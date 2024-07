Fonoaudióloga de Silvio Santos relembra tratamento do apresentador: ‘Fase difícil’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Patrícia Abravanel recebeu a fonoaudióloga Mara Behlau no Programa Silvio Santos, e contou que a profissional foi responsável pelo tratamento do apresentador, de 93 anos, quando ele enfrentou problemas com a voz. Em um vídeo publicado nesta quinta-feira (25), a comunicadora mostrou os bastidores do programa com o momento em que agradece Mara em frente à plateia.

“Ela cuidou do Silvio Santos na pior fase da voz dele, e ele conseguiu continuar trabalhando por causa da Mara”, disse Patrícia apresentando a fonoaudiólogo à plateia.

“Tive a honra, o privilégio e o desafio de conhecer Silvio. Já conhecia antes, mas de acompanhá-lo em uma fase difícil da vida dele e de ter conhecido a Patrícia quando ela era pequena, quando era criança, e hoje é essa apresentadora maravilhosa, é o Silvio Santos de salto”, disse Mara.

Anúncios

“Toda a energia dela, o carinho dela, a competência dela, com toda essa forma maravilhosa de sorrir para gente, a gente se sente recebido pelo sorriso dela. A Patrícia, ela sabe, ela mora no meu coração”, elogiou a profissional.