Diamantes roubados de Zico em Paris eram presentes dele para a esposa

Os diamantes roubados do ex-jogador de futebol Zico, em Paris, nessa quinta-feira (25/7), eram um presente dele para a esposa, Sandra Carvalho de Sá, com quem está casado há 49 anos. A mala que foi levada do porta-malas do carro onde eles estavam, contendo pulseiras e um colar de diamantes, pertencia a ela.

A informação foi revelada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. Além dos diamantes, os ladrões levaram um relógio Rolex, passaporte, cartão de crédito e dinheiro em espécie. A polícia francesa avalia o prejuízo em torno de 500 mil euros (R$ 3 milhões).

Zico foi pessoalmente a uma delegacia especializada em roubo de joias para registrar a ocorrência, ao lado de advogados e dirigentes do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Ele está em Paris para acompanhar o início dos Jogos Olímpicos, pois é um dos embaixadores do Time Brasil.

O ex-jogador ficou na delegacia francesa até as 4h da manhã. Zico relatou aos investigadores que ele e a esposa tinham deixado as malas em local de apoio do COB, próximo ao Parque La Villette. Depois, após a festa de abertura da Casa Brasil, eles entraram na van reservada para levá-los ao hotel, e um homem que se apresentou como manobrista começou a apressá-los, dizendo que o veículo não poderia ficar muito tempo no local.

No trajeto para o hotel, uma luz no painel começou a apitar, relatou o ex-atleta, indicando que o porta-malas estava aberto. O motorista então desceu para fechar o bagageiro e seguiu viagem. Assim que chegaram ao local, porém, Zico e a esposa perceberam que tinham sido vítimas de um crime.

Nas redes sociais, o ex-jogador tranquilizou os fãs e disse que está se recuperando do choque:

“Quero tranquilizar a todos, ressaltando que eu e Sandra estamos bem e que, apesar da perda material, o mais importante é sempre a nossa saúde e vida. Estamos nos recuperando do choque, contando com o apoio das autoridades e do COI, e na expectativa para que consigamos resgatar nossos bens pessoais. Hoje estaremos na abertura dos Jogos Olímpicos, sempre prestigiando nosso país e torcendo para que nossos atletas façam uma grande Olimpíada”, escreveu Zico.