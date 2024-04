Cruzeiro domina, mas decepciona de novo e empata com o Unión La Calera no Chile

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Cruzeiro atacou do início ao fim, mas faltou o essencial para sair com a vitória do Chile: o gol. A Raposa empatou por 0 a 0 com o Unión La Calera na noite desta terça-feira (23/4), em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, decepcionando mais uma vez a sua torcida.

Com esse resultado, o terceiro empate consecutivo na competição, o time mineiro permanece na 3ª posição do Grupo B, com apenas três pontos, fora da zona de classificação para as oitavas de final. Já o clube chileno encontra-se uma colocação acima, com quatro pontos.

Para esta partida, a comissão técnica de Fernando Seabra resolveu promover diversas mudanças com relação aos últimos jogos. Jogadores como William, Neris, Lucas Silva e Arthur Gomes ficaram no banco de reservas, enquanto começaram Gasolina, Cifuentes e Rafael Elias, entre outros.

Jogo

Atuando de branco quase vazio Estádio Municipal de Concepción, o Cruzeiro praticamente dominou o primeiro tempo, quando criou diversas chances de gol — o problema foram as finalizações. Logo aos 6 minutos, Marlon cruza da esquerda para Rafael Elias, que, livre e de frente para o gol, se embananou com a bola e não conseguiu finalizar.

E esse não foi o único erro do centroavante, que foi impreciso em outros lances. Barreal, Vital e Pereira foram outros jogadores que chegaram com frequência ao ataque, mas não conseguiram abrir o placar. Por outro lado, os adversários pouco preocupavam o goleiro Anderson.

A segunda etapa começou parecida, mas o susto veio logo de cara: já no segundo minuto de bola rolando, o Unión La Calera balançou as redes após escanteio, mas a jogada estava irregular. Depois disso, os celestes retomaram a posse no campo ofensivo, entretanto, ainda sem efetividade.

Aos 22 minutos, já com o time alterado (entradas de Rafa Silva e William), após muita pressão e bate-rebate na área, a bola sobrou para Cifuentes, que chutou colocado na trave. Minutos depois, momento em que os visitantes pareciam estar mais nervosos, os mandantes se lançaram ao ataque — num chute no alto, o arqueiro celeste salvou.

Nos instantes finais, o Cruzeiro foi com mais afinco (e desespero) ao ataque, mas a bola insistiu em não entrar. Enquanto o isso, o La Calera parecia estar cômodo com o empate.

Futuro

Agora, o Cruzeiro volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, torneio pelo qual o time vem de derrota para o maior rival. No domingo (28/4), o duelo será diante do Vitória, a partir das 16h, no Mineirão.

Pela Sul-Americana, a Raposa irá para o início da disputa do returno da fase de grupos. Pela quarta rodada, a equipe encara o Alianza, no dia 7 de maio (terça), às 21h30, na Colômbia.

Ficha técnica

O quê: Unión La Calera 0 × 0 Cruzeiro

Quando: terça-feira, 23 de abril de 2024, às 19h (de Brasília)

Motivo: 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Onde: Estádio Municipal de Concepción

La Calera: Matías Ibañez; Enzo Ferrario, Ezequiel Parnisiari, Bruno Romo e Esteban Matus; César Pérez, Luciano Aued, Gabriel Hauche (Walter Ponce) e Matías Cavalleri (Axel Encinas); Franco Soldano e Emanuel Gigliotti (Raimundo Rebolledo). Técnico: Carlos Galdames.

Cruzeiro: Titules: Anderson; Wesley Gasolina (William), Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero (Ramiro), José Cifuentes, Mateus Vital (Gabriel Veron) e Matheus Pereira; Álvaro Barreal (Robert) e Rafael Elias (Rafa Silva). Técnico: Fernando Seabra.

Arbitragem: Mario Díaz de Vivar (PAR); Milciades Saldivar (PAR) e José Villagra (PAR). VAR: Ulises Meireles (PAR)

Cartões amarelos: Enzo Ferrario e Luciano Aued (ULC); Rafael Elias, Lucas Romero e Rafa Silva (CRU)

Fonte: O Tempo