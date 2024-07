Campanha de Marcus Alexandre faz cartaz desejando boas-vindas ao Republicanos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Antes do início da convenção partidária que vai homologar a candidatura de Marcus Alexandre a prefeito, e Marfisa Galvão, a vice-prefeita de Rio Branco, nesta sexta-feira, 26, no ginásio do Sesc Bosque, a coordenação de campanha organizou um cartaz desejando boas-vindas ao partido Republicanos, que aderiu à coligação.

Na manhã desta sexta, o deputado federal Roberto Duarte (Republicanos) anunciou, logo após a convenção da Executiva Municipal do Republicanos, o apoio do partido ao candidato Marcus Alexandre (MDB). Duarte explicou que a decisão do partido foi tomada pelos candidatos a vereador do Republicanos. Dos 22 candidatos, 18 decidiram apoiar Marcus, dois votaram por Bocalom e houve duas abstenções.

No cartaz, produzido a pedido do pré-candidato a prefeito Marcus Alexandre, a organização destaca a importância do apoio da sigla à candidatura majoritária. “Sua chegada fortalece nosso time. Seja bem-vindo, Republicanos”, diz o cartaz.