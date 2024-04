Pagodeiro Thiaguinho se apresentará no Acre em junho

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O show do pagodeiro Thiaguinho no Acre, já tem data marcada e será no próximo dia 29 de junho em Rio Branco.

Thiaguinho, tornou-se conhecido em 2002 após participar do talent show Fama, da rede Globo. Contudo, a notoriedade na música só veio após se tornar integrante do grupo de samba e pagode Exaltasamba, no qual permaneceu por 09 anos. Em 2012 lançou seu primeiro álbum e DVD solo, Ousadia & Alegria, que recebeu uma indicação ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode e certificado de platina pelas 80 mil cópias vendidas.

O cantor irá desembarcar no estado para apresentar sua nova turnê, Sorte. A organização do evento, destacou que o start de vendas e mais informações sobre o show será publicado em breve.

