Ao som de “Tá Escrito”, do Revelação, Marcus Alexandre chega à convenção

O candidato do MDB à prefeitura de Rio Branco nas eleições municipais de outubro, Marcus Alexandre, entrou no Ginásio do Sesc, nesta sexta-feira (26), em Rio Branco, ao som da música “Tá Escrito”, do Grupo Revelação.

A canção é em ritmo de pagode e prega uma mensagem de fé, superação e esperança. “Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar dissabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr”, diz um trecho da música.

O evento de convenção de Marcus Alexandre começou à 17:15h, quando ele chegou à Praça do Juventus em um ônibus da militância, que veio do Tancredo Neves. Ao som de batuques, buzinas, palavras de apoio e músicas de campanha, centenas de pessoas caminharam até o Ginásio do Sesc, onde ainda acontece a convenção.

VEJA O VÍDEO: