre do ano, nos dias 17 e 18 de setembro e 17 de outubro.